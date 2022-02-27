Обзор Marvo M519. Недорогая игровая мышка с 12000 DPI

В центре внимания сегодня игровая мышка Marvo M519, выполненная в эргономичном корпусе с шестью программируемыми клавишами, регулируемой чувствительностью сенсора и многоцветной подсветкой.

Marvo M519

Комплектация

Marvo M519

Комплект включает наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку с изображением манипулятора и данными по характеристикам.

Marvo M519

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе из черного пластика. Внешние поверхности у нее матовые. Сборка ее проведена качественно.

Marvo M519

Основные кнопки переходят в спинку без границ. Установлены переключатели с ресурсом службы в 3 миллиона кликов.

Marvo M519

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Боковые его части прозрачные, при работе подсвечиваются.

Marvo M519

Позади него две отдельные клавиши, отвечающие за переключение между предустановленными пресетами используемого оптического сенсора.

Marvo M519

Еще три клавиши на левой части корпуса мышки. Помимо традиционных ВПЕРЕД и НАЗАД, есть отдельная для огневого режима.

Marvo M519

Форма корпуса Marvo M519 рассчитана под правую руку. Левая ее часть заужена, правая выпуклая.

Marvo M519

По краям нанесен подсвечиваемый рисунок. У нее многоцветная подсветка.

Marvo M519

Marvo M519

На основании две ножки скольжения, занимающие значительную часть лицевой и фронтальной стороны. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Marvo M519

Интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой. Длина кабеля 1.5 метра.

Софт

Мышка сопровождается утилитой управления. Поддерживается распределение настроек по профилям и возможность их экспорта/импорта. В главном окне можно выбрать действие для восьми кнопок.

Marvo M519

В отдельном окне задаются шесть уровней для сенсора. Корректируется частота опроса сенсора. Изменение скорости вращения колеса прокрутки, двойного клика и скорости курсора.

Marvo M519

Для кнопки режима огня можно выбрать количество выстрелов и интервала между ними.

Marvo M519

Изменение скорости эффектов. Выбор одного из шести эффектов.

Marvo M519

Редактор макросов. Можно не только записывать нажатия, но и интервал между нажатиями.

Тесты

Marvo M519

В Marvo M519 используется оптический сенсор Sunplus SPCP6662. Его максимальный уровень чувствительности составляет 12000 DPI. Как показала практика эксплуатации, до уровня 2400-3000 DPI выдает хорошую точность и отсутствие дрожания.

Marvo M519

Мышка поддерживает различные операционные системы. Определилась автоматически с ПК на Windows 11 и Mac Mini M1. Но важно отметить, что настраивать ее можно только на Windows.

Marvo M519

Поддерживает различные типы хвата. Вес у мышки сбалансирован. Скользит по всем направлениям контролируемо.

Marvo M519

Итоги

Игровая мышка Marvo M519 при своей невысокой стоимости поддерживает макросы, оснащена специальной клавишей для преимущества в шутерах, сопровождается подсветкой и выполнена в эргономичном корпусе.
Комментарии и отзывы Marvo M519
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5…
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5Lenovo анонсировала беспроводную двухрежимную мышь YOGA M5, и теперь она доступна для покупки в Китае. Ко…
Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсве…
Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсвеВ центре внимания сегодня недорогая игровая мышка 999G TOMAHAWK с управляемым оптическим сенсором, софт-т…
MSI выпустила легкую игровую мышь Clutch GM41 V2…
MSI выпустила легкую игровую мышь Clutch GM41 V2Сегодня компания MSI представила игровую мышь Clutch GM41 Lightweight V2. Проводной двоюродный брат ориги…
EVGA анонсировала игровую мышь X12…
EVGA анонсировала игровую мышь X12EVGA представила новейшую игровую мышь серии X. Новая модель X12 оснащена двумя датчиками LOD (Lift Off D…
Logitech представляет розовую версию сверхлегкой беспроводно…
Logitech представляет розовую версию сверхлегкой беспроводноLogitech рада сообщить, что самая легкая и быстрая игровая мышь PRO теперь доступна в розовом цвете. Моде…
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсве…
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсвеТестируемая сегодня игровая мышка OKLICK 905G INVASION относится к недорогому сегменту. Из ее особенносте…
Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с…
Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка сИгровые мышки могут быть интересны не только тем, кто увлекается играми, удобная форма и дополнительные к…
Игровая мышь XPG Vault Concept со встроенным SSD…
Игровая мышь XPG Vault Concept со встроенным SSDXPG только что анонсировала новую концепцию игровой мышки. Это игровая мышь с RGB-подсветкой, которая нич…
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросамиОбзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкойОбзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкой
Обзор SVEN RX-590SW. Мышка с двумя вариантами беспроводного подключенияОбзор SVEN RX-590SW. Мышка с двумя вариантами беспроводного подключения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor