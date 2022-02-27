Обзор Marvo M519. Недорогая игровая мышка с 12000 DPI

В центре внимания сегодня игровая мышка Marvo M519, выполненная в эргономичном корпусе с шестью программируемыми клавишами, регулируемой чувствительностью сенсора и многоцветной подсветкой.

Комплектация

Комплект включает наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку с изображением манипулятора и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе из черного пластика. Внешние поверхности у нее матовые. Сборка ее проведена качественно.

Основные кнопки переходят в спинку без границ. Установлены переключатели с ресурсом службы в 3 миллиона кликов.

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Боковые его части прозрачные, при работе подсвечиваются.

Позади него две отдельные клавиши, отвечающие за переключение между предустановленными пресетами используемого оптического сенсора.

Еще три клавиши на левой части корпуса мышки. Помимо традиционных ВПЕРЕД и НАЗАД, есть отдельная для огневого режима.

Форма корпуса Marvo M519 рассчитана под правую руку. Левая ее часть заужена, правая выпуклая.

По краям нанесен подсвечиваемый рисунок. У нее многоцветная подсветка.

На основании две ножки скольжения, занимающие значительную часть лицевой и фронтальной стороны. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Софт

Интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой. Длина кабеля 1.5 метра.Мышка сопровождается утилитой управления. Поддерживается распределение настроек по профилям и возможность их экспорта/импорта. В главном окне можно выбрать действие для восьми кнопок.

В отдельном окне задаются шесть уровней для сенсора. Корректируется частота опроса сенсора. Изменение скорости вращения колеса прокрутки, двойного клика и скорости курсора.

Для кнопки режима огня можно выбрать количество выстрелов и интервала между ними.

Изменение скорости эффектов. Выбор одного из шести эффектов.

Тесты

Редактор макросов. Можно не только записывать нажатия, но и интервал между нажатиями.

В Marvo M519 используется оптический сенсор Sunplus SPCP6662. Его максимальный уровень чувствительности составляет 12000 DPI. Как показала практика эксплуатации, до уровня 2400-3000 DPI выдает хорошую точность и отсутствие дрожания.

Мышка поддерживает различные операционные системы. Определилась автоматически с ПК на Windows 11 и Mac Mini M1. Но важно отметить, что настраивать ее можно только на Windows.

Поддерживает различные типы хвата. Вес у мышки сбалансирован. Скользит по всем направлениям контролируемо.

Итоги

Игровая мышка Marvo M519 при своей невысокой стоимости поддерживает макросы, оснащена специальной клавишей для преимущества в шутерах, сопровождается подсветкой и выполнена в эргономичном корпусе.