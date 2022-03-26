Обзор Marvo MG011 XL. Игровой коврик с USB-хабом и подсветкой

Даже самая дорогая игровая мышка может спасовать в ответственный момент если эксплуатация велась без специального покрытия на столе. Решение задач снижения помех в работе сенсора и его точности, выполняют коврики. А тестируемый сегодня Marvo MG011 XL еще и увеличивает количество доступных USB-портов.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с эффектным оформлением. На обратной стороне описаны ключевые особенности и характеристики.

Комплект включает наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Marvo MG011 XL обзор

Внешний вид

Это тканевый коврик. Используется многослойное покрытие. Толщина его составляет 4 мм.

Нанесен геометрический рисунок красного цвета. В центре зона с логотипом производителя. Как показала практика эксплуатации оно не подвержено стиранию.

Верхний слой у коврика со специальным покрытием. Оно водоотталкивающее и с него легко удалять полученные загрязнения.

Внутренняя часть прорезиненная, предотвращая скольжение по поверхности рабочего стола.

По периметру вставка, подсвечиваемая при работе. У Marvo MG011 XL многоцветная подсветка.

Переключать режимы подсветки можно с помощью кнопки на блоке управления. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется, но не будет синхронизации между компонентами.

На боковой грани этого же блока выведено четыре полноразмерных USB. Сюда можно подключить накопитель, зарядный кабель смартфона или адаптер беспроводной мышки, сократив расстояние до манипулятора и возможные задержки.

Кабель подключения длиной 1.8 метра. Он с тканевой защитной оплеткой. Его подключение необходимо для работы подсветки и USB-хаба.

Тесты

Длина рабочего покрытия составляет 800 мм, ширина – 300 мм. Этой площади достаточно для свободного движения мышкой в разных направлениях и установки клавиатуры. Площадь оптимальна для размещения на рабочем столе.

Мы эксплуатировали Marvo MG011 XL с полноразмерной клавиатурой. Коврик не давал ей скользить и смещаться во время работы. С ним же удобнее, он приятен тактильно и не вызывает раздражения кожи на запястьях.

В ходе тестового периода использовали мышки с лазерным и оптическим сенсорами. Отлично себя показал, демонстрируя точность работы и отсутствие срывов.

Проверили скорость передачи данных накопителя, подключенного к USB-разъему на коврике.

Они составили:

Итоги

Полученные данные соответствуют спецификации USB 2.0Marvo MG011 XL – тканевый коврик формата XL, позволяющий разместить клавиатуру и мышку. Многоцветная подсветка с эффектами, водоотталкивающим покрытием, хаб с четырьмя USB, интерфейсный кабель с тканевой оплеткой.