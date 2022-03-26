Обзор Marvo MG011 XL. Игровой коврик с USB-хабом и подсветкой

Даже самая дорогая игровая мышка может спасовать в ответственный момент если эксплуатация велась без специального покрытия на столе. Решение задач снижения помех в работе сенсора и его точности, выполняют коврики. А тестируемый сегодня Marvo MG011 XL еще и увеличивает количество доступных USB-портов.

Marvo MG011 XL

Комплектация

Marvo MG011 XL

Упакована в коробку из плотного картона с эффектным оформлением. На обратной стороне описаны ключевые особенности и характеристики.

Marvo MG011 XL

Комплект включает наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Marvo MG011 XL

Marvo MG011 XL обзор

Внешний вид

Это тканевый коврик. Используется многослойное покрытие. Толщина его составляет 4 мм.

Marvo MG011 XL

Нанесен геометрический рисунок красного цвета. В центре зона с логотипом производителя. Как показала практика эксплуатации оно не подвержено стиранию.

Marvo MG011 XL

Верхний слой у коврика со специальным покрытием. Оно водоотталкивающее и с него легко удалять полученные загрязнения.

Marvo MG011 XL

Внутренняя часть прорезиненная, предотвращая скольжение по поверхности рабочего стола.

Marvo MG011 XL

По периметру вставка, подсвечиваемая при работе. У Marvo MG011 XL многоцветная подсветка.

Marvo MG011 XL

Переключать режимы подсветки можно с помощью кнопки на блоке управления. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется, но не будет синхронизации между компонентами.

Marvo MG011 XL

На боковой грани этого же блока выведено четыре полноразмерных USB. Сюда можно подключить накопитель, зарядный кабель смартфона или адаптер беспроводной мышки, сократив расстояние до манипулятора и возможные задержки.

Marvo MG011 XL

Кабель подключения длиной 1.8 метра. Он с тканевой защитной оплеткой. Его подключение необходимо для работы подсветки и USB-хаба.

Marvo MG011 XL

Тесты

Marvo MG011 XL

Длина рабочего покрытия составляет 800 мм, ширина – 300 мм. Этой площади достаточно для свободного движения мышкой в разных направлениях и установки клавиатуры. Площадь оптимальна для размещения на рабочем столе.

Marvo MG011 XL

Мы эксплуатировали Marvo MG011 XL с полноразмерной клавиатурой. Коврик не давал ей скользить и смещаться во время работы. С ним же удобнее, он приятен тактильно и не вызывает раздражения кожи на запястьях.

Marvo MG011 XL

В ходе тестового периода использовали мышки с лазерным и оптическим сенсорами. Отлично себя показал, демонстрируя точность работы и отсутствие срывов.

Marvo MG011 XL

Проверили скорость передачи данных накопителя, подключенного к USB-разъему на коврике.

Marvo MG011 XL

Они составили:

Marvo MG011 XL

Marvo MG011 XL

Полученные данные соответствуют спецификации USB 2.0

Итоги

Marvo MG011 XL – тканевый коврик формата XL, позволяющий разместить клавиатуру и мышку. Многоцветная подсветка с эффектами, водоотталкивающим покрытием, хаб с четырьмя USB, интерфейсный кабель с тканевой оплеткой.
Комментарии и отзывы Marvo MG011 XL
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