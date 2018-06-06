Обзор Microlab M-600BT. Стильная 2.1 акустика с Bluetooth

Очень часто производители при обновлении уже имеющихся моделей, ограничиваются внедрением одной или двух новых функций. В случае же с новой акустической системы Microlab M-600BT, от оригинальной M-600 остался только формат 2.1, в остальном же была проведена серьезная работа по дизайну, техническому оснащению, эргономике и функционалу. Она будет интересна как любителям прослушивания музыки со смартфона, так и в пару к домашнему телевизору и компьютеру.

Microlab M-600BT обзор

Рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 5590 рублей. На акустическую систему предоставляется 1 год гарантии.

Комплектация

Поставляется Microlab M-600BT в светлой коробке с изображением акустики и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает проводной пульт ДУ, пару сателлитов, основной блок-сабвуфер, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В Microlab M-600BT не мало внимания уделено визуальной составляющей. Не секрет, что при выборе акустики, часто в качестве одного из важных критериев ставится внешний вид системы.

Согласитесь рядом с моноблоком, телевизором с большой диагональю экрана или 4К-монитором хочется видеть периферию, которая будет гармонировать и подчеркивать преймущества основной группы.

Тестируемая акустика всему этому соответствует. Она будет отлично смотреться и на рабочем столе, и в качестве отдельной акустической системы в доме или офисе. Дизайн строгий и выдержанный.

Основной блок выполнен в виде кубика. В основе корпуса используется MDF с декоративной крышкой. Визуально по текстуре он напоминает обтянутую тканью поверхность.

Практичность не отдана в жертву стилю. Внешние поверхности можно будет протирать мягкой тканью. Да и с учетом отсутствием глянца и преобладания светлых цветов, здесь не заметна пыль и возможные царапины, полученные в ходе не аккуратной эксплуатации.

Излучатель диаметром 5.25 дюймов расположен с нижней стороны корпуса. Рядом с ним скрывается отверстие фазоинвертора. Мощность 16 Вт.

Такое расположение позволяет ставить корпус в плотную к стене без ущерба для качества звучания низких частот.

Разъемы у Microlab M-600BT сосредоточены на тыльной панели. Тут RCA-выход под сателлиты, выход на внешний пульт ДУ, регулятор низких частот и механический выключатель.

Пара сателлитов подключается при помощи кабеля с RCA коннектором. Длины достаточно для расположения колонок по краям от телевизора или монитора.Интересно обыграна рамка корпуса сателлитов. В нижней части есть свободное пространство, которое добавляет визуальной легкости конструкции.Лицевая сторона обтянута защитной тканью с шильдиком производителя. За накладкой скрывается 2.5-дюймовый широкополосный динамик.

В комплекте с Microlab M-600BT есть внешний проводной пульт ДУ, выполненный в виде шайбы. Основная его задача регулировка громкости.Помимо этого, в корпусе пульта находится NFC метка, упрощающая сопряжение со смартфоном. Здесь же вход для подключения источника звука по кабелю с 3.5мм коннектором и выход на наушники.

Тесты

При условии эксплуатации в паре с компьютером этот блок можно будет разместить в районе ножке монитора, получив быстрый доступ к регулировке громкости и возможности подключения наушников в ночное время.Мы эксплуатировали Microlab M-600BT в паре с настольным компьютером и смартфоном. Проблем с сопряжением не возникало, дальность стабильного подключения в районе 8-10 метров. В данной системе отсутствует встроенный микрофон, при входящем вызове звук звонка дублируется на колонке, при ответе звук собеседника переводится на разговорный динамик смартфона. После завершения вызова, воспроизведение восстанавливается.

Звуковая сцена насыщенная и объемная. Хорошо проработаны высокие и низкие частоты. По среднем ощущается нехватка. Количество «низов» пользователь сможет регулировать самостоятельно.

Колонки позволят насладиться как классическими композициями, так и динамичной электронной музыкой. Есть хороший запас громкости. Артефакты и шумы во время воспроизведения отсутствуют.

Итоги по Microlab M-600BT

При эксплуатации с компьютером рекомендуем продумать вопрос использования звуковой карты, финальное звучание будет напрямую зависит от качества источника. По опыту эксплуатации, они хорошо отрабатывают сцены в динамичных шутерах, позволяя погрузиться в происходящее на экране, забыв о происходящем вокруг.Microlab M-600BT – хорошо сбалансированная акустическая система формата 2.1, которая к тому же порадует своего владельца стильным дизайном и возможностью беспроводного подключения со смартфона. Она станет хорошим выбором в качестве универсального решения под музыку, фильмы и игры. Не понравится может отсутствие разъема под проводное подключение источника звука в основном блоке системы, из-за этого усложняется аккуратный кабель-менеджмент рабочего пространства.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".