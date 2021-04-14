Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы

К моменту публикации уже доступна в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 599 рублей.
Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse обзор
КомплектацияУпакована в коробку со стильным оформлением. На обратной стороне описаны ключевые особенности. В комплекте с мышкой покупатель получает пару ААА-батареек и документацию.
Внешний видПомимо тестируемой нами версии в корпусе персикового цвета, есть еще голубой, серый и черный.
Эргономичная форма с небольшой высотой профиля. Она асимметричная, рассчитана только под правшей.
Повторяет линии ладони. На левой грани углубление с площадкой для комфортного размещения большого пальца.
В этой зоне находится пара дополнительных кнопок. Они программируемые. Хорошо определяются слепым методом.
Внешние поверхности у Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse матовые. Они приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.
Основные клавиши переходят в спинку без границ. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.
Между клавишами колесико прокрутки из металла. Ее поверхность с рядом текстурных бороздок, упрощающих вращение.
На основании распределены ножки скольжения. Они также окрашены в цвет корпуса. В центре окошко сенсора.
Механический тумблер питания и кнопка переключения устройств. Одна мышка может быть подключена к трем разным системам.
Под крышкой пенал для двух ААА-батареек. Они идут в комплекте. Общее качество исполнения высокое.
СофтСразу после подключения к Windows 10 было предложено загрузить центр управления. Выполнен он в характерной для Microsoft стилистике. В главном экране выводятся рекомендации по настройке и список подключенных систем.
Выбирается действие для пяти кнопок. Предлагается набор часто используемых команд.
Для колесика можно изменить скорость прокрутки и направление.
Выставляется уровень чувствительности. Диапазон регулировки от 400 до 2400 DPI.
Есть возможность выбрать индивидуальные настройки для отдельных приложений или игр. Макросы тоже поддерживаются.
ТестыВ Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse для соединения используется актуальная версия 5.0 Low Energy. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Одну мышку можно подключить к 3 устройствам, в последующем переключаясь между ними. Как пример, настольный ПК, телевизор и планшет.
В отличие от версий с проводным подключением или адаптером USB, тут не будут заниматься разъемы на современных ноутбуках, как результат, в поездках можно обойтись без переходников и хабов.
За время длительных тестов мы не обнаружили проблем со стабильностью соединения и скоростью передачи сигнала. Хорошо себя показала при работе с Microsoft Office, браузером и даже играми.
Форма корпуса удобная. Длительная работа с ней не вызывает чувства усталости в запястье. Кнопки в пределах быстрого доступа. Все необходимые настройки и персонализации. Сенсор себя хорошо показал на ковриках с разным типом покрытия.
Пары ААА-батареек, по уверению производителя, хватает на 12 месяцев работы. Преимуществом в сравнении с аккумулятором будет возможность простой замены в будущем, без потери емкости и ухудшения показателей автономной работы.
Итоги по Microsoft Bluetooth Ergonomic MouseMicrosoft Bluetooth Ergonomic Mouse станет хорошим выбором при поиске беспроводной мышки для работы. Подойдет для ноутбуков, ПК, планшета, телевизора и смартфона. Детальные настройки, эргономичная форма, дополнительные клавиши, интересные варианты расцветки, хорошие показатели автономности.
Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".