Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы

Не так давно Microsoft обновила модельный ряд периферии, выпустив клавиатуру Designer Compact Keyboard и мышку Bluetooth Ergonomic Mouse. Из ключевых особенностей мышки отмечаются эргономичная конструкция, универсальное подключение, программируемые клавиши и длительное время автономной работы. Сегодня мы готовы поделиться опытом ее длительной эксплуатации.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

К моменту публикации уже доступна в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 599 рублей.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse обзор

Комплектация

Упакована в коробку со стильным оформлением. На обратной стороне описаны ключевые особенности. В комплекте с мышкой покупатель получает пару ААА-батареек и документацию.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Внешний вид

Помимо тестируемой нами версии в корпусе персикового цвета, есть еще голубой, серый и черный.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Эргономичная форма с небольшой высотой профиля. Она асимметричная, рассчитана только под правшей.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Повторяет линии ладони. На левой грани углубление с площадкой для комфортного размещения большого пальца.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

В этой зоне находится пара дополнительных кнопок. Они программируемые. Хорошо определяются слепым методом.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Внешние поверхности у Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse матовые. Они приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Основные клавиши переходят в спинку без границ. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Между клавишами колесико прокрутки из металла. Ее поверхность с рядом текстурных бороздок, упрощающих вращение.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

На основании распределены ножки скольжения. Они также окрашены в цвет корпуса. В центре окошко сенсора.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Механический тумблер питания и кнопка переключения устройств. Одна мышка может быть подключена к трем разным системам.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Под крышкой пенал для двух ААА-батареек. Они идут в комплекте. Общее качество исполнения высокое.

Софт

Сразу после подключения к Windows 10 было предложено загрузить центр управления. Выполнен он в характерной для Microsoft стилистике. В главном экране выводятся рекомендации по настройке и список подключенных систем.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Выбирается действие для пяти кнопок. Предлагается набор часто используемых команд.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Для колесика можно изменить скорость прокрутки и направление.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Выставляется уровень чувствительности. Диапазон регулировки от 400 до 2400 DPI.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Есть возможность выбрать индивидуальные настройки для отдельных приложений или игр. Макросы тоже поддерживаются.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Тесты

В Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse для соединения используется актуальная версия 5.0 Low Energy. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Одну мышку можно подключить к 3 устройствам, в последующем переключаясь между ними. Как пример, настольный ПК, телевизор и планшет.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

В отличие от версий с проводным подключением или адаптером USB, тут не будут заниматься разъемы на современных ноутбуках, как результат, в поездках можно обойтись без переходников и хабов.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

За время длительных тестов мы не обнаружили проблем со стабильностью соединения и скоростью передачи сигнала. Хорошо себя показала при работе с Microsoft Office, браузером и даже играми.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Форма корпуса удобная. Длительная работа с ней не вызывает чувства усталости в запястье. Кнопки в пределах быстрого доступа. Все необходимые настройки и персонализации. Сенсор себя хорошо показал на ковриках с разным типом покрытия.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Пары ААА-батареек, по уверению производителя, хватает на 12 месяцев работы. Преимуществом в сравнении с аккумулятором будет возможность простой замены в будущем, без потери емкости и ухудшения показателей автономной работы.

Итоги по Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Золото. Выбор редакции MegaObzorMicrosoft Bluetooth Ergonomic Mouse станет хорошим выбором при поиске беспроводной мышки для работы. Подойдет для ноутбуков, ПК, планшета, телевизора и смартфона. Детальные настройки, эргономичная форма, дополнительные клавиши, интересные варианты расцветки, хорошие показатели автономности.
Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse
Новости:
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр

Долгое время периферия с беспроводным подключением выбиралась только под выполнение типовых задач и работ...
Logitech представила мышку Voice M380 с распознаванием голоса

Сегодня компания Logitech официально представила достаточно необычную компьютерную мышку Voice M380, кото...
Cherry представила беспроводную мышку MW 4500 LEFT для левшей

Cherry представила беспроводную мышь для левшей. MW 4500 LEFT разработана специальной для левшей и являет...
Cougar анонсировала игровую мышь DUALBLADER с симметричным дизайном

Cougar анонсировала игровую мышь DUALBLADER с симметричным дизайном. Конструкция позволяет менять форму м...
Corsair представила новую игровую мышку Sabre Pro

Сегодня компания Corsair представила свою новую игровую мышку, которая может похвастаться достаточно прод...
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру годаОбзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру года
Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткой
Обзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизациейОбзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизацией
Ноутбук Dere TBook T10 с процессорами In...
Ноутбук Dere TBook T10 с процессорами InНаконец-то официально представлен ноутбук Dere TBook T10 с высококлассными характеристиками по стартовой ...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизо...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизоРанее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что ...
Xiaomi Mi 11 Ultra признан лучшим камеро...
Xiaomi Mi 11 Ultra признан лучшим камероСпециалисты лаборатории DxOMark объявили о том, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra возглав...
На российской рынке появился ноутбук-тра...
На российской рынке появился ноутбук-траPrestigio выпустила на российский рынок ноутбук-трансформер 3-в-1 Prestigio Ecliptica 116 C3. ...
OnePlus Watch официально представлены...
OnePlus Watch официально представленыOnePlus выпустила свои первые умные часы OnePlus Watch — новинка выпускается в двух версиях: Classic и Co...
ZTE представила доступные наушники LiveB...
ZTE представила доступные наушники LiveBКитайский технологический гигант ZTE совсем недавно, 30 марта, представил серию смартфонов S30, состоящую...
Samsung Galaxy A51 получает обновление A...
Samsung Galaxy A51 получает обновление AКомпания Samsung начала выпускать обновление операционной системы Android 11 c пользовательским интерфейс...
Samsung Galaxy M30s получает обновление ...
Samsung Galaxy M30s получает обновление Samsung начала выпуск обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для своих устройств, несколько моделей уже...
MSI представила два игровых монитора сер...
MSI представила два игровых монитора серMSI представила два новых монитора игровой серии Optix AG. ...
Смартфон OPPO F19 получил 33-Вт зарядку ...
Смартфон OPPO F19 получил 33-Вт зарядку Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F19, которая работает под управлением оболочки Col...
Honor V40 Light Luxury Edition оценен в ...
Honor V40 Light Luxury Edition оценен в Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 Light Luxury Edition, одной из особенностей к...
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двух...
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухВ период массового перехода на удаленную работу необходимость в ведении документооборота в бизнесе любого...
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor