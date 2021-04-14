Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы

Не так давно Microsoft обновила модельный ряд периферии, выпустив клавиатуру Designer Compact Keyboard и мышку Bluetooth Ergonomic Mouse. Из ключевых особенностей мышки отмечаются эргономичная конструкция, универсальное подключение, программируемые клавиши и длительное время автономной работы. Сегодня мы готовы поделиться опытом ее длительной эксплуатации.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse обзор

К моменту публикации уже доступна в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 599 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку со стильным оформлением. На обратной стороне описаны ключевые особенности. В комплекте с мышкой покупатель получает пару ААА-батареек и документацию.

Внешний вид

Помимо тестируемой нами версии в корпусе персикового цвета, есть еще голубой, серый и черный.

Эргономичная форма с небольшой высотой профиля. Она асимметричная, рассчитана только под правшей.

Повторяет линии ладони. На левой грани углубление с площадкой для комфортного размещения большого пальца.

В этой зоне находится пара дополнительных кнопок. Они программируемые. Хорошо определяются слепым методом.

Внешние поверхности у Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse матовые. Они приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

Основные клавиши переходят в спинку без границ. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Между клавишами колесико прокрутки из металла. Ее поверхность с рядом текстурных бороздок, упрощающих вращение.

На основании распределены ножки скольжения. Они также окрашены в цвет корпуса. В центре окошко сенсора.

Механический тумблер питания и кнопка переключения устройств. Одна мышка может быть подключена к трем разным системам.

Софт

Под крышкой пенал для двух ААА-батареек. Они идут в комплекте. Общее качество исполнения высокое.Сразу после подключения к Windows 10 было предложено загрузить центр управления. Выполнен он в характерной для Microsoft стилистике. В главном экране выводятся рекомендации по настройке и список подключенных систем.

Выбирается действие для пяти кнопок. Предлагается набор часто используемых команд.

Для колесика можно изменить скорость прокрутки и направление.

Выставляется уровень чувствительности. Диапазон регулировки от 400 до 2400 DPI.

Есть возможность выбрать индивидуальные настройки для отдельных приложений или игр. Макросы тоже поддерживаются.

Тесты

В Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse для соединения используется актуальная версия 5.0 Low Energy. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Одну мышку можно подключить к 3 устройствам, в последующем переключаясь между ними. Как пример, настольный ПК, телевизор и планшет.

В отличие от версий с проводным подключением или адаптером USB, тут не будут заниматься разъемы на современных ноутбуках, как результат, в поездках можно обойтись без переходников и хабов.

За время длительных тестов мы не обнаружили проблем со стабильностью соединения и скоростью передачи сигнала. Хорошо себя показала при работе с Microsoft Office, браузером и даже играми.

Форма корпуса удобная. Длительная работа с ней не вызывает чувства усталости в запястье. Кнопки в пределах быстрого доступа. Все необходимые настройки и персонализации. Сенсор себя хорошо показал на ковриках с разным типом покрытия.

Итоги по Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Пары ААА-батареек, по уверению производителя, хватает на 12 месяцев работы. Преимуществом в сравнении с аккумулятором будет возможность простой замены в будущем, без потери емкости и ухудшения показателей автономной работы.Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse станет хорошим выбором при поиске беспроводной мышки для работы. Подойдет для ноутбуков, ПК, планшета, телевизора и смартфона. Детальные настройки, эргономичная форма, дополнительные клавиши, интересные варианты расцветки, хорошие показатели автономности.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".