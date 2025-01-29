Обзор игры Mika and The Witch's Mountain…

В центре внимания милая история о маленькой ведьме, которая должна завершить свое обучение и помочь подгорным жителям, доставляя посылки на своей волшебной метле. Mika and The Witch's Mountain от студии Chibig Studio. Из особенностей игры отмечаются: возможность исследования острова, приятная рисовка, цепочка заданий с оценками результативности, мини-игры, дополнительные задания, кастомизация персонажа и сбор коллекционных предметов.

У этого разработчика уже были игры, связанные с доставкой, и получились они удачными, поэтому к данной игре подошли уже с имеющимся опытом. Сама же она появилась изначально в STEAM, а на консоли уже пришла с исправленными ошибками.

Главный герой – ведьмочка Мики, которую сбросили с вершины Ведьминой горы для прохождения обучения. Не имея достаточно опыта, она разбивает свою метлу и отправляется к мастерице для ее ремонта. А уже потом ее отправляют занять вакантное место почтальона и помочь местным жителям в решении их проблем. В процесс выполнения заказов вплетена история, состоящая из трех актов.

Сами заказы распределены по острову и игроку дается только определенная пометка о зоне, в которой находится нужный адресат или отправитель. Свободу передвижения ограничит только получение ключевых способностей с использованием ветровых потоков и ускоряющих порталов. Очередность выполнения заказов в рамках одного акта тоже свободна.

Сюжет не затянут и это плюс этой игры, она не успевает скатываться в рутину. Выполнение основных заданий с доставками, можно совместить с мини играми и выполнениями дополнительных заданий. В качестве мини игр предлагается заезд по порталам за заданный интервал времени, выполнив весь набор трасс выдадут приятную награду.

Дополнительные, как и основные в Mika and The Witch's Mountain тоже не обозначают явно адресата для передачи предмета. Предлагается самостоятельно догадаться по описанию, кому из NPC подобный предмет будет нужнее. Коллекционирование заключается в сборе карт ТАРО и статуэток, используемых для оплаты дополнительных костюмов и спутников.

Механика полетов в этой игре понравилась. Она несложна в освоении, это скорее планирование над поверхностью с возможностью разового прыжка и использования вихревых потоков для ускорения и подъема. Это ограничит некоторую свободу перемещения, в некоторых местах нужно будет подумать как преодолеть препятствие или высоту. Вероятно это сделано для того чтобы не ломать геймплей и стимулировать к более детальному изучению игрового острова.

Некоторую сложность добавить выполнение условий по доставкам. Они могут иметь ограниченное число жизней, затрачиваемых при ударах во время доставки, или ограничения по попаданию в воду. Для того чтобы получить хорошую оценку, но при неудачах посылку можно отменить и взять повторно, если целью ставится прохождение на 100%.

У игры приятная рисовка персонажей и всего мира в целом. Простая и ненавязчивая музыка. Диалоги здесь подаются текстом с несколькими вариантами локализации, но без русского. Общая эстетика на высоте.

Mika and The Witch's Mountain – приятное путешествие на несколько вечеров в теплой рисовке и с незатянутым сюжетом. Интересный геймплей, наличие коллекционных предметов и дополнительных активностей. Придраться можно к музыкальному сопровождению.