Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android

Посмотреть новый блокбастер или любимый сериал в кругу друзей или семьи на большом экране захватывающее зрелище. Тем более организовать кинотеатр можно и у себя дома, как пример, изучаемый сегодня портативный проектор Nebula Mars II Pro от Anker, выступающий центром мультимедийной системы и предлагающий помимо выбора источников сигнала, еще и возможность запуска популярных стриминговых сервисов.

Nebula Mars II Pro обзор

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 58 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением проектора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, пульт ДУ, различную документацию.

Внешний вид

Выполнен в виде компактного бокса с удобной ручкой из кожзама, упрощающей переноску с места на место.

Внешний вид премиальный. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

На верхней крышке у проектора сосредоточена группа прорезиненных кнопок управления с нанесенной маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия при переноске.

Управлять можно с помощью компактного комплектного пульта ДУ. ИК-датчик, отвечающий за его работу, на тыльной стороне корпуса.

Также Nebula Mars II Pro оснащен модулем Bluetooth 4.0, позволяя подключить беспроводную клавиатуру с тачпадом.

На панели разъемов HDMI, полноразмерный USB, аудиовыход и гнездо питания. Универсальные и распространенные типоразмеры.

Размещать проектор можно на любой ровной поверхности. Также предусмотрели возможность зафиксировать на кронштейн или треногу с винтовым креплением.

На лицевой стороне расположена линза. Она сопровождается шторкой, предотвращающей повреждения при переноске. Здесь же можно обратить внимание на датчик, отвечающий за автоматическое наведение резкости.

По краям корпуса проектора решетка, за которой расположены динамики. Это стереопара с общей мощностью 20 Вт.

Экран

Оснащен LED-лампой со световым потоком 500 люмен. Он ярче, чем большинство представленных портативных проекторов. Разрешение HD (1280х720). Проецировать изображение с Nebula Mars II Pro можно на расстояние до 3 метров. В зависимости от дальности до стены площадь будет соответствовать телевизорам от 30 до 150 дюймов.

Наилучшее качество картинки можно получить на специальных экранах, но при отсутствии таких подойдет монотонная стена. Изображение автоматически адаптируется в зависимости от положения проектора.

Софт

Для смартфона доступно приложение-спутник, используемое для дистанционного управления. его можно использовать в качестве мышки или контроллера.

Тач панель, кнопки возврата, перехода на главный экран и вывода настроек. Также можно корректировать уровень громкости.

Интерфейс и тесты

Работает на базе операционной системы Android 7.1. Процесс первоначальной настройки прост. В ходе нескольких шагов выбирается язык интерфейса, вводятся данные беспроводной сети и проводится синхронизация с приложением.

Главное окно в виде набора плиток: вывод изображения HDMI, файловый менеджер, список приложений, беспроводное подключение и настройки. С этого же экрана можно запустить Youtube и Netflix.

Список приложений можно будет дополнить через встроенный каталог с сортировкой по типу и имени. Выбор хороший. Также предлагается возможность установки приложений с APK файла.

Так можно будет добавить IPTV с выводом эфирной сетки каналов без оплаты провайдерам.

В разделе настроек можно провести подключение к Nebula Mars II Pro дополнительных аксессуаров и периферии. Выставить общие параметры системы.

Работает потоковое воспроизведение фильмов и контента без видимых задержек. Картинка четкая и резкая. Равномерное свечение по всей площади.

Фильмы, сериалы и фото можно будет записать на внешний накопитель. Считывает форматы корректно. Мы отдельно проверили воспроизведение файлов в высоком битрейте.

Понравилось качество встроенной акустики. Насыщенное звучание и объемная сцена. Хорошо передает спецэффекты. Есть эффект присутствия и выраженный бас.

По HDMI подключали ноутбук, настольный ПК и игровую консоль Sony PlayStation 5, играть на такой большой диагонали потрясающе. Проблем в таких сценариях выявлено не было. Разрешение HD не ставит повышенных требований к уровню быстродействия источника сигнала.

При продолжительной нагрузке работу встроенной системы охлаждения не слышно, при просмотре не отвлекает.

Понравилась работа системы автоматической системы коррекции трапецеидальных искажений. Она следит за наклоном устройства и ведет поддержку высокой резкости картинки. При смещении проектора перестройка проходит автоматом.

В настройках также можно будет изменить цветовой баланс.

Три режима работы: автоматический, стандартный и эко-режим для увеличения длительности автономной работы.

Итоги

Встроенного аккумулятора с емкостью 12500 мАч хватает на 3 часа беспрерывного просмотра. Дальнейший процесс зарядки можно будет совместить с процессом зарядки с помощью комплектного блока питания.Nebula Mars II Pro от Anker станет хорошим выбором при поиске проектора для домашней эксплуатации. Это мультимедийная станция с поддержкой разных источников воспроизведения, включая HDMI, внешний накопитель, приложения и стриминговые сервисы. Высокая яркость и резкость картинки, длительное время автономной работы, LED-лампа с высоким ресурсом службы. Операционная система Android с простой установкой приложений. Автоматическая фокусировка. Винтовое крепление и настольное размещение. Пульт ДУ и встроенные кнопки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".