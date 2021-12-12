Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкой

В центре внимания сегодня недорогая игровая мышка 999G TOMAHAWK с управляемым оптическим сенсором, софт-тач покрытие и трехцветная подсветка. Из особенностей отмечаются подсветка красного цвета и кабель в тканевой оплетке.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Ее средняя стоимость составляет 850 рублей.

Комплектация

Комплект включат руководство пользователя на русском языке. Упакована в коробку с изображением манипулятора и данными по ее основным характеристикам.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Внешний вид

Форма у корпуса симметричная, но подойдет только правшам. Связано это с расположением кнопок на боковой грани.

OKLICK 999G TOMAHAWK

На левой боковой грани две кнопки, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Еще одна клавиша на правой грани.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Сами боковые грани стилизованы под металл с окраской в серебристый цвет. Есть стилизованные винты.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Верхняя грань с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно, но покрывается при эксплуатации следами пальцев.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Эти зоны разделены углублениями, которые при работе подсвечиваются. Выполнены зона подсветки в виде стилизованного рисунка.

OKLICK 999G TOMAHAWK

На спинку нанесено подсвечиваемо название этой мышки. Вставки есть и на боковых зонах.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Есть три цвета. Поддерживается эффект с медленным мерцанием. Синхронизации и детального управления, ожидаемо нет.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Для основных клавиш в OKLICK 999G TOMAHAWK заявлен ресурс службы в 7 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Между ними колесико с выраженными текстурными выступами, упрощающими вращение и повышающие степень контроля.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Позади колесика две клавиши, отвечающие за изменение чувствительности сенсора. Записано четыре уровня: 800, 1600, 2400 и 3200 DPI.

OKLICK 999G TOMAHAWK

На основание нанесена наклейка с техническими данными. Окошко оптического сенсора.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Тесты

Мышка определяется автоматически. Проверяли работу с ноутбуком и настольным ПК. Она не сопровождается софтом, настройку кнопок можно будет проводить для каждой игры в отдельности.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Расположены дополнительные кнопки удобно. Играли с ней в сетевые шутеры и использовали для типовой работы. Выполняла действия без заметных задержек. Сенсор не срывает на уровнях 800 и 1600 DPI. Два верхних уровня шли с акселерацией.

OKLICK 999G TOMAHAWK

Весит мышка 109 граммов. Движения контролируемы по всем осям. Корпус собран хорошо.

Итоги

Недорогая игровая мышка OKLICK 999G TOMAHAWK станет хорошим вариантом в качестве подарка для начинающего геймера. Подсветка, дополнительные клавиши, интересный внешний вид, кабель в нейлоновой оплетке. Из минусов маркая спинка.
Комментарии и отзывы OKLICK 999G TOMAHAWK
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