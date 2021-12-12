Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Ее средняя стоимость составляет 850 рублей.
На левой боковой грани две кнопки, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Еще одна клавиша на правой грани.
Сами боковые грани стилизованы под металл с окраской в серебристый цвет. Есть стилизованные винты.
Верхняя грань с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно, но покрывается при эксплуатации следами пальцев.
Эти зоны разделены углублениями, которые при работе подсвечиваются. Выполнены зона подсветки в виде стилизованного рисунка.
На спинку нанесено подсвечиваемо название этой мышки. Вставки есть и на боковых зонах.
Есть три цвета. Поддерживается эффект с медленным мерцанием. Синхронизации и детального управления, ожидаемо нет.
Для основных клавиш в OKLICK 999G TOMAHAWK заявлен ресурс службы в 7 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.
Между ними колесико с выраженными текстурными выступами, упрощающими вращение и повышающие степень контроля.
Позади колесика две клавиши, отвечающие за изменение чувствительности сенсора. Записано четыре уровня: 800, 1600, 2400 и 3200 DPI.
На основание нанесена наклейка с техническими данными. Окошко оптического сенсора.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.
Расположены дополнительные кнопки удобно. Играли с ней в сетевые шутеры и использовали для типовой работы. Выполняла действия без заметных задержек. Сенсор не срывает на уровнях 800 и 1600 DPI. Два верхних уровня шли с акселерацией.
Весит мышка 109 граммов. Движения контролируемы по всем осям. Корпус собран хорошо.