Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key

Несколькими неделями ранее мы проводили тестирование корпуса внешнего диска ORICO TCM2-C3 под установку М.2 накопителя с типом ключа M-key. Сегодня же продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет ORICO PVM2F-C3, отличием которого стала поддержка М.2 диска с ключом типа B-key.

ORICO PVM2F-C3

Его можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 2 570 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в характерной стилистике. Внутри этой коробки зафиксирован в жесткую подложку, предотвращающую тряску при перевозке. Комплект включает корпус, USB-C кабель, отвертку, термопрокладки, набор винтов.

ORICO PVM2F-C3

Внешний вид

В отличие от рассмотренного ранее решения, этот выполнен полностью из металла. Как итог, площадь для пассивного отвода тепла больше.

ORICO PVM2F-C3

Также же он меньше по габаритам. Выполнен в стиле современных ультрабуков. Эффектно смотрится шлиц по периметру. Высокая жесткость и надежность конструкции.

ORICO PVM2F-C3

По центру крышки нанесен логотип производителя. Крепятся части корпуса между собой винтами, исключая случайное открытие при переноске.

ORICO PVM2F-C3

Внутри корпуса ставится печатная плата с контроллером. Поддерживается установка М.2 диска с ключом типа B-key.

ORICO PVM2F-C3

Перед сборкой ORICO PVM2F-C3 рекомендуется нанести комплектные термопрокладки на контроллер и флеш память.

ORICO PVM2F-C3

Для подключения к смартфону, планшету, ноутбуку или ПК используется USB-С интерфейс на боковой грани. Дополнительной подачи питания при работе не требует.

ORICO PVM2F-C3

Тесты

CrystalDiskMark

ORICO PVM2F-C3

AS SSD

ORICO PVM2F-C3

Anvils

ORICO PVM2F-C3

Итоги

ORICO PVM2F-C3 – оптимальный выбор для самостоятельной сборки внешнего диска с использованием М.2 B-key. Простая сборка, эффективный отвод тепла, универсальный интерфейс подключения, жесткая конструкция, поддержка накопителей до 2 Тбайт, компактные габариты, стильный внешний вид.
Комментарии и отзывы ORICO PVM2F-C3
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