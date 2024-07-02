Симулятор автомеханика теперь и на консолях. Обзор Offroad Mechanic Simulator

Спустя время после появления Offroad Mechanic Simulator от PlayWay в Steam игра выходит на консолях прошлого и текущего поколений. В ней игрокам предлагается взять под управления автосервис, специализирующийся на внедорожниках. Выполнять контракты, готовить собственные автомобили и проверять их в условиях бездорожья. Это одиночная компания с набором сюжетных миссий и свободным прохождением.

Как и в случае с другими симуляторами тут минимум истории и игрок сразу получает доступ к выполнению работы, которая и является центральной для этого проекта. Автомобильная мастерская достается механику в наследство от бабушки и вместе с ней первый контракт на ремонт внедорожника. Для начала в распоряжении только один подъемник и мойка, позже рабочую зону можно будет расширять.

Для развития расходуются очки опыта и деньги. Каждый из контрактов в том или ином объеме дает их после сдачи. Помимо этого, очки можно расходовать на набор личных умений, которые помогут ускорить прохождение или получить дополнительный объем наград. Как показало прохождение, открыть все можно примерно по достижении 15-16 уровня.

поиск и ремонт неисправностей на клиентских автомобилях,

мойка грязных автомобилей и ходовой,

тюнинг клиентских автомобилей,

ремонт запчастей, выданных клиентами,

заезды на заданных трассах.

При этом сама игра не подгоняет, можно как брать все подряд контракты, так и выбирать те, что понравились больше. Общий набор включает следующие типы заданий:Запчасти после сканирования или элементы для проведения тюнинга покупаются самим игроком, поэтому при планировании бюджета важно иметь запас на балансе. Расчет будет проведен только после выполнения контракта. Мойка и ремонт запчастей тоже потребуют небольшой оплаты счетов за электричество. В целом система сбалансирована, при активной работе можно идти в плюс. Заработанное можно потратить на приведение в порядок личных автомобилей или покупку улучшений для гаража.

В Offroad Mechanic Simulator достаточно детально проработана ходовая, кузов и установка обвеса. Детали связаны между собой, ставятся и снимаются с учетом связи между ними, есть даже встроенный мануал. Все достаточно реалистично, набравшись опыта в игре можно будет улучшить и понимание автомобилей в реальной жизни. Процесс ремонта здесь интересен и может увлечь на долгое время.

Игроку по мере прохождения будут открываться личные автомобили, они не лицензированы, названия брендов искажены, но те с кого были срисованы проглядывается четко. Их можно будет индивидуально настраивать, перебирать, а также проводить внешний стайлинг. Все это не только для того, чтобы видеть продукт своего труда на стоянке или подъемнике, но есть и два вида локаций, на которых в разных типах заездов можно будет испытать сделанное.

Это лес и пустыня, трассы достаточно сложные, просто давить на газ не получиться. На заездах этих автомобиль пачкается и детали выходят из строя. Перегрели двигатель, вперед на подъемник для детального обслуживания, которое потребует и время, и вкладывание ресурсов. Прохождение трасс будет награждаться опытом и за 10 разных заездов можно будет получить доступ к последнему внедорожнику.

Как симулятор автомеханика игра ощущается целостной. В Offroad Mechanic Simulator проработан процесс разборки и сборки автомобилей, а также их настройки, при этом не ограничивают игрока стенами сервиса, предлагая возможность обкатать личный транспорт на двух картах. Из недостатков можно отметить недостаточную стабильность, игра несколько раз вылетала с ошибкой, но возможно это связано с ранней версией доступной до официального релиза.