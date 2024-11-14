Эргономичная беспроводная мышка. Обзор Оклик 502MW

Пластик черного цвета. Основная площадь спинки матовая, как и поверхность кнопок, небольшие глянцевые участки по краям и прорезиненные участки в местах хвата. На спинку нанесен логотип бренда.
Основные клавиши разделены на две. На заводском профиле они дублируют друг друга, но есть возможность переназначить на другое действие. Сместили палец и выполнили другую команду.
Между клавишами металлическое колесико прокрутки. За ним кнопка переключения чувствительности сенсора.
Слева зона с LED-дисплеем. Выводится данные по уровню чувствительности, режим работы, данные по заряду аккумулятора.
На боковой стороне Оклик 502MWтри механические кнопки управления, они используются для взаимодействия с встроенным меню управления.
С лицевой стороны по центру разъем USB-C, используемый для зарядки встроенный аккумулятор.
На основании три ножки скольжения. Отсек для хранения адаптера подключения. Окошко сенсора и по краям от него кнопка подключения, переключатель режимов работы. Наклейка с техническими данными.
А это актуально с учетом поддержки разных операционных систем и быстрого переключения между ними. Мы ее использовали с MacOS и Windows, оба варианта работали беспроблемно. Назначить дополнительное действие для пяти клавиш, это как базовые действия, так и такие команды как управление мультимедиа, запуск приложений.
Переключатели с высоким ресурсом службы, кнопки расположены удобно. Нажимаются с тихим щелчком. Для сенсора заданы четыре уровня чувствительности – 1200, 1600, 2000 и 2400 DPI. Сенсор не срывает, мышка эксплуатировалась на мягком коврике.