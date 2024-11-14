Эргономичная беспроводная мышка. Обзор Оклик 502MW

Мышка Оклик 502MW выполнена в корпусе эргономичной формы и поддерживает два варианта беспроводного соединения. Располагает девятью кнопками, пять из которых программируемы, а также OLED дисплеем для вывода информации и настроек. Установлены сенсор с четырьмя уровнями чувствительности и переключатели с тихим кликом.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы, рассчитанной под правую руку. Зауженные боковые части, выраженная подставка под большой палец. При размещении в руке за счет такого исполнения становится ее продолжением.

Пластик черного цвета. Основная площадь спинки матовая, как и поверхность кнопок, небольшие глянцевые участки по краям и прорезиненные участки в местах хвата. На спинку нанесен логотип бренда.

Основные клавиши разделены на две. На заводском профиле они дублируют друг друга, но есть возможность переназначить на другое действие. Сместили палец и выполнили другую команду.

Между клавишами металлическое колесико прокрутки. За ним кнопка переключения чувствительности сенсора.

Слева зона с LED-дисплеем. Выводится данные по уровню чувствительности, режим работы, данные по заряду аккумулятора.

На боковой стороне Оклик 502MWтри механические кнопки управления, они используются для взаимодействия с встроенным меню управления.

С лицевой стороны по центру разъем USB-C, используемый для зарядки встроенный аккумулятор.

Тесты

На основании три ножки скольжения. Отсек для хранения адаптера подключения. Окошко сенсора и по краям от него кнопка подключения, переключатель режимов работы. Наклейка с техническими данными.Для соединения использует Bluetooth или радиочастоту 2.4 ГГц. Второй вариант потребует подключения к системе адаптера. Оба не требуют установку драйвера, определяется автоматически. Важно отметить, что система настроек реализована без программного обеспечения и это позволяет как хранить профиль во внутренней памяти, так и переносить между разными системами.

А это актуально с учетом поддержки разных операционных систем и быстрого переключения между ними. Мы ее использовали с MacOS и Windows, оба варианта работали беспроблемно. Назначить дополнительное действие для пяти клавиш, это как базовые действия, так и такие команды как управление мультимедиа, запуск приложений.

Итоги

Переключатели с высоким ресурсом службы, кнопки расположены удобно. Нажимаются с тихим щелчком. Для сенсора заданы четыре уровня чувствительности – 1200, 1600, 2000 и 2400 DPI. Сенсор не срывает, мышка эксплуатировалась на мягком коврике.Оклик 502MW – эргономичная мышка с Bluetooth и 2.4 ГГц подключениями, дополнительными кнопками, настройкой без ПО, металлическим колесиком, бесшумным кликом.