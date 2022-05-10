Обзор Oklick 990MW. Беспроводная вертикальная мышка…

С мышками, выполненными в вертикальном исполнении, мы уже знакомились и сами активно используем в редакции. Они в отличие от привычного формата заметно меньше нагружают суставы ладони при длительной эксплуатации. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания, будет новинка - Oklick 990MW. Она использует беспроводное подключение и оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы. Основным материалом выступает пластик. Большая часть площади у нее с софт-тач покрытием. Не маркое.

На верхней грани вставка за которой скрывается LED-дисплей. Выводятся данные по оставшемуся заряду аккумулятора и активным режимам подключения.

Слева пара дополнительных кнопок. По умолчанию они выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Отдельного инструмента по перенастройке производитель не предлагает, задать быстрое действие можно будет уже в горячих командах каждой программы в отдельности.

Основные клавиши разделены на две. Дальняя пара с бесшумным нажатием и за ними еще одна левая и правая пара.

Между ними у Oklick 990MW колесико прокрутки. С прорезиненной накладкой и насечками.

Есть клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Задано три уровня: 1000, 1600, 2400 DPI.

Переключать режимы подключения можно с помощью кнопки в основании. Контролировать активный уже через дисплей на верней грани.

Восстановление заряда проводится через USB на лицевой панели. В комплекте есть необходимый тип кабеля.

Тесты

На основании механический тумблер питания. Есть скрытый пенал для хранения адаптера подключения. Три тефлоновые ножки по краям.

Есть возможность подключить Oklick 990MW к трем отдельным системам. Одна из них с помощью адаптера-приемника 2.4 ГГц и два других по Bluetooth 3.0. Наилучшее качество соединения можно получить с помощью адаптера. Хотя в рабочих задачах заметной разницы в скорости выполнения команд нет.

Установленный оптический сенсор хорошо себя показал как при эксплуатации на столе с покрытием, так и без покрытия. Дрожания и акселерации не было.

По адаптации потребуется некоторое время, но разница с горизонтальными решениями действительно будет заметна. Меньше нагружаются суставы и меньше дискомфорта при длительной эксплуатации.

Мышка использовалась в качестве основной рабочей в течение 2 недель. За этот период разрядить ее не удалось. Отдельно отметим возможность продолжить эксплуатацию при зарядке.

Итоги

Oklick 990MW – хорошо исполненная беспроводная мышка с вертикальным корпусом. Дополнительные клавиши, два режима подключения до трех систем с быстрым переключением между ними, информативный дисплей, длительное время автономной работы, простая зарядка. Не устроить может отсутствие ПО.