Обзор Oklick 990MW. Беспроводная вертикальная мышка…

На верхней грани вставка за которой скрывается LED-дисплей. Выводятся данные по оставшемуся заряду аккумулятора и активным режимам подключения.
Слева пара дополнительных кнопок. По умолчанию они выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Отдельного инструмента по перенастройке производитель не предлагает, задать быстрое действие можно будет уже в горячих командах каждой программы в отдельности.
Основные клавиши разделены на две. Дальняя пара с бесшумным нажатием и за ними еще одна левая и правая пара.
Между ними у Oklick 990MW колесико прокрутки. С прорезиненной накладкой и насечками.
Есть клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Задано три уровня: 1000, 1600, 2400 DPI.
Переключать режимы подключения можно с помощью кнопки в основании. Контролировать активный уже через дисплей на верней грани.
Восстановление заряда проводится через USB на лицевой панели. В комплекте есть необходимый тип кабеля.
На основании механический тумблер питания. Есть скрытый пенал для хранения адаптера подключения. Три тефлоновые ножки по краям.
Есть возможность подключить Oklick 990MW к трем отдельным системам. Одна из них с помощью адаптера-приемника 2.4 ГГц и два других по Bluetooth 3.0. Наилучшее качество соединения можно получить с помощью адаптера. Хотя в рабочих задачах заметной разницы в скорости выполнения команд нет.
Установленный оптический сенсор хорошо себя показал как при эксплуатации на столе с покрытием, так и без покрытия. Дрожания и акселерации не было.
По адаптации потребуется некоторое время, но разница с горизонтальными решениями действительно будет заметна. Меньше нагружаются суставы и меньше дискомфорта при длительной эксплуатации.
Мышка использовалась в качестве основной рабочей в течение 2 недель. За этот период разрядить ее не удалось. Отдельно отметим возможность продолжить эксплуатацию при зарядке.