Обзор Oklick 990MW. Беспроводная вертикальная мышка

С мышками, выполненными в вертикальном исполнении, мы уже знакомились и сами активно используем в редакции. Они в отличие от привычного формата заметно меньше нагружают суставы ладони при длительной эксплуатации. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания, будет новинка - Oklick 990MW. Она использует беспроводное подключение и оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности.

Oklick 990MW

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Oklick 990MW

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы. Основным материалом выступает пластик. Большая часть площади у нее с софт-тач покрытием. Не маркое.

Oklick 990MW

На верхней грани вставка за которой скрывается LED-дисплей. Выводятся данные по оставшемуся заряду аккумулятора и активным режимам подключения.

Oklick 990MW

Слева пара дополнительных кнопок. По умолчанию они выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Отдельного инструмента по перенастройке производитель не предлагает, задать быстрое действие можно будет уже в горячих командах каждой программы в отдельности.

Oklick 990MW

Основные клавиши разделены на две. Дальняя пара с бесшумным нажатием и за ними еще одна левая и правая пара.

Oklick 990MW

Между ними у Oklick 990MW колесико прокрутки. С прорезиненной накладкой и насечками.

Oklick 990MW

Есть клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора. Задано три уровня: 1000, 1600, 2400 DPI.

Oklick 990MW

Переключать режимы подключения можно с помощью кнопки в основании. Контролировать активный уже через дисплей на верней грани.

Oklick 990MW

Восстановление заряда проводится через USB на лицевой панели. В комплекте есть необходимый тип кабеля.

Oklick 990MW

На основании механический тумблер питания. Есть скрытый пенал для хранения адаптера подключения. Три тефлоновые ножки по краям.

Тесты

Oklick 990MW

Есть возможность подключить Oklick 990MW к трем отдельным системам. Одна из них с помощью адаптера-приемника 2.4 ГГц и два других по Bluetooth 3.0. Наилучшее качество соединения можно получить с помощью адаптера. Хотя в рабочих задачах заметной разницы в скорости выполнения команд нет.

Oklick 990MW

Установленный оптический сенсор хорошо себя показал как при эксплуатации на столе с покрытием, так и без покрытия. Дрожания и акселерации не было.

Oklick 990MW

По адаптации потребуется некоторое время, но разница с горизонтальными решениями действительно будет заметна. Меньше нагружаются суставы и меньше дискомфорта при длительной эксплуатации.

Oklick 990MW

Мышка использовалась в качестве основной рабочей в течение 2 недель. За этот период разрядить ее не удалось. Отдельно отметим возможность продолжить эксплуатацию при зарядке.

Oklick 990MW

Итоги

Oklick 990MW – хорошо исполненная беспроводная мышка с вертикальным корпусом. Дополнительные клавиши, два режима подключения до трех систем с быстрым переключением между ними, информативный дисплей, длительное время автономной работы, простая зарядка. Не устроить может отсутствие ПО.
Обзор Oklick 990MW. Беспроводная вертикальная мышка…
Обзор Oklick 990MW. Беспроводная вертикальная мышкаС мышками, выполненными в вертикальном исполнении, мы уже знакомились и сами активно используем в редакци…
Представлена беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600s Q…
Представлена беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600s QСегодня наряду с ноутбуками, Lenovo представила игровую мышь Lenovo Legion M600s Qi. Lenovo Legion M600s …
SteelSeries представила линейку легких игровых мышей Aerox…
SteelSeries представила линейку легких игровых мышей AeroxSteelSeries, мировой лидер в области игровых и киберспортивных периферийных устройств, сегодня представил…
ADATA получила шесть наград Red Dot Design Awards…
ADATA получила шесть наград Red Dot Design AwardsADATA Technology сегодня получила шесть наград Red Dot Design Awards за превосходный дизайн продукта. Сре…
Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой…
Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитойОсобенностью тестируемой сегодня мышки ASUS TUF Gaming M4 Air стал перфорированный корпус с защитой от вл…
Genesis представила игровую мышь Zircon X…
Genesis представила игровую мышь Zircon XGenesis Zircon X — флагманское устройство для самых требовательных игроков. Сверхлегкая мышь с подсветкой…
Roccat представил игровую мышь Kone XP…
Roccat представил игровую мышь Kone XPROCCAT, сегодня представил совершенно новую игровую мышь Kone XP для ПК. Первый продукт ROCCAT, оригиналь…
Обзор Marvo M519. Недорогая игровая мышка с 12000 DPI…
Обзор Marvo M519. Недорогая игровая мышка с 12000 DPIВ центре внимания сегодня игровая мышка Marvo M519, выполненная в эргономичном корпусе с шестью программи…
Обзор A4Tech Bloody A70. Игровая мышка с читами в шутерах и других играхОбзор A4Tech Bloody A70. Игровая мышка с читами в шутерах и других играх
Обзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Hiper GMUS-4000 Cobra. Недорогая игровая мышка с макросами
Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой от водыОбзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой от воды
Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor