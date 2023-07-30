Обзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусы

Наушники от OneOdio мы уже изучали в редакции на примере нескольких моделей, которые несмотря на невысокую стоимость делают замах на аудиофильский сегмент, предлагая техническое оснащение и технологии, которые ранее сложно было найти в недорогих моделях. Изучаемая сегодня беспроводная гарнитура OneOdio A70 не стала исключением, они позиционируются как DJ-наушники с высокой детализацией воспроизводимого звука.

OneOdio A70

Комплектация

OneOdio A70

Знакомство с любым устройством начинается с распаковки и изучения комплектующих. И здесь производитель не подкачал, предложив расширенный вариант с сумкой-чехлом, аудиокабелем с 3.5 мм разъемом, аудиокабелем с 6.35 мм разъемом, USB-кабель и руководство пользователя. Производитель сопровождает данную гарнитуру 2-летней гарантией.

OneOdio A70

OneOdio A70 обзор

Внешний вид

Наушники представлены в двух версиях цветового исполнения, помимо классического черного, есть наушников эффектное внешнее исполнение с сочетанием серебристого пластика, выглядящего как металл и оголовья обтянутого экокожей коричневого цвета. Выжали в таком недорогом ценовом сегменте максимум.

OneOdio A70

На верхней стороне оголовья слегка заметный логотип бренда. Внутри под экокожей находится мягкий наполнитель с эффектом памяти.

OneOdio A70

Направляющие для изменения длины оголовья дополнительно усилены металлом. Есть насечки, которые фиксируют выбранные положения. Диапазон регулировки позволит подобрать комфортную посадку.

OneOdio A70

Наушники можно сложить. Так они будут занимать меньше места при переноске. Хранить будет их удобно в комплектной прорезиненной сумки с водоотталкивающим покрытием.

OneOdio A70

Помимо этого, чашки можно повернуть на 90 градусов. Такое же исполнение даст возможность владельцу OneOdio A70, слушать музыку одним ухом, а второе повернув вторую чашку.

OneOdio A70

Чашки крупные, глубокие амбушюры полностью обхватывают уши. На ткани, которая закрывает решетку динамика нанесены пометки по правой и левой сторонам.

OneOdio A70

Все элементы управления перенесены на правую чашку. Тут кнопка включения/выключения, остановки воспроизведения, изменения громкости и переключения треков.

OneOdio A70

Исполнение аудиоразъема, характерно для техники, ориентированной на профессионалов. Аудиоразъем здесь с замком, после подключения нужно будет повернуть его на 90 градусов, исключив случайное извлечение.

OneOdio A70

На левой чашке разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Данный тип разъема уже морально устарел, давно пора переходить на USB-C. Рядом находится позолоченное гнездо 6.35 мм. Под него в комплекте есть кабель с разъемом 6.35 мм, кабель которого закручен в спираль.

OneOdio A70

Из полезного, к OneOdio A70 можно подключить сразу два источника сигнала, прослушивая с них звук одновременно, включая и электронный инструмент.

OneOdio A70

Есть и возможность поделиться звуком со вторыми наушниками. Подключив их последовательно с помощью аудиокабеля.

Тесты

OneOdio A70

За цифровую обработку звука в них отвечает 40 мм излучатель, на борту усилитель PAM P8908 и за беспроводное подключение отвечает чип CSR8635. Протокол соединения Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков SBC и AAC.

OneOdio A70

Хорошо проработали вопрос автономной работы. Установленный здесь аккумулятор с емкостью 430 мАч дает около 24 часов беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости. Подкачал только тип разъема, используемый для подзарядки.

OneOdio A70

Понравилось звучание. Оценить его можем как яркое и живое со звонкими верхними частотами и насыщенными низами. Лучше всего в этих наушниках звучит современная музыка, рок, инструменталка и электронная музыка. При этом доступные тут разъемы могут быть полезны начинающим музыкантам, позволяя использовать эти наушники для сведения музыки.

OneOdio A70

Встроенный микрофон можно использовать для разговоров в мессенджерах и ответа на входящие вызовы. Качество его работы предлагаем оценить в отдельном ролике.

Тест микрофона OneOdio A70

Итоги

OneOdio A70 – гарнитура с хорошим качеством звучания и стильным внешним исполнением, поддерживающая как беспроводное подключение, так и проводное к двум устройствам с 3.5 мм и 6.35 мм аудиоразъемами. Подойдут эти наушники как для повседневного прослушивания музыки, так и в качестве начального варианта для тех кто занимается звуком и музыкой, проведением развлекательных мероприятий. Из минусов выделим microUSB для зарядки.
Лучшая цена на OneOdio A70
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