Обзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусы…

Наушники от OneOdio мы уже изучали в редакции на примере нескольких моделей, которые несмотря на невысокую стоимость делают замах на аудиофильский сегмент, предлагая техническое оснащение и технологии, которые ранее сложно было найти в недорогих моделях. Изучаемая сегодня беспроводная гарнитура OneOdio A70 не стала исключением, они позиционируются как DJ-наушники с высокой детализацией воспроизводимого звука.

Комплектация

Знакомство с любым устройством начинается с распаковки и изучения комплектующих. И здесь производитель не подкачал, предложив расширенный вариант с сумкой-чехлом, аудиокабелем с 3.5 мм разъемом, аудиокабелем с 6.35 мм разъемом, USB-кабель и руководство пользователя. Производитель сопровождает данную гарнитуру 2-летней гарантией.

OneOdio A70 обзор

Внешний вид

Наушники представлены в двух версиях цветового исполнения, помимо классического черного, есть наушников эффектное внешнее исполнение с сочетанием серебристого пластика, выглядящего как металл и оголовья обтянутого экокожей коричневого цвета. Выжали в таком недорогом ценовом сегменте максимум.

На верхней стороне оголовья слегка заметный логотип бренда. Внутри под экокожей находится мягкий наполнитель с эффектом памяти.

Направляющие для изменения длины оголовья дополнительно усилены металлом. Есть насечки, которые фиксируют выбранные положения. Диапазон регулировки позволит подобрать комфортную посадку.

Наушники можно сложить. Так они будут занимать меньше места при переноске. Хранить будет их удобно в комплектной прорезиненной сумки с водоотталкивающим покрытием.

Помимо этого, чашки можно повернуть на 90 градусов. Такое же исполнение даст возможность владельцу OneOdio A70, слушать музыку одним ухом, а второе повернув вторую чашку.

Чашки крупные, глубокие амбушюры полностью обхватывают уши. На ткани, которая закрывает решетку динамика нанесены пометки по правой и левой сторонам.

Все элементы управления перенесены на правую чашку. Тут кнопка включения/выключения, остановки воспроизведения, изменения громкости и переключения треков.

Исполнение аудиоразъема, характерно для техники, ориентированной на профессионалов. Аудиоразъем здесь с замком, после подключения нужно будет повернуть его на 90 градусов, исключив случайное извлечение.

На левой чашке разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Данный тип разъема уже морально устарел, давно пора переходить на USB-C. Рядом находится позолоченное гнездо 6.35 мм. Под него в комплекте есть кабель с разъемом 6.35 мм, кабель которого закручен в спираль.

Из полезного, к OneOdio A70 можно подключить сразу два источника сигнала, прослушивая с них звук одновременно, включая и электронный инструмент.

Тесты

Есть и возможность поделиться звуком со вторыми наушниками. Подключив их последовательно с помощью аудиокабеля.

За цифровую обработку звука в них отвечает 40 мм излучатель, на борту усилитель PAM P8908 и за беспроводное подключение отвечает чип CSR8635. Протокол соединения Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков SBC и AAC.

Хорошо проработали вопрос автономной работы. Установленный здесь аккумулятор с емкостью 430 мАч дает около 24 часов беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости. Подкачал только тип разъема, используемый для подзарядки.

Понравилось звучание. Оценить его можем как яркое и живое со звонкими верхними частотами и насыщенными низами. Лучше всего в этих наушниках звучит современная музыка, рок, инструменталка и электронная музыка. При этом доступные тут разъемы могут быть полезны начинающим музыкантам, позволяя использовать эти наушники для сведения музыки.

Тест микрофона OneOdio A70

Итоги

Встроенный микрофон можно использовать для разговоров в мессенджерах и ответа на входящие вызовы. Качество его работы предлагаем оценить в отдельном ролике.OneOdio A70 – гарнитура с хорошим качеством звучания и стильным внешним исполнением, поддерживающая как беспроводное подключение, так и проводное к двум устройствам с 3.5 мм и 6.35 мм аудиоразъемами. Подойдут эти наушники как для повседневного прослушивания музыки, так и в качестве начального варианта для тех кто занимается звуком и музыкой, проведением развлекательных мероприятий. Из минусов выделим microUSB для зарядки.