Обзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисков

С появлением флешек, позволяющих в компактных габаритах хранить фото, видео и текстовые документы, потеряли актуальность оптические CD и DVD диски. Да и в сети все чаще встречаются жалобы, что по прошествии времени диски невозможно прочитать и данные на них безвозвратно теряются. Если же требуется хранить большие объемы данных оптимальным выбором станут жесткие диски, в пересчете на стоимость 1 Гбайт хранимых данных они вне конкуренции. Тестируемый сегодня адаптер ORICO 20UTS-BK позволит подключать диски по мере необходимости, продлив срок службы и сократив износ в режиме ожидания.

Orico 20UTS-C3

Приобрести его в среднем можно будет за 1 450 рублей

Комплектация

Упакован в компактную коробку с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект помимо адаптера и документации включает USB-C кабель.

Orico 20UTS-C3

Внешний вид

В собранном состоянии адаптер по габаритам немногим больше флешки. В отличие от кейсов, например, ORICO 2580U3, он не требует времени на проведение сборки.

Orico 20UTS-C3

Состоит из основной части и крышки, защищающей разъем SATA от попадания пыли во время переноски.

Orico 20UTS-C3

Поддерживаются любые диски с интерфейсом SATA. В нашем случае мы использовали твердотельный диск для изучения скоростных характеристик.

Orico 20UTS-C3

Процесс подключения прост. Достаточно подключить адаптер к диску, а его самому к ПК или ноутбуку с помощью кабеля.

Orico 20UTS-C3

Под интерфейсный кабель у ORICO 20UTS-BK выведен USB-C на боковой грани. Установка драйвера не требуется. Диск определяется автоматически на разных платформах. Дополнительная подача питания тоже не требуется.

Orico 20UTS-C3

Диск при таком подключении остается свободным для эффективного отвода тепла при длительной эксплуатации. Так можно будет держать несколько жестких дисков под разные типы данных и проведение резервного копирования. В отключенном состоянии не расходуют ресурс и не подвержены повреждению.

Тесты

Orico 20UTS-C3

Orico 20UTS-C3

Orico 20UTS-C3

Итоги

ORICO 20UTS-BK - недорогой адаптер с помощью которого можно будет использовать традиционные 2.5-дюймовые диски в качестве внешнего накопителя. Простота подключения и поддержка разных платформ, а также высокие скорости обмена данными.
Комментарии и отзывы Orico 20UTS-C3
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