Обзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисков

С появлением флешек, позволяющих в компактных габаритах хранить фото, видео и текстовые документы, потеряли актуальность оптические CD и DVD диски. Да и в сети все чаще встречаются жалобы, что по прошествии времени диски невозможно прочитать и данные на них безвозвратно теряются. Если же требуется хранить большие объемы данных оптимальным выбором станут жесткие диски, в пересчете на стоимость 1 Гбайт хранимых данных они вне конкуренции. Тестируемый сегодня адаптер ORICO 20UTS-BK позволит подключать диски по мере необходимости, продлив срок службы и сократив износ в режиме ожидания.

Комплектация

Приобрести его в среднем можно будет за 1 450 рублейУпакован в компактную коробку с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект помимо адаптера и документации включает USB-C кабель.

Внешний вид

В собранном состоянии адаптер по габаритам немногим больше флешки. В отличие от кейсов, например, ORICO 2580U3 , он не требует времени на проведение сборки.

Состоит из основной части и крышки, защищающей разъем SATA от попадания пыли во время переноски.

Поддерживаются любые диски с интерфейсом SATA. В нашем случае мы использовали твердотельный диск для изучения скоростных характеристик.

Процесс подключения прост. Достаточно подключить адаптер к диску, а его самому к ПК или ноутбуку с помощью кабеля.

Под интерфейсный кабель у ORICO 20UTS-BK выведен USB-C на боковой грани. Установка драйвера не требуется. Диск определяется автоматически на разных платформах. Дополнительная подача питания тоже не требуется.

Тесты

Диск при таком подключении остается свободным для эффективного отвода тепла при длительной эксплуатации. Так можно будет держать несколько жестких дисков под разные типы данных и проведение резервного копирования. В отключенном состоянии не расходуют ресурс и не подвержены повреждению.

Итоги

ORICO 20UTS-BK - недорогой адаптер с помощью которого можно будет использовать традиционные 2.5-дюймовые диски в качестве внешнего накопителя. Простота подключения и поддержка разных платформ, а также высокие скорости обмена данными.