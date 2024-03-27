Conta от индистудии с платиной за 2 часа. Обзор Orion Haste…

В основе игры простой принцип беги и стреляй на уровнях с горизонтальным направлением движения. Главный героем выступает космодесант и от игрока требуется пройти семь уровней, отразив угрозу в созвездии Ориона. Стрелять можно в разных направлениях, на выбор предлагается четыре вида оружия, собираемых во время прохождения.
Это пистолет, электропушка, лазерный бластер и ракетница. В некоторых локациях оружие может использоваться как инструмент, например зарядка панелей для движения платформ. Но в целом набор вооружения можно назвать скромным, пистолет и бластер наносят схожий урон, только электропушка и ракетницы отличаются механикой.
Отметим что уровень сложности здесь чуть выше среднего, тут сочетается смерть от любого касания и выстрела, но и относительно щедрое получение дополнительных жизней. Я проходил две версии, PS4 и PS5, первое прохождение было с неудачными попытками, второй раз дело пошло быстрее. Это же касается боссов, которые щедро заливают пространство средствами поражения. Плюс сами сражения разделены на несколько фаз с разными механиками. При этом есть претензии к реализации прыжков, коллизии объектов могут мешать и ограничивать прыжки, в итоге не редким будут смерти от падений в пропасти.
К плюсам отнесу разнообразие, локации отличаются между собой не только визуально. Помимо простой линейной зачистки, есть уровень на летающем скутере, как в Double Dragon, локация где пространство затемнено. Подобное разнообразие улучшает восприятие проекта и создавая эффект полноценности. Это же касается музыки, она ровная такая чтобы не отвлекать, создать атмосферу и не надоесть при перепрохождениях.