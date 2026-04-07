PCCooler RT400 обзор и тесты недорогого башенного охлаждения процессора

Комплект включает опорные пластины для INTEL и AMD, винты, распределенные по отдельным пакетам, термопасту, руководство по сборке на совместимые сокеты.
Это не высокая система охлаждения и рассматривать для корпусов разных типоразмеров. Высота 148 мм. Также он. Не перекрывает зону с разъемами под планки оперативной памяти.
Односекционная конструкция с металлическими пластинами, боковая грань срезана под разными углами для снижения сопротивлению воздуха. Они напрессованы на тепловые трубки в количестве четырех штук. U-образные и распределенные по ширине тела радиатора.
На верхней части металлическая крышка с логотипом бренда по центру. Слегка заметный и не привлекающий к себе внимания.
Основание у PCCooler RT400 выполнено по технологии прямого контакта. Поверхность ровная, полирована фрезой. Прижим к крышке процессора равномерный.
Скобами на радиаторе фиксируется 120 мм вентилятор. Гидродинамический подшипник, скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.
Она прижимается при помощи опорных винтов. На которых далее ставятся опорные металлические планки.
Наносим термопасту на крышку процессора. Комплектного пакетика хватит на 2 монтажа.
Прижим башни к опорным планкам проводится со снятым вентилятором.
Вентилятор устанавливается на последнем шаге. Необходимо подключить его к материнской плате.
Система в сборе компактна, совместима с высокими планками оперативной памяти.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров при работе с обычными приложениями.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда на максимальных оборотах.