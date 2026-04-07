PCCooler RT400 обзор и тесты недорогого башенного охлаждения процессора

Тестируемый сегодня башенный кулер PCCooler RT400 относится к доступному ценовому сегменту. Использовать его можно для отвода тепла от процессоров с сокетами LGA115X, 1200, 1700 и 1851, AM4 и AM5. Простое и доступное решение для рабочих и игровых сборок, насколько он эффективен разберемся в ходе этого теста.

Комплектация

На коробке из плотного картона приведено изображение башенного кулера в сборе. С обратной стороны таблица с характеристиками.

Комплект включает опорные пластины для INTEL и AMD, винты, распределенные по отдельным пакетам, термопасту, руководство по сборке на совместимые сокеты.

Внешний вид

Конструкция полностью окрашена в черный цвет, включая тепловые трубки и основание. Подойдет под разные сеттинги и при этом не будет доминировать как главный элемент в оформлении.

Это не высокая система охлаждения и рассматривать для корпусов разных типоразмеров. Высота 148 мм. Также он. Не перекрывает зону с разъемами под планки оперативной памяти.

Односекционная конструкция с металлическими пластинами, боковая грань срезана под разными углами для снижения сопротивлению воздуха. Они напрессованы на тепловые трубки в количестве четырех штук. U-образные и распределенные по ширине тела радиатора.

На верхней части металлическая крышка с логотипом бренда по центру. Слегка заметный и не привлекающий к себе внимания.

Основание у PCCooler RT400 выполнено по технологии прямого контакта. Поверхность ровная, полирована фрезой. Прижим к крышке процессора равномерный.

Скобами на радиаторе фиксируется 120 мм вентилятор. Гидродинамический подшипник, скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

Сборка

Сборка велась на материнскую плату с сокетом INTEL LGA1700. Монтаж начинает с установки усиливающей пластины на обратной стороне платы.

Она прижимается при помощи опорных винтов. На которых далее ставятся опорные металлические планки.

Наносим термопасту на крышку процессора. Комплектного пакетика хватит на 2 монтажа.

Прижим башни к опорным планкам проводится со снятым вентилятором.

Вентилятор устанавливается на последнем шаге. Необходимо подключить его к материнской плате.

Система в сборе компактна, совместима с высокими планками оперативной памяти.

Тесты

Тестирование PCCooler RT400 велось с процессором Intel Core i5-13400. Температура на уровне 50 градусов.

Замер уровня шума в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров при работе с обычными приложениями.

Замер уровня шума в условиях открытого стенда на максимальных оборотах.

Итоги

PCCooler RT400 – недорогое охлаждение для процессоров уровня Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 в игровых и рабочих сборках. Компактные габариты, умеренный шум во время работы, простая сборка, совместимость с высокими планками оперативной памяти.