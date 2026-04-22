Обзор и тесты PCCooler RT400 ARGB. Недорогое охлаждение для процессора с подсветкой

Упаковка с изображением системы, подробная таблица со спецификациями и данные по производителю. Комплект включает руководство по сборке, пакетик с термопастой, крепежный набор под разные сокеты.
Подсвечивается вся площадь лопастей. Реализована адресная подсветка с синхронизацией эффектов и цветов инструментами материнской платы или контроллеров.
В комплекте 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения до 2200 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Для крепления используются металлические скобы.
Отходит от кабеля два кабеля с разъемами 4-пин PWM и 3-пин ARGB. Длина оптимальна.
Если смотреть в профиль можно обратить внимание, что радиатор немного смещен относительно центра и сделано это чтобы не перекрывать слоты оперативной памяти. С установленным вентилятором конструкция становится симметричной.
Состоит радиатор из стальных пластин, напрессованных на четыре медные трубки диаметром 6 мм. С противоположной вентилятору стороны край срезан, создавая рисунок шахматной доски.
Основание PCCooler RT400 ARGB с прямым контактом. Ровный срез с небольшими следами фрезы. Прижим обеспечивает равномерный. Верхняя часть со своим оребрением и выступает прижимной пластиной с двумя подпружиненными винтами.
На верхней грани запаянные концы медных трубок и по центру нанесен логотип бренда.
В комплекте есть термопаста, объема которой будет достаточно для проведения установки.
Для прижима радиатора нужно снять вентилятор. С помощью крестовой отвёртки прижимаем с двух сторон.
Возвращаем и подключаем вентилятор. Установленным не перекрывает доступ к слотам оперативной памяти.
Замер уровня шума на максимальных 2200 оборотах в минуту.
Нагрев процессора Intel Core i5-13400. Температура держалась на уровне 51 градус в режиме продолжительного нагрева.