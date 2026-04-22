Обзор и тесты PCCooler RT400 ARGB. Недорогое охлаждение для процессора с подсветкой

Не так давно тестировали башенный кулер Pccooler RT400 и тогда отмечали, что в линейке есть несколько его модификаций. Одна из них комплектуется вентилятором с ARGB-подсветкой, он немного дороже, но также относится к доступному ценовому сегменту и установить можно на процессоры AMD и INTEL с распространёнными типами сокетов с TDP до 235 Вт.

Комплектация

Упаковка с изображением системы, подробная таблица со спецификациями и данные по производителю. Комплект включает руководство по сборке, пакетик с термопастой, крепежный набор под разные сокеты.

Внешний вид

Односекционный башенный кулер с высотой 148 мм, конструкция которого окрашена в черный цвет. Внешний вид его «оживает» при включении системы.

Подсвечивается вся площадь лопастей. Реализована адресная подсветка с синхронизацией эффектов и цветов инструментами материнской платы или контроллеров.

В комплекте 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения до 2200 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Для крепления используются металлические скобы.

Отходит от кабеля два кабеля с разъемами 4-пин PWM и 3-пин ARGB. Длина оптимальна.

Если смотреть в профиль можно обратить внимание, что радиатор немного смещен относительно центра и сделано это чтобы не перекрывать слоты оперативной памяти. С установленным вентилятором конструкция становится симметричной.

Состоит радиатор из стальных пластин, напрессованных на четыре медные трубки диаметром 6 мм. С противоположной вентилятору стороны край срезан, создавая рисунок шахматной доски.

Основание PCCooler RT400 ARGB с прямым контактом. Ровный срез с небольшими следами фрезы. Прижим обеспечивает равномерный. Верхняя часть со своим оребрением и выступает прижимной пластиной с двумя подпружиненными винтами.

Сборка

На верхней грани запаянные концы медных трубок и по центру нанесен логотип бренда.Возможна установка на материнские платы с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1851. Монтаж проводили на материнскую плату с сокетом Intel и для него потребуется комплектная усиливающая пластина. Со стороны сокета опорные планки прижимаются при помощи винты.

В комплекте есть термопаста, объема которой будет достаточно для проведения установки.

Для прижима радиатора нужно снять вентилятор. С помощью крестовой отвёртки прижимаем с двух сторон.

Тесты

Возвращаем и подключаем вентилятор. Установленным не перекрывает доступ к слотам оперативной памяти.Замер уровня шума PCCooler RT400 ARGB велся в условиях открытого стенда. На 1400 оборотах в минуту.

Замер уровня шума на максимальных 2200 оборотах в минуту.

Нагрев процессора Intel Core i5-13400. Температура держалась на уровне 51 градус в режиме продолжительного нагрева.

Итоги

PCCooler RT400 ARGB – недорогая башенная система охлаждения процессора с подсветкой, простой установкой, совместимостью с высокими планками оперативной памяти, умеренным шумом и хорошим уровнем производительности.