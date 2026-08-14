Обзор и тесты PCCOOLER YS1000. Надежный киловаттный блок питания с заделом на платину

Комплект включает нейлоновые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, набор винтов, холдеры для кабель-менеджмента, набор кабелей, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
На тыльной стороне островок с логотипом бренда, силовое гнездо и тумблер питания. Кнопка управления гибридным режимом работы, во включенном положении вентилятор будет автоматически останавливаться.
На основании нанесена наклейка с нагрузочной таблицей и изображениями сертификатов. Линия 12В – 996 Вт, 83А, 3.3В и 5В по 25А и 125 Вт. Отметка о производстве Sea Sonic.
PCCOOLER YS1000 использует полностью съемное подключение кабелей. Колодки размещены группами и для удобства подписаны. Ярко-желтый разъем 12V-2x6. Мощность этой линии 600 Вт.
Все комплектные модульные кабели с индивидуальной оплеткой с тиснением, по текстуре похожей на ткань. В комплекте есть набор холдеров, которые можно будет использовать при укладке внутри корпуса. Сечение преимущественно 18 AWG.
Общий набор проводов и разъемов следующий:
В PCCOOLER YS1000 используется в основе OEM-платформа Sea Sonic с японскими конденсаторами. Полномостовая топология, преобразователи LLC, DC-DC преобразователи. На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Защиты OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/OCP/SPD. За групповую защиту отвечает Weltrend WT7527. APFC-контроллер Champion CM6500UNX.
Два высоковольтных конденсатора: Nippon Chemi-Con 560 мКф и Chemi-Con 330 мКф. Мосфеты Nexperia 40В 240А. На отдельной плате, размещенной вертикально, DC-DC преобразователи. Часть конденсаторов в схеме от Nichicon. Аккуратная пайка, с внутренней стороны термопрокладка.
Установлен 135 мм вентилятор Hong Hua HA13525H12F-Z. Скорость вращения регулируется, поддерживается режим остановки.
Для начала замер с помощью программных инструментов в режиме синтетической нагрузки.
|Данные
|150W
|90
|350W
|92
|450W
|93
|500W
|94
|750W
|94
|850W
|93
|1000W
|92
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,27
|12,25
|12,21
|5
|4.99
|4.98
|4.98
|3,3
|3.37
|3.32
|3.33
|Данные
|150W
|29
|600W
|36
|1000W
|39