Обзор и тесты PCCOOLER YS1000. Надежный киловаттный блок питания с заделом на платину

Сегодня у нас представитель «высшей лиги» в сегменте блоков – «киловатник» PCCOOLER YS1000 с сертификатами 80 Plus Gold и Cybernetics Gold. Полностью модульный кабель менеджмент, 135 мм вентилятор с гибридным режимом работы, схемотехника с японскими конденсаторами. Данное решение обеспечит стабильное питание для видеокарты GeForce RTX 5090 с топовыми процессорами AMD и Intel. И на «десерт» - эта модель сопровождается 12-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по соответствию строгим стандартам, сертификатам, а также подробная таблица с характеристиками. Свободное внутреннее пространство коробки заполнено вспененным полиуретаном.

Внешний вид

Комплект включает нейлоновые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, набор винтов, холдеры для кабель-менеджмента, набор кабелей, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Габариты корпуса 150 х 86 х 160 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали с вентиляционными решетками с вырезами в виде треугольников. Строго и лаконично.

На тыльной стороне островок с логотипом бренда, силовое гнездо и тумблер питания. Кнопка управления гибридным режимом работы, во включенном положении вентилятор будет автоматически останавливаться.

На основании нанесена наклейка с нагрузочной таблицей и изображениями сертификатов. Линия 12В – 996 Вт, 83А, 3.3В и 5В по 25А и 125 Вт. Отметка о производстве Sea Sonic.

PCCOOLER YS1000 использует полностью съемное подключение кабелей. Колодки размещены группами и для удобства подписаны. Ярко-желтый разъем 12V-2x6. Мощность этой линии 600 Вт.

Все комплектные модульные кабели с индивидуальной оплеткой с тиснением, по текстуре похожей на ткань. В комплекте есть набор холдеров, которые можно будет использовать при укладке внутри корпуса. Сечение преимущественно 18 AWG.

один ATX 24-пин, длина 61 см,

два CPU 4+4, длина 70 см,

три PCIe 6+2, длина 75 см,

один 12V-2x6, длина 70 см,

два с двумя SATA,

два с четырьмя SATA,

один с тремя MOLEX.

Внутренняя часть

Общий набор проводов и разъемов следующий:

В PCCOOLER YS1000 используется в основе OEM-платформа Sea Sonic с японскими конденсаторами. Полномостовая топология, преобразователи LLC, DC-DC преобразователи. На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Защиты OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/OCP/SPD. За групповую защиту отвечает Weltrend WT7527. APFC-контроллер Champion CM6500UNX.

Два высоковольтных конденсатора: Nippon Chemi-Con 560 мКф и Chemi-Con 330 мКф. Мосфеты Nexperia 40В 240А. На отдельной плате, размещенной вертикально, DC-DC преобразователи. Часть конденсаторов в схеме от Nichicon. Аккуратная пайка, с внутренней стороны термопрокладка.

Установлен 135 мм вентилятор Hong Hua HA13525H12F-Z. Скорость вращения регулируется, поддерживается режим остановки.

Тесты

Блок питания использовался для сборки в компактном корпусе, несмотря на глубину в 160 мм не сталкивались с проблемами, как при основных манипуляциях, так и укладке кабелей.

Для начала замер с помощью программных инструментов в режиме синтетической нагрузки.

КПД

Данные 150W 90 350W 92 450W 93 500W 94 750W 94 850W 93 1000W 92

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 600W 1000W 12 12,27 12,25 12,21 5 4.99 4.98 4.98 3,3 3.37 3.32 3.33

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 600W 36 1000W 39

Итоги

PCCOOLER YS1000 – мощный и надежный блок питания с 12-летней гарантией на качественной элементной базе. Тот самый вариант, раз и надолго решить вопрос надежной подачи питания в системе среднего и топового уровня. Удобное исполнение кабелей, аксессуары в комплекте, гибридный режим для вентилятора, высокое КПД, стабильное напряжение по всем трем линиям в нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".