Обзор и тесты PCCOOLER YS1000. Надежный киловаттный блок питания с заделом на платину

Сегодня у нас представитель «высшей лиги» в сегменте блоков – «киловатник» PCCOOLER YS1000 с сертификатами 80 Plus Gold и Cybernetics Gold. Полностью модульный кабель менеджмент, 135 мм вентилятор с гибридным режимом работы, схемотехника с японскими конденсаторами. Данное решение обеспечит стабильное питание для видеокарты GeForce RTX 5090 с топовыми процессорами AMD и Intel. И на «десерт» - эта модель сопровождается 12-летней гарантией.

Обзор и тесты PCCOOLER YS1000

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по соответствию строгим стандартам, сертификатам, а также подробная таблица с характеристиками. Свободное внутреннее пространство коробки заполнено вспененным полиуретаном.

комплектация PCCOOLER YS1000

Комплект включает нейлоновые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, набор винтов, холдеры для кабель-менеджмента, набор кабелей, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Габариты корпуса 150 х 86 х 160 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали с вентиляционными решетками с вырезами в виде треугольников. Строго и лаконично.

внешний вид PCCOOLER YS1000

На тыльной стороне островок с логотипом бренда, силовое гнездо и тумблер питания. Кнопка управления гибридным режимом работы, во включенном положении вентилятор будет автоматически останавливаться.

внешний вид PCCOOLER YS1000

На основании нанесена наклейка с нагрузочной таблицей и изображениями сертификатов. Линия 12В – 996 Вт, 83А, 3.3В и 5В по 25А и 125 Вт. Отметка о производстве Sea Sonic.

внешний вид PCCOOLER YS1000

PCCOOLER YS1000 использует полностью съемное подключение кабелей. Колодки размещены группами и для удобства подписаны. Ярко-желтый разъем 12V-2x6. Мощность этой линии 600 Вт.

внешний вид PCCOOLER YS1000

Все комплектные модульные кабели с индивидуальной оплеткой с тиснением, по текстуре похожей на ткань. В комплекте есть набор холдеров, которые можно будет использовать при укладке внутри корпуса. Сечение преимущественно 18 AWG.

внешний вид PCCOOLER YS1000

Общий набор проводов и разъемов следующий:
  • один ATX 24-пин, длина 61 см,
  • два CPU 4+4, длина 70 см,
  • три PCIe 6+2, длина 75 см,
  • один 12V-2x6, длина 70 см,
  • два с двумя SATA,
  • два с четырьмя SATA,
  • один с тремя MOLEX.

Внутренняя часть

внутренняя часть PCCOOLER YS1000

В PCCOOLER YS1000 используется в основе OEM-платформа Sea Sonic с японскими конденсаторами. Полномостовая топология, преобразователи LLC, DC-DC преобразователи. На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Защиты OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/OCP/SPD. За групповую защиту отвечает Weltrend WT7527. APFC-контроллер Champion CM6500UNX.

внутренняя часть PCCOOLER YS1000

Два высоковольтных конденсатора: Nippon Chemi-Con 560 мКф и Chemi-Con 330 мКф. Мосфеты Nexperia 40В 240А. На отдельной плате, размещенной вертикально, DC-DC преобразователи. Часть конденсаторов в схеме от Nichicon. Аккуратная пайка, с внутренней стороны термопрокладка.

внутренняя часть PCCOOLER YS1000

Установлен 135 мм вентилятор Hong Hua HA13525H12F-Z. Скорость вращения регулируется, поддерживается режим остановки.

внутренняя часть PCCOOLER YS1000

Тесты

Блок питания использовался для сборки в компактном корпусе, несмотря на глубину в 160 мм не сталкивались с проблемами, как при основных манипуляциях, так и укладке кабелей.

тесты PCCOOLER YS1000

Для начала замер с помощью программных инструментов в режиме синтетической нагрузки.

КПД

тесты PCCOOLER YS1000

Данные
150W90
350W92
450W93
500W94
750W94
850W93
1000W92
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

тесты PCCOOLER YS1000

150W600W1000W
1212,2712,2512,21
54.994.984.98
3,33.373.323.33
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

тесты PCCOOLER YS1000

Данные
150W29
600W36
1000W39

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPCCOOLER YS1000 – мощный и надежный блок питания с 12-летней гарантией на качественной элементной базе. Тот самый вариант, раз и надолго решить вопрос надежной подачи питания в системе среднего и топового уровня. Удобное исполнение кабелей, аксессуары в комплекте, гибридный режим для вентилятора, высокое КПД, стабильное напряжение по всем трем линиям в нагрузке.
PCCOOLER YS1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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