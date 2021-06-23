Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц

Если брать в расчет текущие цены в российской рознице, выглядит эта серия привлекательно относительно предложений конкурентов. На момент выхода обзора приобрести можно в среднем за 18 тысяч рублей.
Упакованы в блистер с общей информацией по спецификациям и характеристикам. Данный набор сопровождается 10-летней гарантией от производителя. Внутри планки зафиксированы в блистер из прозрачного пластика.
Доступны наборы в черном и белом варианте покраски. Позволяя подобрать под остальной сеттинг. Актуально с учетом того, что даже недорогие корпуса идут со стенкой из стекла.
Выполнены радиаторы из металла. Верхняя грань сужается к центру. На боковую грань нанесено название игровой серии и нанесена наклейка с техническими данными.
Чипы памяти контактируют с радиатором через термоинтерфейс. Как показала практика тестов, низкие рабочие температуры сохраняются даже с разогнанными частотами.
Но это же отразилось на высоте PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB, по краям она достигает 5 сантиметров. Стоит учитывать этот параметр при подборе башенного охлаждения процессора. Мы тесты вели с жидкостной системой.
Эффектно смотрится подсветка вдоль всей длины планок. Для управления цветами и эффектами предлагается использовать программное обеспечение материнской платы. Поддерживается софт ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar.
Как итог, планки будут работать в тандеме с остальными компонентами. Тестирование в нашем случае велось с управлением через ASUS Aura.
Тесты велись на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K.Проблем с активацией на этой частоте не возникнет на платформах AMD и Intel.
4000 МГц CL19 С повышением таймингов до 19-23-23-42 набор PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB работал при стабильных 4000 МГц. Напряжение было сохранено на уровне 1.35В.
4200 МГц CL18 И теперь к самому “вкусному”, повысив напряжение до 1.45В была получена стабильная работа на частоте 4200 МГц с сохранением таймингов 18-22-22-42.
С учетом того что объем каждой планки составляет 16 Гбайт это отличные результаты по разгонному потенциалу.