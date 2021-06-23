Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц

Серия оперативной памяти PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4, как можно догадаться по названию ориентирована на игровые системы. Включает она комплекты с частотами 3200, 3600 и 4000 МГц, объемами 16 и 32 Гбайт. Мы сегодня поделимся опытом тестирования комплекта из двух планок с объемом 16 Гбайт с записанным XMP-профилем на частоте 3600 МГц с таймингами CL18.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Если брать в расчет текущие цены в российской рознице, выглядит эта серия привлекательно относительно предложений конкурентов. На момент выхода обзора приобрести можно в среднем за 18 тысяч рублей.

Комплектация

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Упакованы в блистер с общей информацией по спецификациям и характеристикам. Данный набор сопровождается 10-летней гарантией от производителя. Внутри планки зафиксированы в блистер из прозрачного пластика.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Внешний вид

Направленность на аудиторию геймеров отразилась во внешнем виде радиаторов и зоне с управляемой RGB-подсветкой.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Доступны наборы в черном и белом варианте покраски. Позволяя подобрать под остальной сеттинг. Актуально с учетом того, что даже недорогие корпуса идут со стенкой из стекла.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Выполнены радиаторы из металла. Верхняя грань сужается к центру. На боковую грань нанесено название игровой серии и нанесена наклейка с техническими данными.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Чипы памяти контактируют с радиатором через термоинтерфейс. Как показала практика тестов, низкие рабочие температуры сохраняются даже с разогнанными частотами.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Но это же отразилось на высоте PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB, по краям она достигает 5 сантиметров. Стоит учитывать этот параметр при подборе башенного охлаждения процессора. Мы тесты вели с жидкостной системой.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Эффектно смотрится подсветка вдоль всей длины планок. Для управления цветами и эффектами предлагается использовать программное обеспечение материнской платы. Поддерживается софт ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Как итог, планки будут работать в тандеме с остальными компонентами. Тестирование в нашем случае велось с управлением через ASUS Aura.

Тесты

В XMP 2.0 профиль записана частота 3600 МГц с таймингами 18-22-22-42 при напряжении 1.35В. Используются чипы памяти Sk Hynix.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Тесты велись на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K.Проблем с активацией на этой частоте не возникнет на платформах AMD и Intel.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Разгон

3800 МГц CL18 С сохранением таймингов и напряжения был проведен стабильный разгон до 3800 МГц.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

4000 МГц CL19 С повышением таймингов до 19-23-23-42 набор PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB работал при стабильных 4000 МГц. Напряжение было сохранено на уровне 1.35В.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

4200 МГц CL18 И теперь к самому “вкусному”, повысив напряжение до 1.45В была получена стабильная работа на частоте 4200 МГц с сохранением таймингов 18-22-22-42.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

С учетом того что объем каждой планки составляет 16 Гбайт это отличные результаты по разгонному потенциалу.

Сравнение

Для удобства приведем сравнительные таблицы с набором проведенных бенчмарков.

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPСтоимость и отличный разгонный потенциал делает PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3600 одним из лучших вариантов среди представленных на российском рынке. Объем в 32 Гбайт даст не только запас для будущих ресурсоемких проектов, но и позволит готовить ролики для Youtube, а также вести стриминговые трансляции в высоком разрешении. Привлекательный внешний вид с синхронизируемой подсветкой и внушительная 10-летняя гарантия. К минусам отнесем высоту планок и связанные с ней проблемы совместимости с башенным охлаждением.
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы PNY MD32GK2D4360018XRGB
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