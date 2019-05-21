Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)

На прошлой неделе мы проводили тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX. Сегодня в центре внимания будет Palit GeForce GTX 1660 StormX OC с проведенным заводским разгоном. Она выступает конкурентом Radeon RX 580 от AMD. В рамках этого материала мы проведем сравнительное тестирование в бенчмарках и актуальных играх в разрешениях 1080 p и 1440 p.
Средняя стоимость составляет 16 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Palit GeForce GTX 1660 StormX OC обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке. Внутри видеокарта зафиксирована во вспененную подложку и антистатический пакет. В комплект входит диск с программным обеспечением и небольшая инструкция.
Внешний видКак и рассмотренная ранее видеокарта, Palit GeForce GTX 1660 StormX OC выполнена в компактных габаритах и может быть установлена в miniITX корпуса.
За охлаждение отвечает одновентиляторная система с пластиковым кожухом. Дизайн характерен для линейки StormX.
Недорогое решение, лишенное подсветки и дополнительных декоративных элементов. Отличный вариант для тех, кто не готов переплачивать за лишний обвес.
Вывести изображение можно будет через DVI-D, HDMI или DisplayPort. На боковой грани находится восьмипиновый разъем.
Алюминиевый радиатор с ребрами и тремя медными тепловыми трубками. Осуществляется прямой контакт с графическим ядром и чипами памяти.
Начинка
Печатная плата с базовым дизайном. TDP на отметке 120 Вт. Ядро функционирует на частоте от 1530 МГц, проведен заводской разгон. Графическое ядро TU116. Память стандарта GDDR5 с частотой от 2000 МГц. Доступно 6 Гбайт.
Тесты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC
3DMark FireStrike Ultra
3DMark TimeSpy
Battlefield V
Metro Exodus
Destiny 2
Far Cry New Dawn