Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)

На прошлой неделе мы проводили тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX . Сегодня в центре внимания будет Palit GeForce GTX 1660 StormX OC с проведенным заводским разгоном. Она выступает конкурентом Radeon RX 580 от AMD. В рамках этого материала мы проведем сравнительное тестирование в бенчмарках и актуальных играх в разрешениях 1080 p и 1440 p.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC обзор

Средняя стоимость составляет 16 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке. Внутри видеокарта зафиксирована во вспененную подложку и антистатический пакет. В комплект входит диск с программным обеспечением и небольшая инструкция.

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее видеокарта, Palit GeForce GTX 1660 StormX OC выполнена в компактных габаритах и может быть установлена в miniITX корпуса.

За охлаждение отвечает одновентиляторная система с пластиковым кожухом. Дизайн характерен для линейки StormX.

Недорогое решение, лишенное подсветки и дополнительных декоративных элементов. Отличный вариант для тех, кто не готов переплачивать за лишний обвес.

Вывести изображение можно будет через DVI-D, HDMI или DisplayPort. На боковой грани находится восьмипиновый разъем.

Алюминиевый радиатор с ребрами и тремя медными тепловыми трубками. Осуществляется прямой контакт с графическим ядром и чипами памяти.

Начинка

Печатная плата с базовым дизайном. TDP на отметке 120 Вт. Ядро функционирует на частоте от 1530 МГц, проведен заводской разгон. Графическое ядро TU116. Память стандарта GDDR5 с частотой от 2000 МГц. Доступно 6 Гбайт.

Тесты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

3DMark FireStrike Ultra

3DMark TimeSpy

Battlefield V

Metro Exodus

Destiny 2

Far Cry New Dawn

Итоги по Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Как итог, Palit GeForce GTX 1660 StormX OC выступает интересным решением в недорогом сегменте, предлагая достаточный для 1080 p разрешения уровень быстродействия. Текущая ценовая политика ставит под сомнения очевидность выбора в пользу вторичного рынка и устаревшей архитектуры. Решение от Palit к тому же еще одно из самых доступных в России.