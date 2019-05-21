Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)

2019-05-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1660 StormX OC; [17293]
На прошлой неделе мы проводили тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX. Сегодня в центре внимания будет Palit GeForce GTX 1660 StormX OC с проведенным заводским разгоном. Она выступает конкурентом Radeon RX 580 от AMD. В рамках этого материала мы проведем сравнительное тестирование в бенчмарках и актуальных играх в разрешениях 1080 p и 1440 p.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Средняя стоимость составляет 16 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке. Внутри видеокарта зафиксирована во вспененную подложку и антистатический пакет. В комплект входит диск с программным обеспечением и небольшая инструкция.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее видеокарта, Palit GeForce GTX 1660 StormX OC выполнена в компактных габаритах и может быть установлена в miniITX корпуса.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

За охлаждение отвечает одновентиляторная система с пластиковым кожухом. Дизайн характерен для линейки StormX.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Недорогое решение, лишенное подсветки и дополнительных декоративных элементов. Отличный вариант для тех, кто не готов переплачивать за лишний обвес.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Вывести изображение можно будет через DVI-D, HDMI или DisplayPort. На боковой грани находится восьмипиновый разъем.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Алюминиевый радиатор с ребрами и тремя медными тепловыми трубками. Осуществляется прямой контакт с графическим ядром и чипами памяти.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Начинка

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Печатная плата с базовым дизайном. TDP на отметке 120 Вт. Ядро функционирует на частоте от 1530 МГц, проведен заводской разгон. Графическое ядро TU116. Память стандарта GDDR5 с частотой от 2000 МГц. Доступно 6 Гбайт.

Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Тесты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

3DMark FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

3DMark TimeSpy

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Battlefield V

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Destiny 2

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Far Cry New Dawn

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX

Итоги по Palit GeForce GTX 1660 StormX OC

Как итог, Palit GeForce GTX 1660 StormX OC выступает интересным решением в недорогом сегменте, предлагая достаточный для 1080 p разрешения уровень быстродействия. Текущая ценовая политика ставит под сомнения очевидность выбора в пользу вторичного рынка и устаревшей архитектуры. Решение от Palit к тому же еще одно из самых доступных в России.

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Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
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