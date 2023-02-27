Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400

В рамках GeForce RTX 4070 Ti компания Palit представила сразу семь различных вариантов исполнения в линейках GamingPro и GameRock. Мы уже изучали ранее GameRock Classic, которая в ходе разбора и изучения продемонстрировала качественную элементную базу, эффективный теплоотвод и уровень быстродействия, сопоставимый с GeForce RTX 3090 Ti. В изучаемой сегодня Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock используются темные «кристаллы», за счет этого подсветка приглушена.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Комплектация

Комплект видеокарты включает кабель для подключения ARGB-аксессуаров, телескопический кронштейн, переходник питания. Собрано все в коробке, в оформлении которой обыгран внешний вид кристаллов.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Внешний вид

По габаритам она схожа с рассмотренным ранее решением. Длина приближается к 33 сантиметрам, высота 64.4.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Основа внешнего исполнения тоже общая с GameRock Classic, отличия в цвете кристалликов, здесь они непрозрачные.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

За счет этого яркость подсветки ниже, и она смотрится мягче. При этом также есть выбор эффектов и цветов, а также возможность вывода на внешний аксессуар с ARGB-подсветкой, управляя и синхронизируя его с видеокартой.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Три вентилятора Gale Hunter с оптимизированной формой лопастей, центральный из которых вращается в другом направлении. Основа из массивного двухсекционного радиатора, медной контактной пластины и тепловых трубок.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Отвод тепла идет с силовой обвязки, чипов памяти и процессора. На борту 12 фаз со сборками на 70А.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Усиливающая пластина из металла, окрашенная в темно-серый цвет. В тыльной стороны вырезы замысловатой формы, используемые для сквозного движения воздуха через пластины радиатора.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

У Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock есть переключатель на боковой грани, позволяющий выбрать между двумя версиями BIOS – Perfomance и Silence. Ядро здесь работает на частоте 2310 МГц и 2610 МГц при ускорении.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

12 Гбайт графической памяти типа GDDR6X с шиной 192 бит и эффективной частотой 21000 МГц.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Производителем рекомендован блок питания мощностью 750 Вт, TDP для нее заявлен на уровне 285 Вт. Питание подается через 16-контактный разъем PCIe 5.0.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Тесты

Тестовый стенд собирался с процессором Intel Core i5-13400 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

NightRaid

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Time Spy

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Port Royal

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Тесты в играх

Тестирование видеокарты в играх проводилось в разрешении Quad HD. Выбирались максимальные настройки графики.

Cyberpunk 2077: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

The Witcher 3: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Gotham Knights: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Red Dead Redemption 2: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Софт

С помощью утилиты ThunderMaster можно будет проводить мониторинг, ручной и автоматический разгон. Интерфейс лаконичный.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Управление скоростью вращения вентиляторами. Тут же включается/выключается режим полной остановки.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Выбор эффектов подсветки, синхронизация и изменение скорости эффекта.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Вывод сводной информации.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 4070 Ti GameRock – видеокарта с эффективным охлаждением и качественной элементной базой. Уровень ее быстродействия позволит насладиться актуальными играми в разрешениях Quad HD и Full HD с высокими настройками графики. Поддержка REFLEX с лучшей отзывчивостью управления, DLSS 3 с повышением производительности на основе искусственного интеллекта, трассировка лучей и две версии BIOS.
Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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