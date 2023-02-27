Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400

В рамках GeForce RTX 4070 Ti компания Palit представила сразу семь различных вариантов исполнения в линейках GamingPro и GameRock. Мы уже изучали ранее GameRock Classic , которая в ходе разбора и изучения продемонстрировала качественную элементную базу, эффективный теплоотвод и уровень быстродействия, сопоставимый с GeForce RTX 3090 Ti. В изучаемой сегодня Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock используются темные «кристаллы», за счет этого подсветка приглушена.

Комплектация

Комплект видеокарты включает кабель для подключения ARGB-аксессуаров, телескопический кронштейн, переходник питания. Собрано все в коробке, в оформлении которой обыгран внешний вид кристаллов.

Внешний вид

По габаритам она схожа с рассмотренным ранее решением. Длина приближается к 33 сантиметрам, высота 64.4.

Основа внешнего исполнения тоже общая с GameRock Classic, отличия в цвете кристалликов, здесь они непрозрачные.

За счет этого яркость подсветки ниже, и она смотрится мягче. При этом также есть выбор эффектов и цветов, а также возможность вывода на внешний аксессуар с ARGB-подсветкой, управляя и синхронизируя его с видеокартой.

Три вентилятора Gale Hunter с оптимизированной формой лопастей, центральный из которых вращается в другом направлении. Основа из массивного двухсекционного радиатора, медной контактной пластины и тепловых трубок.

Отвод тепла идет с силовой обвязки, чипов памяти и процессора. На борту 12 фаз со сборками на 70А.

Усиливающая пластина из металла, окрашенная в темно-серый цвет. В тыльной стороны вырезы замысловатой формы, используемые для сквозного движения воздуха через пластины радиатора.

У Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock есть переключатель на боковой грани, позволяющий выбрать между двумя версиями BIOS – Perfomance и Silence. Ядро здесь работает на частоте 2310 МГц и 2610 МГц при ускорении.

12 Гбайт графической памяти типа GDDR6X с шиной 192 бит и эффективной частотой 21000 МГц.

Производителем рекомендован блок питания мощностью 750 Вт, TDP для нее заявлен на уровне 285 Вт. Питание подается через 16-контактный разъем PCIe 5.0.

Тесты

Тестовый стенд собирался с процессором Intel Core i5-13400 и 16 Гбайт оперативной памяти.

FireStrike Extreme

NightRaid

Time Spy

Port Royal

Тесты в играх

Cyberpunk 2077: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

The Witcher 3: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Gotham Knights: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Red Dead Redemption 2: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, Intel Core i5-13400

Софт

Тестирование видеокарты в играх проводилось в разрешении Quad HD. Выбирались максимальные настройки графики.С помощью утилиты ThunderMaster можно будет проводить мониторинг, ручной и автоматический разгон. Интерфейс лаконичный.

Управление скоростью вращения вентиляторами. Тут же включается/выключается режим полной остановки.

Выбор эффектов подсветки, синхронизация и изменение скорости эффекта.

Вывод сводной информации.

Итоги

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock – видеокарта с эффективным охлаждением и качественной элементной базой. Уровень ее быстродействия позволит насладиться актуальными играми в разрешениях Quad HD и Full HD с высокими настройками графики. Поддержка REFLEX с лучшей отзывчивостью управления, DLSS 3 с повышением производительности на основе искусственного интеллекта, трассировка лучей и две версии BIOS.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".