Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)

Новый техпроцесс позволил увеличить тактовые частоты и при этом все это прошло на фоне снижения уровня нагрева. Снизился и TDP, 285 Вт у RTX 4070 Ti против 290 Вт у RTX 3070 Ti, а в сравнение с 3090 Ti c TDP – 350 Вт разница более заметна. Отличием от старших моделей, здесь стала пропускная способная шины, для 12 Гбайт GDDR6X тут задействована 192 битная шина. Есть аппаратная поддержка кодирования видеоформата AV1, DLSS 3.0, Resizeble BAR. Изучили мы ее на примере Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC.
Поверхность полностью подсвечивается. Это управляемые эффекты с возможностями синхронизации и подключения внешних аксессуаров.
Длина корпуса 329 мм. В комплекте изначально предусмотрена сборная опора с регулируемой высотой, позволяющая повысить жесткость монтажа и предотвратить излом PCIe разъема на материнской плате.
Установлены три 87-мм вентилятора, центральный из которых вращается в другом направлении, а самый дальний продувает воздух сквозь радиатор и выпускает его через открытую часть защитной пластины.
Пластина металлическая, окрашена в серый цвет и на нее нанесен декоративный рисунок с логотипом бренда и линейки. Нанесена наклейка с техническими данными.
Радиатор у Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC состоит из двух секций, соединенных между собой никелированными медными трубками. Медная контактная пластина и термоинтерфейс отводящий тепло от графического процессора, памяти и силовых элементов.
На фоне конкурентов в более дорогом ценовом сегменте тут качественно проработали элементную базу. Установлены 12 фаз, сборки которых рассчитаны на 70А, и еще две для памяти.
Есть два BIOS между которыми можно переключаться с помощью переключателя на обратной стороне плата. Одна из них с референсными частотами, а вторая с заводским разгоном.
Ядро работает на частоте до 2760 МГц. Эффективная частота памяти 21000 МГц.
Питание подается через 16-контактный 12VHPWR разъем. В комплекте предусмотрели переходник с двух 8-пиновых разъемов. Рекомендуются источники питания 750 Ватт.
Софт Видеокарта сопровождается утилитой управления ThunderMaster, загружаемой с официального сайта производителя. Интерфейс ее на русском языке. В главном окне можно управлять профилями, проводить мониторинг ключевых параметров.
Инструменты для проведения разгона. Автоматический нажатием одной кнопки и ручной выбор параметров.
Управление работой вентиляторов, включая и возможность выставить полную остановку при температуре ядра ниже заданной температуры.
Набор эффектов подсветки. Смена направления и скорости эффектов.
Мониторинг в виде графиков за интервал времени.