Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)

Видеокарты среднего ценового сегмента представляют наибольший интерес, предлагая оптимальное соотношение уровня производительности и стоимости. Неудивительно, что выход GeForce RTX 4070 Ti не стал исключением, особенно с учетом того, что карта в презентациях сравнивалась с флагманом прошлого поколения. Построена она на графическом процессоре AD104 с усовершенствованной архитектурой ADA. Содержит ядро 35.8 миллиардов транзисторов, 7680 ядер CUDA, 80 блоков операций растеризации и 240 тензорных ядер.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Новый техпроцесс позволил увеличить тактовые частоты и при этом все это прошло на фоне снижения уровня нагрева. Снизился и TDP, 285 Вт у RTX 4070 Ti против 290 Вт у RTX 3070 Ti, а в сравнение с 3090 Ti c TDP – 350 Вт разница более заметна. Отличием от старших моделей, здесь стала пропускная способная шины, для 12 Гбайт GDDR6X тут задействована 192 битная шина. Есть аппаратная поддержка кодирования видеоформата AV1, DLSS 3.0, Resizeble BAR. Изучили мы ее на примере Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Комплектация

Комплект ее включает кабель для синхронизации подсветки внешних элементов, разборную опорную стойку и переходник питания. Собрано все в коробке с традиционным для этой линейки оформлением.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Внешний вид

Установлена уже знакомая для линейки GameRock система охлаждения с кристаллической поверхностью и массивным радиатором. Доступны две модификации, с белыми и темными кристалликами.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Поверхность полностью подсвечивается. Это управляемые эффекты с возможностями синхронизации и подключения внешних аксессуаров.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Длина корпуса 329 мм. В комплекте изначально предусмотрена сборная опора с регулируемой высотой, позволяющая повысить жесткость монтажа и предотвратить излом PCIe разъема на материнской плате.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Установлены три 87-мм вентилятора, центральный из которых вращается в другом направлении, а самый дальний продувает воздух сквозь радиатор и выпускает его через открытую часть защитной пластины.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Пластина металлическая, окрашена в серый цвет и на нее нанесен декоративный рисунок с логотипом бренда и линейки. Нанесена наклейка с техническими данными.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Радиатор у Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC состоит из двух секций, соединенных между собой никелированными медными трубками. Медная контактная пластина и термоинтерфейс отводящий тепло от графического процессора, памяти и силовых элементов.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

На фоне конкурентов в более дорогом ценовом сегменте тут качественно проработали элементную базу. Установлены 12 фаз, сборки которых рассчитаны на 70А, и еще две для памяти.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Есть два BIOS между которыми можно переключаться с помощью переключателя на обратной стороне плата. Одна из них с референсными частотами, а вторая с заводским разгоном.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Ядро работает на частоте до 2760 МГц. Эффективная частота памяти 21000 МГц.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Питание подается через 16-контактный 12VHPWR разъем. В комплекте предусмотрели переходник с двух 8-пиновых разъемов. Рекомендуются источники питания 750 Ватт.

Тесты

Тестирование проводили с процессором Intel Core i5-13600K с 32 Гбайт оперативной памяти DDR5. Для начала провели замеры температуры в условиях закрытого стенда. Все тесты велись с переключателем, установленным на производительную версию BIOS.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

NightRaid

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Time Spy

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Port Royal

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

SuperPorsition

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Тесты в играх

Тестирование Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC в играх проводили в разрешении 2К с выставленной на максимальные настройки графикой.

Cyberpunk 2077: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB, Intel Core i5-13600K

FarCry 6: Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB, Intel Core i5-13600K

WoT Core

Софт Видеокарта сопровождается утилитой управления ThunderMaster, загружаемой с официального сайта производителя. Интерфейс ее на русском языке. В главном окне можно управлять профилями, проводить мониторинг ключевых параметров.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Инструменты для проведения разгона. Автоматический нажатием одной кнопки и ручной выбор параметров.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Управление работой вентиляторов, включая и возможность выставить полную остановку при температуре ядра ниже заданной температуры.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Набор эффектов подсветки. Смена направления и скорости эффектов.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Мониторинг в виде графиков за интервал времени.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC получилась одной из наиболее удачных среди предложений в этой серии, по соотношению стоимости, шума и диапазона рабочих температур, качества исполнения элементной базы. Видеокарта станет отличным выбором в пару к монитору Full HD или Quad HD с высокой частотой обновления экрана. DLSS 3.0 в свою очередь даст играть в Ultra HD.
Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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