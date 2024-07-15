Симулятор парка развлечений на Xbox и PlayStation. Обзор игры PARKITECT: DELUXE EDITION

Студия Texel Raptor спустя несколько лет адаптировала и выпустила симулятор менеджмента парка развлечений Parkitect на консолях PlayStation и Xbox. Вышло оно сразу в Deluxe версии, которая включает два DLC: A Taste Adventure и Booms&Blooms. Все эти механики и расширения геймплея, а также протестированная ПК-геймерами игра теперь доступна в виде цельного продукта с 26 сценарными миссиями. Проект потенциально интересный и за время своего существования, а вышел он в 2018 году, получил более 90% положительных отзывов от игроков.

Несмотря на общий мультяшный сеттинг, а местами даже с юмором, тут продвинутая система менеджмента, которая будет требовать от игрока повышенного внимания. При этом сам игрок спустя короткий обучающий эпизод получает большинство доступного инструмента и может сразу заняться проектированием собственных аттракционов. Можно использовать как собственное воображение, так воспользоваться крышесносными аттракционами, сделанными сообществом.

Сами сценарии состоят из набора задач и целей, которые требуется выполнить, управляя и создавая парк. С каждым шагом сложность возрастает, но при этом она нарастает плавно. Общей же целью всегда будет оставаться получение положительного финансового баланса, когда вложения окупаются гостями парка.

Аттракционов тут много, при этом есть возможность корректировать и усложнять их. Начиная от легких и дешевых, а заканчивая сложными проектами. Помимо самого набора магазинов и аттракционов, владелец использует экономическую составляющую изменяя стоимость билетов. Сам же подход, когда можно как проявлять творчество, так использовать готовые варианты удовлетворит в итоге спрос широкой аудитории. В Parkitect можно и творить, и сосредоточиться только на экономике.

Конечно, подобный жанр на консолях имеет свои ограничения, касаются они удобства управления. Проектировать дорожки и многочисленные элементы используя джойстик бывает сложно. К этому можем добавить недостаточно адаптированный интерфейс, есть элементы наполнение которых сидя в кресле перед телевизором разглядеть бывает сложно. Сталкивались и со случайным удалением части построенного при неаккуратном движении стика. А продумывать логистику нужно будет тщательно, посетителей раздражает, когда мимо них ходит технический персонал или выполняются работы по поддержанию работы парка. Поэтому помимо основных дорожек, надо сделать и скрытую часть. Плюс сам парк — это город в миниатюре со всеми его проблемами.

Parkitect выполнена в экзотичном для консолей жанре, тем она интереснее, удовлетворяя спрос аудитории подобных проектов. При этом за счет длительного существования на ПК и наполнения контентом, игрокам она пришла уже в отполированном и дополненном виде. В ней сочетается нетребовательность, позволяющая расслабиться в выходной вечер, лениво управляя своим парком, а также вызов при доведении проекта и работы до совершенства.