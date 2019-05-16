Обзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-монитор

2019-05-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 323E7QDAB; [384]
В центре внимания 32-дюймовый монитор с Full HD разрешением. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Philips 323E7QDAB ориентирован на массового пользователя, поддерживается технология устранения мерцания, уменьшающая нагрузку на глаза. Средняя стоимость составляет 15990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 323E7QDAB

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением монитора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания с силовым кабелем, HDMI и документацию.

Philips 323E7QDAB

Внешний вид

Дизайн строгий и аскетичный. Ножка изначально идет в собранном состоянии. Это пластиковые «лапки».

Philips 323E7QDAB

Возможности ножки в Philips 323E7QDAB ограничены только наклоном панели вперед и назад. Устойчивость желает лучшего.

Philips 323E7QDAB

Альтернативным вариантом выступает установка на VESA-100 кронштейн. Задняя панель у монитора глянцевая.

Philips 323E7QDAB

Для ввода изображения доступны DVI-D, VGA, HDMI. Есть аудиовход и выход. Внешний блок питания внешний.

Philips 323E7QDAB

Есть встроенные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Этого может быть достаточно для просмотра фильмов и роликов с Youtube.

Philips 323E7QDAB

Лицевая панель глянцевая, рамки вокруг экрана широкие. Экран при попадании лучей света бликует.

Philips 323E7QDAB

Установлена TFT IPS матрица с разрешением Full HD. Диагональ составляет 31.5-дюймов. Максимальная частота обновления 76 Гц. Поддерживается Flicker-Free.

Philips 323E7QDAB

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика на тыльной стороне. Меню содержит традиционный набор функций.

Тесты Philips 323E7QDAB

Яркость максимальная

Philips 323E7QDAB - 247 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 323E7QDAB - 0.26 cd/m2

Температура цвета

Philips 323E7QDAB – 7799K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Philips 323E7QDAB –1299K

Задержка Philips 323E7QDAB

Задержка, светлые тона – 8.5ms
Задержка, темные тона – 14.2ms

Итоги по Philips 323E7QDAB

Philips 323E7QDAB недорогой 32-дюймовый IPS-монитор с Full HD разрешением. Рекомендовать можно в качестве рабочего или офисного монитора. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки встроенной подставки и блики при попадании лучей света, связанные с глянцевым покрытием.

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