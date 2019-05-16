Обзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-монитор

В центре внимания 32-дюймовый монитор с Full HD разрешением. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Philips 323E7QDAB ориентирован на массового пользователя, поддерживается технология устранения мерцания, уменьшающая нагрузку на глаза. Средняя стоимость составляет 15990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением монитора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания с силовым кабелем, HDMI и документацию.

Внешний вид

Дизайн строгий и аскетичный. Ножка изначально идет в собранном состоянии. Это пластиковые «лапки».

Возможности ножки в Philips 323E7QDAB ограничены только наклоном панели вперед и назад. Устойчивость желает лучшего.

Альтернативным вариантом выступает установка на VESA-100 кронштейн. Задняя панель у монитора глянцевая.

Для ввода изображения доступны DVI-D, VGA, HDMI. Есть аудиовход и выход. Внешний блок питания внешний.

Есть встроенные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Этого может быть достаточно для просмотра фильмов и роликов с Youtube.

Лицевая панель глянцевая, рамки вокруг экрана широкие. Экран при попадании лучей света бликует.

Установлена TFT IPS матрица с разрешением Full HD. Диагональ составляет 31.5-дюймов. Максимальная частота обновления 76 Гц. Поддерживается Flicker-Free.

Тесты Philips 323E7QDAB

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка Philips 323E7QDAB

Итоги по Philips 323E7QDAB

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика на тыльной стороне. Меню содержит традиционный набор функций.Philips 323E7QDAB - 247 cd/m2Philips 323E7QDAB - 0.26 cd/m2Philips 323E7QDAB – 7799KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 323E7QDAB –1299KЗадержка, светлые тона – 8.5msЗадержка, темные тона – 14.2msPhilips 323E7QDAB недорогой 32-дюймовый IPS-монитор с Full HD разрешением. Рекомендовать можно в качестве рабочего или офисного монитора. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки встроенной подставки и блики при попадании лучей света, связанные с глянцевым покрытием.