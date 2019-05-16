Обзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-монитор

В центре внимания 32-дюймовый монитор с Full HD разрешением. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Philips 323E7QDAB ориентирован на массового пользователя, поддерживается технология устранения мерцания, уменьшающая нагрузку на глаза. Средняя стоимость составляет 15990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 14.2ms
Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением монитора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания с силовым кабелем, HDMI и документацию.
Внешний видДизайн строгий и аскетичный. Ножка изначально идет в собранном состоянии. Это пластиковые «лапки».
Возможности ножки в Philips 323E7QDAB ограничены только наклоном панели вперед и назад. Устойчивость желает лучшего.
Альтернативным вариантом выступает установка на VESA-100 кронштейн. Задняя панель у монитора глянцевая.
Для ввода изображения доступны DVI-D, VGA, HDMI. Есть аудиовход и выход. Внешний блок питания внешний.
Есть встроенные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Этого может быть достаточно для просмотра фильмов и роликов с Youtube.
Лицевая панель глянцевая, рамки вокруг экрана широкие. Экран при попадании лучей света бликует.
Установлена TFT IPS матрица с разрешением Full HD. Диагональ составляет 31.5-дюймов. Максимальная частота обновления 76 Гц. Поддерживается Flicker-Free.
Управляется при помощи пятипозиционного джойстика на тыльной стороне. Меню содержит традиционный набор функций.
Тесты Philips 323E7QDAB
Яркость максимальнаяPhilips 323E7QDAB - 247 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 323E7QDAB - 0.26 cd/m2
Температура цветаPhilips 323E7QDAB – 7799K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаPhilips 323E7QDAB –1299K
Задержка Philips 323E7QDABЗадержка, светлые тона – 8.5ms
Задержка, темные тона – 14.2ms