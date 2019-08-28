Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки

Большинство протестированных нами вертикальных пылесосов созданы только для сухой уборки. Тем интересен тестируемый сегодня Philips SpeedPro Aqua, оборудованный уникальной системой для влажной уборки. Система сама контролирует количество поступающей воды в ходе уборки, предлагая также возможность увеличения потока жидкости. Помимо этого, тут используется двигатель PowerBlade с высокой скоростью подачи воздуха.

Philips SpeedPro Aqua обзор

Пылесос находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 32990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Приведены основные его особенности и данные по техническим характеристикам.

Комплект включает кронштейн для фиксации на стену, зарядное устройство, удлинительную трубку с щелевой щеткой, электрощетку, щетку с водоблоком, набор дюбелей, запасную войлочную тряпку, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении моторного отсека используются темно-синий и черные цвета. Выглядит Philips SpeedPro Aqua современно и технологично.

Есть ручка для удобного хвата. На верхней части трехпозиционная кнопка, отвечающая за включение и изменения мощности всасывания.

Контролировать заряд можно с помощью светодиодного индикатора. Отсек под сбор мусора выполнен из полупрозрачного пластика. Можно наглядно контролировать степень наполнения в ходе уборки.

Объем 0.6 литра. Он состоит из двух отсеков. Циклонный и собирающий грязь. Сам циклон выполнен в виде съемного блока, его также можно будет промыть.

Крышка отсека съемная с дополнительным фиксатором. По периметру уплотнитель. Также можно будет снять весь контейнер в сборе.

Позади циклонного блока с контейнером находятся промежуточный фильтр и волокнистый фильтр тонкой очистки.

Трубка сплющена. Места стыков удлинены, что повышает надежность соединения и исключает риск излома.

На трубке зафиксирована несъемная щетка. Она поворотная. Такой щеткой удобно убирать в углах и труднодоступных местах.

Насадка с LED-подсветкой

В комплекте с Philips SpeedPro Aqua идет насадка для сухой уборки с LED-подсветкой. Расположены диоды на фронтальной стороне щетки, подсвечивая пространство по пути движения щетки.

Прозрачная крышка с вращающимся валиком. Есть зоны с уплотнителем, повышающим эффективность сбора загрязнений. Пара роликов и поворотный механизм крепления. Маневренность отличная.

Насадка для влажной уборки

Насадка для влажной уборки состоит из двух блоков. Основного и съемного с резервуаром для воды. Контролируется количество поступающей воды во время уборки. Съемная тряпка из микрофибры крепится при помощи липучек.

Слева расположена педаль для дополнительной подачи воды. Режим AquaBoost пригодится для быстрой очистки устойчивых загрязнений.

Тесты Philips SpeedPro Aqua

Аккумуляторная батарея в Philips SpeedPro Aqua несъемная. Тут установлены высокопроизводительные литий-ионные батареи 21.6 В. В турбо режиме ее хватает примерно на 25 минут уборки и до 50 минут в обычном режиме. Показатели автономной работы выше, чем у большинства вертикальных пылесосов конкурентов. Заряда хватает на уборку 2- 3-комнатной квартиры.

Показатели автономной работы выше, чем у большинства вертикальных пылесосов конкурентов. Заряда хватает на уборку 2-3 комнатной квартиры. Понравился блок питания с магнитным креплением. Его можно будет зафиксировать в комплектном кронштейне.

Установлен двигатель PowerBlade с высокой скоростью подачи воздуха. Дополнен он тут технологией PowerCyclone 7, суть которой заключается в отделении пыли от воздуха. Отметим низкий уровень шума во время работы. Во время продолжительных тестов мы убирались со спящим ребенком в соседней комнате, не создавая дискомфорта ему.

Пылесос имеет два уровня мощности: малую и высокую мощность. Переключается при помощи кнопки на ручке. Контролировать уровень аккумулятора можно с помощью светодиодного индикатора.

Сборка и соединение блоков проходит без усилий. Разобраться будет несложно. Сама работа проста и интуитивно понятна. Вес основного моторного блока хорошо сбалансирован. В руке лежит удобно.

Комплектная электрощетка обеспечивает высокую эффективность сухой уборки. Она подойдет под разные типы поверхностей. Она маневренная. Подсветка пригодится для уборки в затемненных участках. Работает циклонный фильтр эффективно. Весь мусор собирается в пылесборнике, очистка и обслуживание простое.

Вместо щелевой насадки можно будет использовать пылесос без удлинительной трубки. Он по форме повторяет этот тип насадки.

Насадка для влажной уборки тоже неприхотлива. Перед началом уборки наливаем необходимый объем воды. Во время движения щеткой она равномерно подается на тряпку из микрофибры. Расположена тряпка позади всасывающего валика. Так при влажной уборке будут еще и удаляться загрязнения с поверхности. Тряпку после завершения можно будет снять, промыть или постирать.

Отсутствие привязки к розетке позволит убираться не только в доме/квартире, но и в салоне автомобиля.

Итоги по Philips SpeedPro Aqua

Philips SpeedPro Aqua – вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки. Он полноценно заменяет проводные решения, как по эффективности уборки, так и общему удобству уборки. Удобная конструкция, пара насадок в комплекте, длительное время автономной работы, возможность уборки разных типов покрытий, привлекательный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".