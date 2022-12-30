Обзор Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home. Умный беспроводной пылесос

Упаковочная коробка выполнена из плотного картона с изображением пылесоса и данными по его техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает моторный блок, удлинительную трубу, щелевую насадку и насадку 2 в 1, настенное крепление, блок питания с евровилкой, щетку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.
У этой модели компактное и удобное исполнение моторного блока. Цилиндрическая форма с отсеком для сбора сухих загрязнений и ручка с широким хватом.
В зоне размещения большого пальца две механические кнопки, отвечающие за смену режимов мощности и включения/выключения. Под заглушкой гнездо для зарядки под комплектный адаптер питания. Заряжать его можно будет как зафиксированным на настенном креплении, так и разместив свободно.
Контейнер для сбора пыли объемом 200 мл. Он съемный, очищать и обслуживать несложно, контакт с пылью при этом сведен к минимуму.
Внутри этой емкости блок циклонного фильтра. В выпускной группе установлен съемный фильтр HEPA 10.
Текущий заряд аккумулятора во время работы отображает трехзонный светодиодный индикатор на крышке.
Подключать насадки к Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home можно напрямую в моторный блок или через металлическую удлинительную трубу, а значит пылесос работает и как вертикальный, и как ручной. Основная насадка с моторизированным приводом, вращающим валик с расположенными спирально рядами из искусственного ворса.
Верхняя часть насадки из прозрачного пластика, позволяет контролировать наматывание волос и ниток. А для их удаления производитель изначально предусмотрел щетку для очистки.
В комплекте два вида насадок из пластика черного цвета. Одна из них щелевая овальной формы с рядом искусственного ворса, вторая в формате 2-в-1 с выдвигающимся блоком с рядом из ворса для уборки различных поверхностей.
Ведется статистика истории включения.
Вывод данных по ресурсу расходников и прогнозируемому времени до замены. Управление уведомлениями, проверка наличия обновления прошивки.
По опыту эксплуатации эффективно вытягивает пыль из ворса и мебели. Его же использовали для очистки салона автомобиля. Отметим хорошую эргономику, за счет формы и легкого веса его удобно держать в руке, свободно перемещая по поверхности пола или в руках при уборке полок, мебели и самых дальних углов.
Пыль и сухие загрязнения собираются в контейнер, степень наполнения можно контролировать. Как показала практика, объема в 200 мл хватало для уборки типовой квартиры.
Это же касается емкости аккумулятора. На среднем уровне мощности, который используется наиболее часто, работает беспрерывно около 30 минут, на минимальном – 40 минут. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.