Обзор Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home. Умный беспроводной пылесос

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home позволяет вести статистику уборок, контролировать заряд аккумулятора со смартфона и получать рекомендации по необходимости замены фильтров. Кроме того, пылесос обеспечивает до 40 минут уборки без подзарядки, оснащен мощным инверторным мотором, эффективной циклонической системой сбора пыли и многоступенчатой фильтрацией HEPA 10.

Комплектация

Упаковочная коробка выполнена из плотного картона с изображением пылесоса и данными по его техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает моторный блок, удлинительную трубу, щелевую насадку и насадку 2 в 1, настенное крепление, блок питания с евровилкой, щетку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home обзор

Внешний вид

У этой модели компактное и удобное исполнение моторного блока. Цилиндрическая форма с отсеком для сбора сухих загрязнений и ручка с широким хватом.

В зоне размещения большого пальца две механические кнопки, отвечающие за смену режимов мощности и включения/выключения. Под заглушкой гнездо для зарядки под комплектный адаптер питания. Заряжать его можно будет как зафиксированным на настенном креплении, так и разместив свободно.

Контейнер для сбора пыли объемом 200 мл. Он съемный, очищать и обслуживать несложно, контакт с пылью при этом сведен к минимуму.

Внутри этой емкости блок циклонного фильтра. В выпускной группе установлен съемный фильтр HEPA 10.

Текущий заряд аккумулятора во время работы отображает трехзонный светодиодный индикатор на крышке.

Насадки

Подключать насадки к Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home можно напрямую в моторный блок или через металлическую удлинительную трубу, а значит пылесос работает и как вертикальный, и как ручной. Основная насадка с моторизированным приводом, вращающим валик с расположенными спирально рядами из искусственного ворса.

Верхняя часть насадки из прозрачного пластика, позволяет контролировать наматывание волос и ниток. А для их удаления производитель изначально предусмотрел щетку для очистки.

В комплекте два вида насадок из пластика черного цвета. Одна из них щелевая овальной формы с рядом искусственного ворса, вторая в формате 2-в-1 с выдвигающимся блоком с рядом из ворса для уборки различных поверхностей.

Софт

Данный пылесос оснащен беспроводным модулем Wi-Fi и сопровождается поддержкой приложения Polaris IQ Home. После завершения первоначальной настройки пылесос Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home будет передавать актуальные данные по заряду, времени текущей уборки и прогнозируемому времени до разрядки.

Ведется статистика истории включения.

Вывод данных по ресурсу расходников и прогнозируемому времени до замены. Управление уведомлениями, проверка наличия обновления прошивки.

Тесты

Оснащен мощным инверторным мотором мощностью 350 Вт с мощностью всасывания до 130 аВт. Есть три уровня мощности всасывания, переключаемые последовательным нажатием. Такой выбор позволяет подобрать оптимальный уровень под текущие условия уборки, например, повысив на коврах и мягкой мебели и понизив на твердых поверхностях, сэкономив заряд аккумулятора.

По опыту эксплуатации эффективно вытягивает пыль из ворса и мебели. Его же использовали для очистки салона автомобиля. Отметим хорошую эргономику, за счет формы и легкого веса его удобно держать в руке, свободно перемещая по поверхности пола или в руках при уборке полок, мебели и самых дальних углов.

Пыль и сухие загрязнения собираются в контейнер, степень наполнения можно контролировать. Как показала практика, объема в 200 мл хватало для уборки типовой квартиры.

Итоги

Это же касается емкости аккумулятора. На среднем уровне мощности, который используется наиболее часто, работает беспрерывно около 30 минут, на минимальном – 40 минут. Полный цикл восстановления занимает 4 часа.Polaris PVCS 2090 WI-FI IQ Home – умный беспроводной пылесос с циклонической системой сбора пыли, который эффективно решает вопрос поддержания чистоты в квартире. Его компактное исполнение и крепеж на стену в комплекте позволят аккуратно хранить даже в небольших помещениях. Отметим высокую мощность всасывания, хорошие показатели автономной работы, эргономичную форму и простоту обслуживания. Модуль Wi-Fi в свою очередь удачно дополняет функциональность.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".