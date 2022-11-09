Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080

Не пострадала мобильность. С закрытой крышкой его толщина не превышает 20 мм, вес в 2.3 килограмма позволит брать с собой в поездки или носить в режиме «дом-офис-дом».
Порты ввода/вывода распределены по боковым граням. Справа разъем HDMI 2.1, USB-C (ThunderBolt 4), USB 3.2 gen.2, слот для карты памяти формата SD.
Слева гнездо питания, гнездо Ethernet, USB 3.2 gen.2, еще один USB-C (ThunderBolt 4), спаренный аудиоразъем.
На обратной стороне и по краям распределены решетки динамиков, участвующие в отводе тепла для установленной тут системы охлаждения процессора и видеокарты. Рамки вокруг дисплея узкие. Дисплей занимает 87% всей площади. На верхней рамке компактный объектив веб-камеры и отверстия микрофонов.
Если с внешним видом все строго, то клавиатура четко выдает в этой машине игровой нрав. Клавиатура тут с многоцветной подсветкой, разделенной на три управляемые зоны. Доступны динамичные и статичные эффекты.
Сами клавиши низкопрофильные, нажимаются бесшумно. Здесь традиционная раскладка без цифрового блока, с несколькими дополнительными клавишами, которые используются для запуска фирменного приложения, разгона и управления воспроизведением мультимедиа.
Ниже тачпад, совмещенный со сканером отпечатка пальца. Его габариты – 107х79 мм. Поддерживает жесты.
На основании одна продольная и две компактные резиновые ножки, приподнимающие крышку относительно поверхности стола и обеспечивающие движение воздуха. Отдельных окошек для доступа к отдельным элементам на материнской плате нет, это характерная особенность современных ноутбуков.
Выводимая на нем картинка в играх детализированнее и плавнее, чем выдают консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Мы играли с ними в God of War Ragnarek, SACKBOY: A BIG ADVENTURE и Spider Man. Высокая частота кадров, адаптивная синхронизация и возможность выбирать пресеты с улучшенной графикой. При этом всегда есть возможность вывести изображение и на телевизор, подключив к этому ноутбуку геймпад.
Содержит он 8 физических ядер и способен обрабатывать до 16 потоков одновременно. Построен по 10 нм техпроцессу.
Predator Triton 500 SE оснащается мобильной видеокартой GeForce RTX 3080 c 8 Гбайт графической памяти GDDR6. В большинстве современных игр она позволит комфортно играть без ограничений качества графики, включая прорисовку освещения на основе RTX.
Доступны 64 Гбайт оперативной памяти типа DDR4, работающей на частоте 3200 МГц и функционирующей в двухканальном режиме (две планки по 32 Гбайт каждая).
Для хранения данных выделены 2 Тбайт в виде быстрых накопителей М.2.
Из сетевых возможностей поддерживает Wi-Fi 6ax и Bluetooth 5.1.
Выбирается режим работы подсветки: статичный цвет или один из эффектов (дыхание, неон, волна, сдвиг, масштаб, метеор, мерцания).
Режим работы: тихо, по умолчанию, эксрем и турбо. Текущая загрузка процессора и графического ядра.
Управление работой вентиляторов: автоматический, максимальный и пользовательский режим.
Мониторинг процессора и видеокарты в виде графиков за интервал времени.
Выбор режимов для каждой конкретной игры или приложения по-отдельности - так они запускаться будут автоматически.