Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080

Ключевые производители игровых консолей публично озвучили планы по расширению своих проектов за рамки своих платформ. При чем уже сейчас, большинство игр в рамках подписки XBOX Gamepass и недавние эксклюзивов Playstation, уже доступны для ПК. А связка из Intel Core i9-11900H и видеокарты RTX 3080 у изучаемого сегодня ноутбука Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W) позволят поиграть в эти игры с высоким фреймрейтом и разрешением.

Predator Triton 500 SE

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для бренда оформлением, есть ручка, упрощающая переноску. Комплект включает блок питания, силовой кабель с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Predator Triton 500 SE

Внешний вид

Для игрового ноутбука Predator Triton 500 SE выглядит достаточно строго. И это актуально, ведь он может рассматриваться не только под игры, но и работу с мультимедийным контентом, включая 3D и программирование. Основу корпуса составляет металл графитового цвета. Корпус собран добротно.

Predator Triton 500 SE

Не пострадала мобильность. С закрытой крышкой его толщина не превышает 20 мм, вес в 2.3 килограмма позволит брать с собой в поездки или носить в режиме «дом-офис-дом».

Predator Triton 500 SE

Порты ввода/вывода распределены по боковым граням. Справа разъем HDMI 2.1, USB-C (ThunderBolt 4), USB 3.2 gen.2, слот для карты памяти формата SD.

Predator Triton 500 SE

Слева гнездо питания, гнездо Ethernet, USB 3.2 gen.2, еще один USB-C (ThunderBolt 4), спаренный аудиоразъем.

Набор портов отличный. Predator Triton 500 SE позволит владельцу выводить изображением с разрешением 8К на внешний монитор или телевизор, организовывать доступ в сеть кабелем или беспроводным соединением, подключать периферию и использовать USB-C для проведения зарядки, используя технологию PowerDelivery.

Predator Triton 500 SE

На обратной стороне и по краям распределены решетки динамиков, участвующие в отводе тепла для установленной тут системы охлаждения процессора и видеокарты. Рамки вокруг дисплея узкие. Дисплей занимает 87% всей площади. На верхней рамке компактный объектив веб-камеры и отверстия микрофонов.

Predator Triton 500 SE

Если с внешним видом все строго, то клавиатура четко выдает в этой машине игровой нрав. Клавиатура тут с многоцветной подсветкой, разделенной на три управляемые зоны. Доступны динамичные и статичные эффекты.

Predator Triton 500 SE

Сами клавиши низкопрофильные, нажимаются бесшумно. Здесь традиционная раскладка без цифрового блока, с несколькими дополнительными клавишами, которые используются для запуска фирменного приложения, разгона и управления воспроизведением мультимедиа.

Predator Triton 500 SE

Ниже тачпад, совмещенный со сканером отпечатка пальца. Его габариты – 107х79 мм. Поддерживает жесты.

Predator Triton 500 SE

На основании одна продольная и две компактные резиновые ножки, приподнимающие крышку относительно поверхности стола и обеспечивающие движение воздуха. Отдельных окошек для доступа к отдельным элементам на материнской плате нет, это характерная особенность современных ноутбуков.

Дисплей

Установлена 16-дюймовая матрица с разрешением WQXGA (2560х1600 пикселей). Это IPS с широкими углами обзора и частотой обновления до 165 Гц. Predator Triton 500 SE поддерживает адаптивную синхронизацию NVIDIA G-SYNC. Согласно замерам калибратором у нас в редакции, уровень ее яркости в пике достигает 530 кд/м2. Хорошо настроен цветовой баланс (охват sRGB – 99%).

Выводимая на нем картинка в играх детализированнее и плавнее, чем выдают консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Мы играли с ними в God of War Ragnarek, SACKBOY: A BIG ADVENTURE и Spider Man. Высокая частота кадров, адаптивная синхронизация и возможность выбирать пресеты с улучшенной графикой. При этом всегда есть возможность вывести изображение и на телевизор, подключив к этому ноутбуку геймпад.

Платформа

В основе используется высокопроизводительный процессор Intel Core i9-11900H. В зависимости от текущей нагрузки его рабочая частота варьируется в диапазоне от 2.5 до 4.9 ГГц.

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE

Содержит он 8 физических ядер и способен обрабатывать до 16 потоков одновременно. Построен по 10 нм техпроцессу.

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE оснащается мобильной видеокартой GeForce RTX 3080 c 8 Гбайт графической памяти GDDR6. В большинстве современных игр она позволит комфортно играть без ограничений качества графики, включая прорисовку освещения на основе RTX.

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE

Доступны 64 Гбайт оперативной памяти типа DDR4, работающей на частоте 3200 МГц и функционирующей в двухканальном режиме (две планки по 32 Гбайт каждая).

Predator Triton 500 SE

Для хранения данных выделены 2 Тбайт в виде быстрых накопителей М.2.

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE

Из сетевых возможностей поддерживает Wi-Fi 6ax и Bluetooth 5.1.

God of War: Predator Triton 500 SE

Аккумулятор

Автономную работу ноутбука обеспечивает аккумулятор 99 Вт⋅ч. В обычных приложениях (браузер, офисный софт, фильмы) дает около 6 часов работы, игры с выставленной на максимальную яркость дисплеем разрядят за 1.5 часа. Заряжать можно как от комплектного адаптера, так и используя совместимую с PowerDelivery зарядку, но последний вариант будет также зависеть от текущей нагрузки системы.

Predator Triton 500 SE

Софт

Для управления работой Predator Triton 500 SE доступна утилита PredatorSense, запустить которую можно одним нажатием на специальную клавишу. Интерфейс ее на русском языке. В главном окне ведется мониторинг работы процессора, видеокарты, общая температура системы.

Predator Triton 500 SE

Выбирается режим работы подсветки: статичный цвет или один из эффектов (дыхание, неон, волна, сдвиг, масштаб, метеор, мерцания).

Predator Triton 500 SE

Режим работы: тихо, по умолчанию, эксрем и турбо. Текущая загрузка процессора и графического ядра.

Predator Triton 500 SE

Управление работой вентиляторов: автоматический, максимальный и пользовательский режим.

Predator Triton 500 SE

Мониторинг процессора и видеокарты в виде графиков за интервал времени.

Predator Triton 500 SE

Выбор режимов для каждой конкретной игры или приложения по-отдельности - так они запускаться будут автоматически.

Predator Triton 500 SE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator Triton 500 SE – современный ноутбук со строгим внешним исполнением, позволяющий играть в современные игры с высокими настройками графики, оснащенный эффективной и тихой системой охлаждения, актуальным набором портов ввода/вывода, использующим для вывода IPS-дисплей с адаптивной синхронизацией частоты до 165 Гц.
Predator Triton 500 SE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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