Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для Apple

В рамках «Лаборатории» не так давно мы проводили тестирование Prestigio ReVolt A9, выполненной в формате 3-в-1 и ориентированной впервую очередь на экосистему устройств Galaxy, особенно если речь шла про часы. Но сам тренд на беспроводную зарядку, как в смартфонах, так и носимых устройств задала Apple. И вполне вероятно, что уже с ближайшего поколения iPhone они могут под давлением ЕС полностью отказаться от проводной зарядки смартфона и оставить только беспроводную.

Комплектация

Тестируемая сегодня Prestigio ReVolt A8 позволит проводить одновременную зарядку Apple Watch, AirPods и iPhone. Средняя стоимость 4290 рублей.Упакована зарядная станция в коробку из плотного картона с изображением и данными по особенностям работы. Комплект включает адаптер питания, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид и эксплуатация

Выполнена из алюминия. Премиальный внешний вид и надежная конструкция. Она не подвержена появлению царапин и загрязнению.

Интересно смотрится шлиц вдоль всего периметра. В нижней части вентиляционная решетка, используемая для отвода тепла от силовой части станции.

Лицевая панель расположена под углом. Ее большую часть занимает вставка из черного глянцевого пластика.

На ней можно обратить внимание на два индикатора зарядки. Владелец сможет установить смартфон как в вертикальном положении, так и горизонтальном.

Читать новостную ленту, отвечать на сообщения в мессенджерах, да даже подключив беспроводную клавиатуру набирая текст на экране. Переводом в горизонтальное положение совместить просмотр серии любимого сериала с зарядкой.

Все это с классическими вариантами в виде горизонтальных панелей невозможно. С Prestigio ReVolt A8 можно совмещать с привычными сценариями.

Мощность зарядки смартфона до 10 Вт. В процессе продолжительной зарядки смартфон iPhone 13 Pro заметно не нагревался. Корректно проходит зарядка с установленным чехлом. Поддерживаются как фирменные чехлы, так и сторонние.

В нижней зоне у зарядной станции выведен ряд светодиодных индикаторов. Левый отображает общую активность подачи питания, а три других каждую из зон в отдельности. Они мигают, статично горят или отключены в зависимости от текущего состояния заряжаемого телефона или аксессуара.

В тыльной части расположена горизонтальная зона для размещения наушников. У этой зоны мощность 5 Вт.

Мы проверяли работу с AirPods Pro и AirPods. По последним обратите внимание, что в базовой версии идет зарядный кейс без беспроводной зарядки.

На верху площадка с зоной для размещения умных часов Apple Watch. Поддерживаются модели разных поколений. Мощность 2.5 Вт.

Дополнительную надежность размещения обеспечивает магнитный замок. Часы хорошо держаться и не смещаются.

Тести велись с часами Apple Watch SE Nike Edition. С комплектным ремешком разместить их с открытым или соединенным в обычном положении ремешком не получится. Остается заметный зазор до нижней грани часов. Данная проблема зафиксирована с типоразмером 40 мм, возможно с 44/45 мм таких особенностей не будет.

Требуется собрать ремешок над дисплеем. Согласно информации от владельцев этой зарядной станции, таких проблем нет со сторонними ремешками.

Как и отмечали выше, зарядку можно проводить одновременную зарядку смартфона, наушников и часов. Мощность при этом не уменьшается.

Питание на эту зарядную станцию подается с помощью кабеля USB-C. Комплектуется адаптером питания мощностью 18 Вт.

Итоги

Устойчивое расположение на столе и предотвращение смещения обеспечивает резиновая накладка в основании.Prestigio ReVolt A8 – станет хорошим выбором для владельцев устройств Apple, позволяя в одном удобном формате проводить одновременную зарядку как смартфона, так и носимых аксессуаров. Премиальный внешний вид, две ориентации для смартфона, адаптер питания в комплекте и все это дополняет ограниченное пространство, занимаемое на столе. Не устроить могут возможные особенности по размещению часов с фирменными ремешками.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".