Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для Apple

Тестируемая сегодня Prestigio ReVolt A8 позволит проводить одновременную зарядку Apple Watch, AirPods и iPhone. Средняя стоимость 4290 рублей.
Интересно смотрится шлиц вдоль всего периметра. В нижней части вентиляционная решетка, используемая для отвода тепла от силовой части станции.
Лицевая панель расположена под углом. Ее большую часть занимает вставка из черного глянцевого пластика.
На ней можно обратить внимание на два индикатора зарядки. Владелец сможет установить смартфон как в вертикальном положении, так и горизонтальном.
Читать новостную ленту, отвечать на сообщения в мессенджерах, да даже подключив беспроводную клавиатуру набирая текст на экране. Переводом в горизонтальное положение совместить просмотр серии любимого сериала с зарядкой.
Все это с классическими вариантами в виде горизонтальных панелей невозможно. С Prestigio ReVolt A8 можно совмещать с привычными сценариями.
Мощность зарядки смартфона до 10 Вт. В процессе продолжительной зарядки смартфон iPhone 13 Pro заметно не нагревался. Корректно проходит зарядка с установленным чехлом. Поддерживаются как фирменные чехлы, так и сторонние.
В нижней зоне у зарядной станции выведен ряд светодиодных индикаторов. Левый отображает общую активность подачи питания, а три других каждую из зон в отдельности. Они мигают, статично горят или отключены в зависимости от текущего состояния заряжаемого телефона или аксессуара.
В тыльной части расположена горизонтальная зона для размещения наушников. У этой зоны мощность 5 Вт.
Мы проверяли работу с AirPods Pro и AirPods. По последним обратите внимание, что в базовой версии идет зарядный кейс без беспроводной зарядки.
На верху площадка с зоной для размещения умных часов Apple Watch. Поддерживаются модели разных поколений. Мощность 2.5 Вт.
Дополнительную надежность размещения обеспечивает магнитный замок. Часы хорошо держаться и не смещаются.
Тести велись с часами Apple Watch SE Nike Edition. С комплектным ремешком разместить их с открытым или соединенным в обычном положении ремешком не получится. Остается заметный зазор до нижней грани часов. Данная проблема зафиксирована с типоразмером 40 мм, возможно с 44/45 мм таких особенностей не будет.
Требуется собрать ремешок над дисплеем. Согласно информации от владельцев этой зарядной станции, таких проблем нет со сторонними ремешками.
Как и отмечали выше, зарядку можно проводить одновременную зарядку смартфона, наушников и часов. Мощность при этом не уменьшается.
Питание на эту зарядную станцию подается с помощью кабеля USB-C. Комплектуется адаптером питания мощностью 18 Вт.
Устойчивое расположение на столе и предотвращение смещения обеспечивает резиновая накладка в основании.