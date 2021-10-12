Обзор Prestigio ReVolt A8. Беспроводная зарядная станция для Apple

В рамках «Лаборатории» не так давно мы проводили тестирование Prestigio ReVolt A9, выполненной в формате 3-в-1 и ориентированной впервую очередь на экосистему устройств Galaxy, особенно если речь шла про часы. Но сам тренд на беспроводную зарядку, как в смартфонах, так и носимых устройств задала Apple. И вполне вероятно, что уже с ближайшего поколения iPhone они могут под давлением ЕС полностью отказаться от проводной зарядки смартфона и оставить только беспроводную.

Prestigio ReVolt A8

Тестируемая сегодня Prestigio ReVolt A8 позволит проводить одновременную зарядку Apple Watch, AirPods и iPhone. Средняя стоимость 4290 рублей.

Комплектация

Упакована зарядная станция в коробку из плотного картона с изображением и данными по особенностям работы. Комплект включает адаптер питания, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Prestigio ReVolt A8

Внешний вид и эксплуатация

Выполнена из алюминия. Премиальный внешний вид и надежная конструкция. Она не подвержена появлению царапин и загрязнению.

Prestigio ReVolt A8

Интересно смотрится шлиц вдоль всего периметра. В нижней части вентиляционная решетка, используемая для отвода тепла от силовой части станции.

Prestigio ReVolt A8

Лицевая панель расположена под углом. Ее большую часть занимает вставка из черного глянцевого пластика.

Prestigio ReVolt A8

На ней можно обратить внимание на два индикатора зарядки. Владелец сможет установить смартфон как в вертикальном положении, так и горизонтальном.

Prestigio ReVolt A8

Читать новостную ленту, отвечать на сообщения в мессенджерах, да даже подключив беспроводную клавиатуру набирая текст на экране. Переводом в горизонтальное положение совместить просмотр серии любимого сериала с зарядкой.

Prestigio ReVolt A8

Все это с классическими вариантами в виде горизонтальных панелей невозможно. С Prestigio ReVolt A8 можно совмещать с привычными сценариями.

Prestigio ReVolt A8

Мощность зарядки смартфона до 10 Вт. В процессе продолжительной зарядки смартфон iPhone 13 Pro заметно не нагревался. Корректно проходит зарядка с установленным чехлом. Поддерживаются как фирменные чехлы, так и сторонние.

Prestigio ReVolt A8

В нижней зоне у зарядной станции выведен ряд светодиодных индикаторов. Левый отображает общую активность подачи питания, а три других каждую из зон в отдельности. Они мигают, статично горят или отключены в зависимости от текущего состояния заряжаемого телефона или аксессуара.

Prestigio ReVolt A8

В тыльной части расположена горизонтальная зона для размещения наушников. У этой зоны мощность 5 Вт.

Prestigio ReVolt A8

Мы проверяли работу с AirPods Pro и AirPods. По последним обратите внимание, что в базовой версии идет зарядный кейс без беспроводной зарядки.

Prestigio ReVolt A8

На верху площадка с зоной для размещения умных часов Apple Watch. Поддерживаются модели разных поколений. Мощность 2.5 Вт.

Prestigio ReVolt A8

Дополнительную надежность размещения обеспечивает магнитный замок. Часы хорошо держаться и не смещаются.

Prestigio ReVolt A8

Тести велись с часами Apple Watch SE Nike Edition. С комплектным ремешком разместить их с открытым или соединенным в обычном положении ремешком не получится. Остается заметный зазор до нижней грани часов. Данная проблема зафиксирована с типоразмером 40 мм, возможно с 44/45 мм таких особенностей не будет.

Prestigio ReVolt A8

Требуется собрать ремешок над дисплеем. Согласно информации от владельцев этой зарядной станции, таких проблем нет со сторонними ремешками.

Prestigio ReVolt A8

Как и отмечали выше, зарядку можно проводить одновременную зарядку смартфона, наушников и часов. Мощность при этом не уменьшается.

Prestigio ReVolt A8

Питание на эту зарядную станцию подается с помощью кабеля USB-C. Комплектуется адаптером питания мощностью 18 Вт.

Prestigio ReVolt A8

Устойчивое расположение на столе и предотвращение смещения обеспечивает резиновая накладка в основании.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPrestigio ReVolt A8 – станет хорошим выбором для владельцев устройств Apple, позволяя в одном удобном формате проводить одновременную зарядку как смартфона, так и носимых аксессуаров. Премиальный внешний вид, две ориентации для смартфона, адаптер питания в комплекте и все это дополняет ограниченное пространство, занимаемое на столе. Не устроить могут возможные особенности по размещению часов с фирменными ремешками.
Prestigio ReVolt A8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Prestigio ReVolt A8
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