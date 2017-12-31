Обзор Promate polyMax-UNI Black. На все случаи жизни

В наше время обойтись без портативной батареи просто не получится - смартфоны становятся мощнее, большое, интернет на них работает с громадной скоростью, а камеры уже скоро зеркальные фотоаппараты догонят, но вот в плане автономности работы производители остаются на уровне 2012 года и не двигаются дальше вообще. Вы можете взять свой смартфон на работу и уже в обед заметить, что полоска заряда почти достигла своего минимума. К примеру, средний смартфон всего за 5-9 часов может потерять весь свой заряд просто если лазить в интернете и общаться в мессенджерах, если еще в игры играть, то можно за четыре часа остаться без смартфона.Вариантов решения проблемы всего три - не пользоваться смартфоном вовсе, лишь звонить, носить с собой везде кабель зарядки или купить портативную батарею. Собственно, первый вариант вообще не рассматриваем, носить с собой кабель тоже можно, но в автобусе или метро у вас банально не будет куда этот кабель подключить. Другое дело - портативная батарея. Она позволит зарядить смартфон в любой точке мира, либо же вы можете подключить свой смартфон к батарее и играть в игры, не переживая о том, что через четыре часа увидишь выключение смартфона.

Видео обзор

Комплект поставки

Я пользуюсь гаджетами весьма активно и смартфоны из рук просто не выпускаю - у меня их три и все используются максимально продуктивно. На один смартфон я снимаю фото и видео, на втором отвечаю на письма и сообщения из мессенджеров, на третьем - играю в игры. Естественно, все это добро нужно заряжать и частенько в поездках нет возможности подключиться к розетке. Если у вас так же подобные проблемы случались, то вот вам интересный вариант решения всех проблем - PROMATE polyMax-UNI 10000 mAh Black. Собственно, из названия уже понятно, что это батарея на 10000 мАч, которая выполнена в черном корпусе. Мы сегодня детально расскажем вам все детали, опишем способы использования девайса и ответим на все те вопросы, которые могут вас заинтересовать.Поставляется батарея в достаточно привлекательной коробке - передняя панель из прозрачного материала, это позволяет вам оценить дизайн корпуса еще до открытия самой коробки. На боковых гранях упаковки описаны основные особенности продукта, сзади есть информация в более детальном виде и на нескольких языках сразу.

Видимо, производитель продает свою продукцию сразу в нескольких регионах.

Внутри коробки батарея упакована в пластиковый «карман» из красного пластика, там продукт надежно защищен и во время транспортировки его не будет бросать из стороны в сторону. С тыльной стороны расположен еще один кабель и кабель зарядки, плюс макулатура.

Стоит отметить важный момент - в комплекте с батареей идет еще кабель с USB на USB Type-C и кабель для зарядки батареи. То есть, мы получаем батарею с полным набором кабелей для всех вариантов смартфонов и портов. Это круто и за упаковку спокойно могу поставить десять из десяти - придраться не к чему.

Характеристики

Характеристики Емкость 10000 мАч Выход USB1 2 А Выход USB2 2 А Размеры 125 x 70 x 20 мм Вес 275 г Технология Литий-полимерная

Дизайн корпуса

Характеристики продукта не удивили ничем, так как это все же батарея, а не смартфон или видеокарта и здесь просто нет чего-то такого, в чем можно удивить. Просто большой объем в 10000 мАч, достаточно неплохие размеры для такой емкости и стандартные параметры для портов.Устройство выглядит очень стильно, современно и практично. Собственно, мне последний пункт наиболее важен, ведь стиль и красота в портативной батарее не так важны, вы же смартфон заряжать будете, а не на конкурс красоты идти.

Производитель выполни корпус батареи из черного пластика с матовым покрытием, оно не прямо шершавое на ощупь, но это и не противный глянец, который собирает все отпечатки пальцев, пыль и царапины. Плюс, материал чем-то напоминает прорезиненный пластик, но я не берусь судить - может там еще более хитрый материал используют.

Вдоль корпуса расположены желобки, они выполняют как декоративную функцию, так и повышают цепкость - если вы пользуетесь батареей в перчатках или мокрыми руками, то устройство не выскользнет, что мне лично кажется большим преимуществом.На нижней части панели расположен индикатор, состоящий из четырех светодиодов - они будут уведомлять вас об уровне заряда батареи.

На нижней грани батареи расположен логотип компании. Выглядит это все достаточно строго, интересно и нет ощущения «китайщины», что тоже должно порадовать привередливого покупателя. Сборка тоже порадовала - нет следов клея, каких-то зазубрин, ошметков резины или чего-то в таком духе. Видно, что производитель хотел порадовать своего покупателя не просто большим объемом встроенного аккумулятора, но и сборкой.Большим преимуществом устройства является возможность заряжать все типы мобильных устройств - есть коннектор на USB Type-C, что большая редкость и за это ставим продукту большой плюс, есть обычный microUSB для всех ваших смартфонов и прочей техники, плюс есть Lightning-коннектор для яблочных смартфонов и планшетов. Это позволяет вам не переживать о кабелях зарядки и носить с собой просто батарею и смартфон, остальное можно легко реализовать.

Кстати, боковые грани корпуса батареи выполнены из красного материала, они достаточно прочные, хотя и с гибкостью проблем нет. Вы вытягиваете коннектор из заглушки, подключаете к своему смартфону и все, он заряжается, не нужно думать о лишних кабелях, переходниках и прочем.

Тест заряда

Дизайн устройства меня очень порадовал, это именно тот продукт, который хочется брать в путешествия, пользоваться в дороге или на выставках, заряжать устройства и играть в игры. Качество сборки просто шикарное, коннекторы входят хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. За дизайн и качество сборки - 10 из 10, без вопросов даже.Начну с фишки устройства - батарея позволяет вам заряжать сразу два устройства. То есть, вы можете подключить свой iPhone к одному коннектору, ко второму подключить какой-то Android-девайс и они будут заряжаться одновременно. Это очень крутая штука, так как если бы батарея не умела этого делать, то вы бы сначала потратили часов пять на зарядку своего Android-устройства, потом еще часа три-четыре на зарядку iPhone. В сумме получается не очень классно, тогда как при зарядке двух устройств экономия времени громадная. И, в характеристиках указано, что батарея умеет регулировать уровень напряжения.

Итог

Тесты проводили очень простым способом - я зарядил батарею на сто процентов, включил, подсоединил iPhone 5S с 0% заряда, подождал пока он набирает сто процентов. Потом разрядил его в ноль (благо, iPhone быстро заряд батареи в играх теряют) и вновь зарядил. В итоге, я смог зарядить свой смартфон шесть раз полностью и еще один раз до 32% хватило. Сказать, что я немного опешил - ничего не сказать. Для сравнения - недавно тестировали китайскую батарею на такой же объем и она зарядила тот же смартфон два с половиной раза.С Android устройствами тесты заняли больше времени, так как мой Doogee Mix 2 в играх даже посадить проблематично. У данного смартфона заявлена батарея на 4060 мАч и я смог от батареи зарядить его два с половиной раза (последний раз заряд остановился на 45%). Учитывая, что этот гаджет в режиме воспроизведения видео работает очень долго, а портативная батарея дарит нам еще два с половиной полных заряда, можно только радоваться поездкам с сериалами.Зарядка iPhone отняла у меня 2 часа 35 минут (в среднем между всеми сеансами заряда), зарядка Doogee отняла 3 часа 35 минут. Стоит отметить, что у Doogee выход на USB Type-C и скорость зарядки там может быть выше именно из-за этого. В целом, результаты меня полностью удовлетворили.Разработчики меня очень порадовали по всем фронтам - дизайн корпуса вообще не вызывает вопросов (как в плане дизайна и элементов декора, так и в плане качества сборки в целом), плюс характеристики оказались честными, что большая редкость на современном рынке. Обычно покупаешь батарею на 10000 мАч, а там 7000 мАч от силы. Здесь же характеристика оказалась максимально приближенной к заявленной на коробке и это очень круто.

Заряжать сразу два устройства - тоже крутая функция и если у вас несколько гаджетов, которые нужно постоянно держать заряженными, то этот вариант вам идеально подойдет. Батарея отлично справляется с поставленной задачей и даже придраться не к чему, хотя мы знаем как вы любите, когда мы придираемся. Но, не сегодня - у данного продукта банально нет недостатков, за которые можно было бы зацепиться.