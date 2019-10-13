Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой

2019-10-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Qumo Blade; [56]
Зачастую встроенная акустика в ноутбуках и мониторах желает лучшего, не позволяя насладиться просмотром фильмов, прослушиванием музыки или играми. Тестируемая сегодня акустическая система Qumo Blade не требует много места на рабочем столе и не требует подключения к розетке. Относится к недорогому сегменту, к моменту публикации продажи уже стартовали.

Qumo Blade

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Qumo Blade обзор

Комплектация

Собрана система в коробке из плотного картона с описанием основных особенностей её работы. Комплект включает только сами колонки.

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Внешний вид

Габариты компактные. Корпус колонок выполнен из пластика. Внешний вид с заделом под игровую аудиторию. Проблем с качеством сборки не наблюдается.

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Полигональные панели, металлическая защитная решетка. Расположены динамики под небольшим углом.

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Под решеткой Qumo Blade расположена пара динамиков. Периметр динамиков подсвечивается заполняющей многоцветной подсветкой.

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Цвета и эффекты плавно сменяют друг друга. Возможности отключения подсветки в этой акустики не предусмотрено.

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На одной из колонок выведен барабан регулировки громкости. Он же выполняет функцию кнопки включения системы.

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Два кабеля подключения. Один с классическим аудиоразъемом для подключения к источнику сигнала. И второй USB, он необходим для подачи питания.

Подход правильный, обычно требуется наличие свободной розетки. Расстояние соединительного кабеля между колонками примерно около метра. Достаточно для удаленного расположения по сторонам от дисплея.

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На нижней поверхности прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе.

Тесты

Для подключения используется универсальный разъем. Позволяя рассматривать эту акустику не только в пару к настольному ПК и ноутбуку, но и планшету, смарт-приставке или игровой консоли. Определяются автоматически, каких-либо опций настройки кроме изменения уровня громкости не предусмотрено.

Qumo Blade>

Диапазон воспроизведения от 160 до 20000 Гц. Это система формата 2.0. Подтверждение общей мощности этой акустики в открытом доступе нам не удалось. По личным ощущениям, с максимальным уровнем громкости тут все хорошо. На максимальном уровне шумов и артефактов в воспроизведении замечено не было. По диапазону воспроизведения основной акцент сделан на низкие и средние частоты.

Итоги по Qumo Blade

Qumo Blade можно рекомендовать тем, кто не готов к серьезным тратам на покупку настольной акустики. Станут также хорошим дополнением к наушникам, в сценариях, когда колонки используются только эпизодически для работы и просмотра фильмов. Подсветка, аккуратное исполнение, питание по USB. Не устроить может отсутствие управление работой подсветки, но опять же будем брать в расчет стоимость.

Комментарии и отзывы Qumo Blade
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