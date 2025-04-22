Беспроводная игровая мышка. Обзор RAPOO V30L

Беспроводная мышка RAPOO V30L использует соединение с низкими задержками, позволяя рассматривать ее при выборе манипулятора для сетевых шутеров и игр требующих быстрой реакции. Помимо этого предусмотрена возможность проводного соединения и сокращения дистанции до беспроводного передатчика. Установлен в ней сенсор Pixart PAW3311 с регулируемым уровнем чувствительности.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением мышки и данными по техническим характеристикам. Комплект включает сменные ножки скольжения, интерфейсный кабель, переходник для адаптера и сам адаптер, грипсы, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика. Внешние поверхности преимущественно матовые и вставки из глянца. В плане практичности проблем нет, следами пальцев не загрязняется и цепкая в руках.

Форма ассиметричная, оптимизированная под правую руку. Левая сторона выпуклая, справа заужена и с площадкой под большой палец.

На левой стороне три дополнительные клавиши. По умолчанию выполняют действие ВПЕРЕД и НАЗАД. У кнопок есть продольный выступ, упрощающий слепое определение места их расположения. Действие для них можно будет запрограммировать.

По центру передней грани у RAPOO V30L разъем USB-C, используемый как для зарядки, так и интерфейсного подключения к системе.

Между основными клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с насечками. Вращается с тактильными отсечками.

За ним индикатор состояния и две кнопки, отвечающие за смену уровня чувствительности сенсора. На спинке логотип бренда.

На основании пять ножек скольжения. Размещены они вдоль периметра и вокруг сенсора. Здесь же кнопка питания и быстрой смены DPI.

Тесты

На тыльной стороне скрывается вставка из полупрозрачного пластика. Эта часть при работе подсвечивается многоцветной подсветки, создавая фоновое свечение. Цвет соответствует уровню чувствительности: 800 DPI – красный, 1200 DPI – оранжевый, 1300 DPI – желтый, 2400 DPI – зеленый, 3200 DPI – голубой, 6400 DPI – синий и 12000 DPI – сиреневый.

Для RAPOO V30L на официальном сайте для мышки доступно программное обеспечение. С помощью нее можно задать частоту опроса от 125 до 1000 Гц, скорость курсора и двойного клика, скорость прокрутки. Задаются действия для кнопок с выбором действия для каждой из них из набора или созданный макрос. Выбирается цвет и эффекты для подсветки.

Основным режимом работы для нее является беспроводное соединение. Для этого необходимо подключить к системе передатчик. Дальность соединения до 10 метров, но чем больше расстояние, тем больше и задержки. Для работы это не критично, а вот для сетевых игр можно сократить дистанцию. В комплекте для этого предусмотрели кабель и переходник.

Сенсор зарекомендовал себя хорошо. На чувствительности до 3200 DPI выдает высокую точность сенсора, без срыва курсора и дрожания. Мышка давала возможность кучной стрельбы. С ней играли в Sniper Elite Resistance и Escape from Tarkov. Встроенный аккумулятор давал в среднем неделю активной эксплуатации.

Итоги

RAPOO V30L – доступная игровая мышка с точным сенсором, стабильным и быстрым беспроводным соединением, длительным временем автономной работы, ПО для тонких настроек.