Обзор Rapoo 3920P. Недорогая беспроводная мышка

Продолжая изучение модельной линейки компании Rapoo, сегодня мы рассмотрим недорогую беспроводную мышку Rapoo 3920P. Этот обзор может быть интересен тем, кто находится в поисках манипулятора в пару к ноутбуку или офисному ПК. Для этого манипулятора заявлены сенсор с чувствительностью 1600DPI и шесть настраиваемых клавиш. Как показала практика ранее проведенных тестов, периферия у этого производителя выступает достойной альтернативой более дорогим решениям конкурентов.

Rapoo 3920 обзор

Мышка доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Rapoo 3920P оформленной в фирменных цветах компании. На коробку нанесено изображение манипулятора и данные по его характеристикам.

Комплект включает беспроводной адаптер подключения, набор батареек, рекомендацию по загрузке программного обеспечения и гарантийный талон.

Внешний вид

Rapoo 3920P выполнена в компактном корпусе. Эта мышка станет отличным вариантом в качестве походной в пару к ноутбуку, не занимая много места в сумке во время поездок.

Выглядит корпус стильно. Спортивные линии, разные типы поверхностей и интересная окраска спинки манипулятора.

На правой боковой грани пара дополнительных клавиш, выполняющих по умолчанию функции ВПЕРЕД и НАЗАД.

Колесико прокрутки с хромированной окантовкой, поддерживает возможность горизонтальной прокрутки. Позади него кнопка переключения DPI.

В память записано два уровня: 800 и 1600DPI. Рядом с кнопкой расположены компактный светодиодный индикатор и логотип производителя. С нижней стороны скрывается пенал под батарейки, окошко сенсора, механический выключатель.

Есть три ножки, обеспечивающие скольжение. Rapoo 3920P поддерживает технологию Surfree, позволяющую работать на любой поверхности.

Питание мышки обеспечивает две пальчиковые батарейки. Они обеспечивают до года автономной работы.

Софт

Для подключения потребуется комплектный адаптер, работающий на частоте 5 ГГц. Во время поездок его можно будет спрятать в пенале, размещенном в отсеке батареек.Rapoo 3920P поддерживает возможность управления при помощи программного обеспечения. С помощью неё можно изменить действия кнопок. Еще одной опцией является проверка актуальной версии программного обеспечения.

Итоги по Rapoo 3920P

Rapoo 3920P в своем ценовом сегменте выступает лучшей беспроводной мышкой под выполнение рабочих задач. К ее преимуществам отнесем возможность настройки действия кнопок, аккуратный дизайн, длительное время автономной работы, работу на частоте 5 ГГц.