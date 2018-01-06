Обзор Rapoo 7800P. Беспроводная мышка

2018-01-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rapoo 7800P; [841]
Беспроводная мышка Rapoo 7800P изначально выпускалась в составе набора с клавиатурой, в последующем она уже стала доступна и отдельно. Мышка получилась достаточно интересной, в этой модели смогли совместить эргономику, лазерный сенсор с настраиваемой чувствительностью, длительное время работы и подключение на частоте 5 ГГц. Еще одним преимуществом является стоимость, относительно схожих решений конкурентов.

В частности, если брать в расчет похожую по характеристикам и внешнему виду Logitech Performance MX, то разница в цене заметная, 1600 против 5250. Насколько она хорошо в играх и повседневных задачах, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Rapoo 7800P обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с откидной крышкой, позволяющей осмотреть особенности конструкции еще до распаковки. Внутри зафиксирована на жесткой подложке, защищающей от возможных повреждений при транспортировке.

Комплект включает пару пальчиковых батареек, подробную инструкцию и адаптер подключения.

Внешний вид

Rapoo 7800P не выглядит бюджетной. Аккуратный дизайн, строгая расцветка, удачно подобранные материалы. Такая мышка будет одинаково хорошо смотреться и на столе геймера и в деловой обстановке.

Корпус эргономичный, рассчитан только на правшей. Изогнутые линии и выраженный выступ под большой палец. Боковины с резиновыми накладками.

Мышка удобно лежит в руке. Высота спинки подобрана оптимально под обладателей кисти средних и больших размеров.

Спинка с матовым покрытием. Колесико прокрутки с резиновой накладкой и хромированной окантовкой. Оно четырехпозиционное.

Позади колесика кнопка изменения DPI. При нажатии на короткое время загорается индикатор. Всего два варианта: 1600DPI и 800DPI.

На левой грани регулятор, отвечающий за масштабирование интерфейса. Интересная реализация, особенно в сценариях, когда ПК или ноутбук используется для серфинга или работы с документами.

Снизу у Rapoo 7800P сдвижная крышка, скрывающая отсек с двумя пальчиковыми батарейками. Здесь же находится пенал под адаптер подключения. Его можно будет спрятать внутри, предотвратив потерю при поездках.

За скольжение отвечают три тефлоновые ножки, расположенные по периметру. Есть механический выключатель.

В завершении отметим скрытую светодиодную панель с красной подсветкой, отображающей текущий заряд батарейки. Загорается на короткое время при каждом включении.

Софт

Эта мышка поддерживает программное обеспечение Rapoo Wireless Driver v1.0. В главном можно настроить действия для кнопок и колесика, всего пользователю предлагается восемь кнопок.

Предлагается готовый набор действий и команд. Также можно воспользоваться редактором макросов.

Из дополнительных опций отметим ручную утилиту для синхронизации, хотя на нескольких системах сопряжение всегда проходило быстро и автоматически.

Тесты

Rapoo 7800P мы использовали в паре с настольным ПК и ноутбуком. Для подключения используется частота 5 ГГц, в отличие от 2.4 ГГц у большинства доступных решений, она менее подвержена появлению помех в работе. Связь стабильная, разрывов за время тестов замечено не было.

Мышка удобно лежит в руке, хорошо себя показала в рабочих приложениях и при повседневной эксплуатации. Может использоваться и в качестве игровой, но стоит брать в расчет её разрешение. Вес хорошо сбалансирован, скользит без затруднений. Колесико прокручивается без заметного сопротивления.

Итоги по Rapoo 7800P

Для кого может быть интересна мышка Rapoo 7800P? Впервую очередь для владельцев ноутбуков. Во вторую владельцы настольные ПК, избавив владельца от лишних проводов на столе. Также подойдет в пару к телевизору или смарт приставке. Оптимальный вариант в качестве офисной и рабочей мышки. Для игр её можно рекомендовать только условно. К плюсам отнесем поддержку ПО, кнопку масштабирования, длительное время автономной работы, хорошую эргономику, регулируемый DPI.

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