Обзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплект

Тестируемый сегодня беспроводной комплект Rapoo 8000 может рассматриваться под различные сценарии эксплуатации. Начиная от работы с настольным компьютером, избавив рабочий стол от мешающих проводов, и заканчивая смарт приставками в пару к телевизору. Помимо этого, заявлены защита от воды, длительное время автономной работы и компактная конструкция.

Rapoo 8000 обзор

Комплект находится в широком доступе в российском магазине, список предложений составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Rapoo 8000 в компактной коробке с изображением комплекта, описанием ключевых особенностей и сводной таблицей с характеристиками.

Внешний вид

Вместе с клавиатурой и мышкой, покупатель получает набор батареек и техническую документацию.Мы тестируем черно-серый вариант исполнения. Помимо этого, он доступен в зеленом, белом, синем и красном. Выглядит аккуратно.

Корпус у Rapoo 8000 компактный, её можно будет закинуть с собой в сумку ноутбука. Сборка качественная, зазоры и люфт между отдельными элементами отсутствует.

Набор клавиш традиционный, без цифрового блока. Верхняя зона F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

Клавиатура мембранная, высота у клавиш средняя. Поверхность клавиш матовая, символы нанесены краской.

Корпус защищен от попадания влаги. В нижней зоне есть несколько канавок для оттока случайно пролитой жидкости.

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Есть пара откидных ножек для изменения угла наклона.

За питание клавиатуры отвечает одна мизинчиковая батарейка. Если верить заявлению производителя, хватает её на один год автономной работы.

В комплекте с клавиатурой Rapoo 8000 идет низкопрофильная мышка. Две основные клавиши и прорезиненное колесико по центру. Дополнительные клавиши отсутствуют.

Используется схожая цветовая схема. Боковые зоны из пластика с мелкоячеистым текстурным рисунком.

Адаптер беспроводного подключения можно будет спрятать в пенале, расположенном в отсеке с батарейками.

Тесты

Итоги по Rapoo 8000

Rapoo 8000 не требует установки программного обеспечения и может работать с разными операционными системами. Определяется автоматически. Качество исполнения хорошее. Из особенностей отметим плотное расположение клавиш, затрудняющую быструю печать. Связь стабильная, для подключения используется частота 2.4 ГГц.Rapoo 8000 станет удачным вариантом при поиске недорогой беспроводной периферии для выполнения повседневных задач. К плюсам отнесем компактные габариты, защиту от воды, аккуратный дизайн, длительное время работы. Не устроить могут эргономика и плотное расположение клавиш.