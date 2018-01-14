Обзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплект

2018-01-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rapoo 8000 wireless; [5883]
Тестируемый сегодня беспроводной комплект Rapoo 8000 может рассматриваться под различные сценарии эксплуатации. Начиная от работы с настольным компьютером, избавив рабочий стол от мешающих проводов, и заканчивая смарт приставками в пару к телевизору. Помимо этого, заявлены защита от воды, длительное время автономной работы и компактная конструкция.

Rapoo 8000

Комплект находится в широком доступе в российском магазине, список предложений составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Rapoo 8000 обзор

Комплектация

Поставляется Rapoo 8000 в компактной коробке с изображением комплекта, описанием ключевых особенностей и сводной таблицей с характеристиками.

Rapoo 8000

Вместе с клавиатурой и мышкой, покупатель получает набор батареек и техническую документацию.

Внешний вид

Мы тестируем черно-серый вариант исполнения. Помимо этого, он доступен в зеленом, белом, синем и красном. Выглядит аккуратно.

Rapoo 8000

Корпус у Rapoo 8000 компактный, её можно будет закинуть с собой в сумку ноутбука. Сборка качественная, зазоры и люфт между отдельными элементами отсутствует.

Rapoo 8000

Набор клавиш традиционный, без цифрового блока. Верхняя зона F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

Rapoo 8000

Клавиатура мембранная, высота у клавиш средняя. Поверхность клавиш матовая, символы нанесены краской.

Rapoo 8000

Корпус защищен от попадания влаги. В нижней зоне есть несколько канавок для оттока случайно пролитой жидкости.

Rapoo 8000

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Есть пара откидных ножек для изменения угла наклона.

Rapoo 8000

За питание клавиатуры отвечает одна мизинчиковая батарейка. Если верить заявлению производителя, хватает её на один год автономной работы.

Rapoo 8000

В комплекте с клавиатурой Rapoo 8000 идет низкопрофильная мышка. Две основные клавиши и прорезиненное колесико по центру. Дополнительные клавиши отсутствуют.

Rapoo 8000

Используется схожая цветовая схема. Боковые зоны из пластика с мелкоячеистым текстурным рисунком.

Rapoo 8000

Адаптер беспроводного подключения можно будет спрятать в пенале, расположенном в отсеке с батарейками.

Rapoo 8000

Тесты

Rapoo 8000 не требует установки программного обеспечения и может работать с разными операционными системами. Определяется автоматически. Качество исполнения хорошее. Из особенностей отметим плотное расположение клавиш, затрудняющую быструю печать. Связь стабильная, для подключения используется частота 2.4 ГГц.

Итоги по Rapoo 8000

Rapoo 8000 станет удачным вариантом при поиске недорогой беспроводной периферии для выполнения повседневных задач. К плюсам отнесем компактные габариты, защиту от воды, аккуратный дизайн, длительное время работы. Не устроить могут эргономика и плотное расположение клавиш.

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