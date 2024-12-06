Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent

Изучаемая сегодня мышка Rapoo M700 Silent выполнена в корпусе из алюминия и поддерживает несколько видов беспроводного соединения. Она как ряд изученных ранее периферийных устройств позволяет быстро переключаться между несколькими устройствами.

Комплектация

Поставляется в прозрачном блистере. Комплект включает кабель и адаптер подключения.

Внешний вид

Основным материалом корпуса выступает алюминий. Из пластика выполнена поверхность двух основных клавиш.

В целом стиль исполнения этой мышки подходит под устройства в экосистеме Apple или современные ультрабуки c Windows. Стильно и с заделом на премиальность.

Сама она легкая (75 гр) и компактная. Ее можно будет брать с собой в поездки вместе с планшетом или ноутбуком. Качество сборки высокое, конструкция корпуса ощущается монолитной.

В клавишах установлены переключатели с высоким ресурсом службы. Нажатие бесшумно. Между ними металлическое колесико прокрутки.

На основании по периметру четыре ножки скольжения. Окошко сенсора, кнопка проведения синхронизации, переключатель режимов работы, отсек для хранения передатчика.

Тесты

У Rapoo M700 Silent встроенный аккумулятор. Его зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.В мышке используется оптический сенсор с фиксируемым уровнем чувствительности – 1300 DPI. Как показала практика эксплуатации, курсор не срывало и не дрожал при эксплуатации на столах с разным типом покрытия. Подходим под разные типы хвата, во время длительной работы с ней не создавала дискомфорта.

Встроенного аккумулятора у нее хватает на долго. Заряжать можно будет не прерывая работу. Для соединения с системой можно использовать Bluetooth или радиочастоту 2.4 ГГц с подключением комплектного передатчика. Есть возможность подключиться к нескольким системам, включая планшеты, умные телевизоры и смартфоны, а уже после быстро переключаться между ними.

Итоги

Rapoo M700 Silent станет хорошим выбором в пару к ноутбукам, моноблокам и мини ПК от Apple и не только. Алюминиевый корпус, длительное время автономной работы с заряжаемым аккумулятором, точный сенсор.