Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent

Поставляется в прозрачном блистере. Комплект включает кабель и адаптер подключения.
В целом стиль исполнения этой мышки подходит под устройства в экосистеме Apple или современные ультрабуки c Windows. Стильно и с заделом на премиальность.
Сама она легкая (75 гр) и компактная. Ее можно будет брать с собой в поездки вместе с планшетом или ноутбуком. Качество сборки высокое, конструкция корпуса ощущается монолитной.
В клавишах установлены переключатели с высоким ресурсом службы. Нажатие бесшумно. Между ними металлическое колесико прокрутки.
На основании по периметру четыре ножки скольжения. Окошко сенсора, кнопка проведения синхронизации, переключатель режимов работы, отсек для хранения передатчика.
У Rapoo M700 Silent встроенный аккумулятор. Его зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.
Встроенного аккумулятора у нее хватает на долго. Заряжать можно будет не прерывая работу. Для соединения с системой можно использовать Bluetooth или радиочастоту 2.4 ГГц с подключением комплектного передатчика. Есть возможность подключиться к нескольким системам, включая планшеты, умные телевизоры и смартфоны, а уже после быстро переключаться между ними.