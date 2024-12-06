Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent

Изучаемая сегодня мышка Rapoo M700 Silent выполнена в корпусе из алюминия и поддерживает несколько видов беспроводного соединения. Она как ряд изученных ранее периферийных устройств позволяет быстро переключаться между несколькими устройствами.

Rapoo M700 Silent

Комплектация

Rapoo M700 Silent

Поставляется в прозрачном блистере. Комплект включает кабель и адаптер подключения.

Rapoo M700 Silent

Внешний вид

Основным материалом корпуса выступает алюминий. Из пластика выполнена поверхность двух основных клавиш.

Rapoo M700 Silent

В целом стиль исполнения этой мышки подходит под устройства в экосистеме Apple или современные ультрабуки c Windows. Стильно и с заделом на премиальность.

Rapoo M700 Silent

Сама она легкая (75 гр) и компактная. Ее можно будет брать с собой в поездки вместе с планшетом или ноутбуком. Качество сборки высокое, конструкция корпуса ощущается монолитной.

Rapoo M700 Silent

В клавишах установлены переключатели с высоким ресурсом службы. Нажатие бесшумно. Между ними металлическое колесико прокрутки.

Rapoo M700 Silent

На основании по периметру четыре ножки скольжения. Окошко сенсора, кнопка проведения синхронизации, переключатель режимов работы, отсек для хранения передатчика.

Rapoo M700 Silent

У Rapoo M700 Silent встроенный аккумулятор. Его зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.

Тесты

В мышке используется оптический сенсор с фиксируемым уровнем чувствительности – 1300 DPI. Как показала практика эксплуатации, курсор не срывало и не дрожал при эксплуатации на столах с разным типом покрытия. Подходим под разные типы хвата, во время длительной работы с ней не создавала дискомфорта.

Rapoo M700 Silent

Встроенного аккумулятора у нее хватает на долго. Заряжать можно будет не прерывая работу. Для соединения с системой можно использовать Bluetooth или радиочастоту 2.4 ГГц с подключением комплектного передатчика. Есть возможность подключиться к нескольким системам, включая планшеты, умные телевизоры и смартфоны, а уже после быстро переключаться между ними.

Rapoo M700 Silent

Итоги

Rapoo M700 Silent станет хорошим выбором в пару к ноутбукам, моноблокам и мини ПК от Apple и не только. Алюминиевый корпус, длительное время автономной работы с заряжаемым аккумулятором, точный сенсор.
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