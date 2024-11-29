Беспроводная мышка для дома и офиса. Обзор Rapoo MT550…

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой с откидной крышкой, а внутри она зафиксирована в прозрачном пластике. Комплект включает адаптер подключения и руководство пользователя.
Внешние поверхности софт-тач. Длина корпуса 102 мм. Спинка выпуклая, на нее нанесен логотип бренда.
Левая часть заужена, есть площадка под размещение большого пальца. В этой зоне две дополнительные клавиши, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Рядом три светодиодных индикатора.
Две основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели с высоким ресурсом службы, нажимаются с тактильным откликом. Между ними колесико прокрутки с противоскользящей накладкой, на ее боковых сторонах хромированные элементы.
За колесиком находится кнопка переключения чувствительности. Тут четыре предустановленных уровня от минимальных 600 DPI до максимальных 1600 DPI.
На основании Rapoo MT550 три ножки скольжении. Кнопки синхронизации Bluetooth и переключения между подключенными устройствами. Механический тумблер питания, окошко сенсора. Под крышкой находится отсек для двух АА-батареек и пенал для хранения передатчика.
Форма ее подходит под разные типы хвата. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Хорошо зарекомендовал себя установленный здесь сенсор, на всех уровнях предустановленной чувствительность. Не срывало курсор как при эксплуатации с ковриком и без него.