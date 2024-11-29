Беспроводная мышка для дома и офиса. Обзор Rapoo MT550…

Мы проводили тестирование беспроводных клавиатур с двумя вариантами соединения, ориентированные на удобную работу в офисе и дома. Изучаемая сегодня эргономичная мышка Rapoo MT550 также может использовать Bluetooth или радиочастоту 2.4 ГГц. Она оснащена сенсором с чувствительностью 1600 DPI и может работать на любой поверхности.

Комплектация

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой с откидной крышкой, а внутри она зафиксирована в прозрачном пластике. Комплект включает адаптер подключения и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правую руку. Весит 75 граммов. В основе пластик черного цвета.

Внешние поверхности софт-тач. Длина корпуса 102 мм. Спинка выпуклая, на нее нанесен логотип бренда.

Левая часть заужена, есть площадка под размещение большого пальца. В этой зоне две дополнительные клавиши, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Рядом три светодиодных индикатора.

Две основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели с высоким ресурсом службы, нажимаются с тактильным откликом. Между ними колесико прокрутки с противоскользящей накладкой, на ее боковых сторонах хромированные элементы.

За колесиком находится кнопка переключения чувствительности. Тут четыре предустановленных уровня от минимальных 600 DPI до максимальных 1600 DPI.

На основании Rapoo MT550 три ножки скольжении. Кнопки синхронизации Bluetooth и переключения между подключенными устройствами. Механический тумблер питания, окошко сенсора. Под крышкой находится отсек для двух АА-батареек и пенал для хранения передатчика.

Тесты

Мышку с системой можно соединить по Bluetooth или с помощью адаптера по радиочастоте 2.4 ГГц. Между подключенными системами можно быстро переключаться, это удобно когда на одном рабочем месте сразу несколько устройств. Как пример, мышку подключить по Bluetooth к планшету и ноутбуку, а адаптер к настольной системе. Оба варианта соединения показали себя надежными.

Форма ее подходит под разные типы хвата. Скольжение контролируемо во всех направлениях. Хорошо зарекомендовал себя установленный здесь сенсор, на всех уровнях предустановленной чувствительность. Не срывало курсор как при эксплуатации с ковриком и без него.

Итоги

Rapoo MT550 – эргономичная мышка с двумя видами беспроводного соединения, поддерживающая различные операционные системы и типы устройств и оснащенная сенсором с регулируемой чувствительностью.