Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560

Поставляется в приятно оформленной коробке с тряпичной ручкой. На гранях коробки приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает два передатчика, кабель USB-C, руководство пользователя.
Выполнена в ассиметричном корпусе, оптимизированным под хват правой рукой. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
На левой стороне есть выраженная подставка и углубление под большой палец правой руки. В это зоне две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД с возможностью программирования.
Отличием от привычного формата исполнения стало дополнительное колесико прокрутки слева. С помощью него можно осуществлять вертикальное прокручивание, это может быть удобно при работе с таблицами или PDF-документацией.
Основное колесико находится между главными кнопками. Вращается с тактильными отсечками. За ним кнопка переключения чувствительности, переключение идет между семью предустановленными уровнями.
На основании кнопка синхронизации подключения, переключатель режимов работы, отсек для хранения одного передатчика, окошко сенсора. По краям ножки скольжения. Нанесена наклейка с технической информацией.
Задаются семь уровней чувствительности с последующим переключением между ними с помощью кнопки. Выставляются дополнительные действия для доступных кнопок.
Выставляются скорость курсора, прокрутки. Частота опроса от 125 до 1000 Гц.
В программе можно задать работу с двумя системами и подключением через два передатчика. Оффлайн и сетевой режим.
Проводится актуализация версии прошивки. Меняется язык интерфейса, русского на момент публикации нет.
Помимо передатчика есть Bluetooth 5.0. Как итог одна мышка может работать с шестью системами. Столько на практике вряд ли потребуется, но из рабочих сценариев видится подключение к ноутбуку, настольному компьютеру и планшету. Переключение между ними проходит быстро.
В качестве сенсора установлен Pixart PAW3320 с чувствительностью до 4000 DPI. Каждый из семи режимов связан со своим цветом, который отображается на кнопке переключения чувствительности. Точное и предсказуемое поведение на разных типах покрытий. Аккумулятора с емкостью 800 мАч дает автономную работу в месяц автономной работы.