Обзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офиса

Мышка Rapoo MT760M поддерживает два варианта беспроводного подключения, а также быстрое переключение между несколькими, позволяя организовать рабочее пространство с комбинацией разных операционных систем и типов устройств. Оснащена дополнительным горизонтальным колесиком прокрутки и высокоточным сенсором.

Обзор Rapoo MT760M

Комплектация

Поставляется в коробке со схематичным изображением. В комплект входит руководство пользователя, кабель USB, адаптер подключения.

Обзор Rapoo MT760M

Внешний вид

У мышки оптимизированный под эксплуатацию правой рукой. Она полностью повторяет форму ладони, имеет выраженную выпуклость справа, зауженную боковину слева и площадка в нижней.

Обзор Rapoo MT760M

Под расположение большого пальца выведены две дополнительные кнопки, без настройки выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД, горизонтальное колесико прокрутки. Он полезен при работе с таблицами, программами для работы с аудио и видео.

Обзор Rapoo MT760M

Основные кнопки и между ними серебристое колесико прокрутки. За которым светодиодный индикатор активности, кнопка переключения чувствительности.

Обзор Rapoo MT760M

В оформлении используется сочетания черного матового в большей части площади и серый в рабочих зонах. Сборка проведена на высоком уровне качества.

Обзор Rapoo MT760M

На основании четыре ножки скольжения и дополнительная вокруг сенсора. Переключатель режимов работы, переключения между тремя устройствами по Bluetooth и проведения синхронизации. Есть крышка, скрывающая отсек для хранения передатчика.

Обзор Rapoo MT760M

Там же обратить внимание можно на пару медных контактов, для нее в виде дополнительного аксессуара доступен модуль для проведения беспроводной зарядки. В заводском же комплекте Rapoo MT760M заряжается с помощью USB-C кабеля и разъем расположен на фронтальной стороне мышки в скрытом углублении.

Обзор Rapoo MT760M

Софт

Мышка поддерживает управление, утилита загружается с официального сайта производителя. В главном окне можно создавать профили конфигурации и переключаться между ними, включая перенос между разными системами.

Обзор Rapoo MT760M

Задаются семь уровней чувствительности сенсора. В этом же окне выводится схема с кнопками и выполняемыми ими действиями.

Обзор Rapoo MT760M

Скорость курсора, прокрутки. Три варианта частоты опроса – 125, 250, 500 и 1000 Гц.

Обзор Rapoo MT760M

Переключение между двумя передатчиками. В оффлайн и проводном режиме в рамках одной локальной сети. Этот режим используется для переноса данных между ними, копируя и вставляя.

Обзор Rapoo MT760M

Тесты

Rapoo MT760M сопровождается двумя передатчиками, которые можно подключать к двум системам на одном рабочем пространстве. Работа на частоте 2.4 ГГц обеспечит минимальные задержки и мышку можно даже использовать для игр. Но данная мышка дает еще весомое преимущество в виде переноса файлов между двумя этими системами, начали работать с мультимедиа или документами на ПК и перед уходом домой перенесли на ноутбук. Помимо этого мышку можно подключать по Bluetooth, до трех устройств.

Обзор Rapoo MT760M

На одном заряде мышка работает до месяца, зарядку проводить потребуется редко. Показатели автономности у нее хорошие. Емкость 800 мАч. Мышка удобна и поддерживает разные типы хвата, беспроблемно справлялась с рабочими задачами разного типа. Лазерный сенсор с разрешающей способностью до 4000 DPI.

Обзор Rapoo MT760M

Итоги

Rapoo MT760M – беспроводная мышка, оптимизированная под эффективную работу в офисе. Эргономичный корпус, точный сенсор, два варианта беспроводного соединения, длительное время автономной работы.
Анонсированы игровые мышки ОКЛИК 714GM и 980GMW…
ОКЛИК представляет две новые модели игровых мышей: 714GM и 980GMW. Новинки разработаны для пользователей,…
Razer представила коврик HyperFlux V2 с беспроводной зарядко…
Сегодня компания Razer представила новую модель коврика для мыши HyperFlux V2, который способен беспровод…
Беспроводная игровая мышка. Обзор RAPOO V30L…
Беспроводная мышка RAPOO V30L использует соединение с низкими задержками, позволяя рассматривать ее при в…
Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560…
Беспроводная мышка Rapoo MT560 выполнена в эргономичному корпусе, использует технологию беспроводной меж …
Представлена беспроводная мышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 3…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводной мыши Wireless Mouse Lite 3, одной из особенностей которой…
Недорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 Silent…
Недорогая мышка Rapoo N1200 Silent оснащена тихими переключателями с высоким ресурсом службы, сенсором с …
Легкая и быстрая беспроводная игровая мышка. Обзор ZONE 51 S…
Беспроводная игровая мышка ZONE 51 SAGE PRO оснащена сенсором Pixart 3395 с максимальным DPI в 26 000 DPI…
Игровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300L…
В беспроводной мышке RAPOO V300L проведены оптимизации по уменьшению веса и все это без ущерба автономнос…
Легкая игровая мышка с точным сенсором. Обзор ZONE 51 MIRRORЛегкая игровая мышка с точным сенсором. Обзор ZONE 51 MIRROR
Недорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 SilentНедорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 Silent
Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 SilentБеспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent
Доступная игровая мышка с макросами и подсветкой. Обзор SVEN RX-G800Доступная игровая мышка с макросами и подсветкой. Обзор SVEN RX-G800
Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560Беспроводная мышка с переносом файлов. Обзор Rapoo MT560
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor