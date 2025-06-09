Обзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офиса

Мышка Rapoo MT760M поддерживает два варианта беспроводного подключения, а также быстрое переключение между несколькими, позволяя организовать рабочее пространство с комбинацией разных операционных систем и типов устройств. Оснащена дополнительным горизонтальным колесиком прокрутки и высокоточным сенсором.

Комплектация

Поставляется в коробке со схематичным изображением. В комплект входит руководство пользователя, кабель USB, адаптер подключения.

Внешний вид

У мышки оптимизированный под эксплуатацию правой рукой. Она полностью повторяет форму ладони, имеет выраженную выпуклость справа, зауженную боковину слева и площадка в нижней.

Под расположение большого пальца выведены две дополнительные кнопки, без настройки выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД, горизонтальное колесико прокрутки. Он полезен при работе с таблицами, программами для работы с аудио и видео.

Основные кнопки и между ними серебристое колесико прокрутки. За которым светодиодный индикатор активности, кнопка переключения чувствительности.

В оформлении используется сочетания черного матового в большей части площади и серый в рабочих зонах. Сборка проведена на высоком уровне качества.

На основании четыре ножки скольжения и дополнительная вокруг сенсора. Переключатель режимов работы, переключения между тремя устройствами по Bluetooth и проведения синхронизации. Есть крышка, скрывающая отсек для хранения передатчика.

Там же обратить внимание можно на пару медных контактов, для нее в виде дополнительного аксессуара доступен модуль для проведения беспроводной зарядки. В заводском же комплекте Rapoo MT760M заряжается с помощью USB-C кабеля и разъем расположен на фронтальной стороне мышки в скрытом углублении.

Софт

Мышка поддерживает управление, утилита загружается с официального сайта производителя. В главном окне можно создавать профили конфигурации и переключаться между ними, включая перенос между разными системами.

Задаются семь уровней чувствительности сенсора. В этом же окне выводится схема с кнопками и выполняемыми ими действиями.

Скорость курсора, прокрутки. Три варианта частоты опроса – 125, 250, 500 и 1000 Гц.

Переключение между двумя передатчиками. В оффлайн и проводном режиме в рамках одной локальной сети. Этот режим используется для переноса данных между ними, копируя и вставляя.

Тесты

Rapoo MT760M сопровождается двумя передатчиками, которые можно подключать к двум системам на одном рабочем пространстве. Работа на частоте 2.4 ГГц обеспечит минимальные задержки и мышку можно даже использовать для игр. Но данная мышка дает еще весомое преимущество в виде переноса файлов между двумя этими системами, начали работать с мультимедиа или документами на ПК и перед уходом домой перенесли на ноутбук. Помимо этого мышку можно подключать по Bluetooth, до трех устройств.

На одном заряде мышка работает до месяца, зарядку проводить потребуется редко. Показатели автономности у нее хорошие. Емкость 800 мАч. Мышка удобна и поддерживает разные типы хвата, беспроблемно справлялась с рабочими задачами разного типа. Лазерный сенсор с разрешающей способностью до 4000 DPI.

Итоги

Rapoo MT760M – беспроводная мышка, оптимизированная под эффективную работу в офисе. Эргономичный корпус, точный сенсор, два варианта беспроводного соединения, длительное время автономной работы.