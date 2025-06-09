Обзор Rapoo MT760M. Эргономичная беспроводная мышка для офиса

Под расположение большого пальца выведены две дополнительные кнопки, без настройки выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД, горизонтальное колесико прокрутки. Он полезен при работе с таблицами, программами для работы с аудио и видео.
Основные кнопки и между ними серебристое колесико прокрутки. За которым светодиодный индикатор активности, кнопка переключения чувствительности.
В оформлении используется сочетания черного матового в большей части площади и серый в рабочих зонах. Сборка проведена на высоком уровне качества.
На основании четыре ножки скольжения и дополнительная вокруг сенсора. Переключатель режимов работы, переключения между тремя устройствами по Bluetooth и проведения синхронизации. Есть крышка, скрывающая отсек для хранения передатчика.
Там же обратить внимание можно на пару медных контактов, для нее в виде дополнительного аксессуара доступен модуль для проведения беспроводной зарядки. В заводском же комплекте Rapoo MT760M заряжается с помощью USB-C кабеля и разъем расположен на фронтальной стороне мышки в скрытом углублении.
Задаются семь уровней чувствительности сенсора. В этом же окне выводится схема с кнопками и выполняемыми ими действиями.
Скорость курсора, прокрутки. Три варианта частоты опроса – 125, 250, 500 и 1000 Гц.
Переключение между двумя передатчиками. В оффлайн и проводном режиме в рамках одной локальной сети. Этот режим используется для переноса данных между ними, копируя и вставляя.
На одном заряде мышка работает до месяца, зарядку проводить потребуется редко. Показатели автономности у нее хорошие. Емкость 800 мАч. Мышка удобна и поддерживает разные типы хвата, беспроблемно справлялась с рабочими задачами разного типа. Лазерный сенсор с разрешающей способностью до 4000 DPI.