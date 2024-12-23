Недорогая проводная мышка на каждый день. Обзор Rapoo N100

Сегодня у нас недорогой вариант проводной мышки - Rapoo N100 для работы дома или в офисе. Фиксированное разрешение сенсора, симметричный корпус и легкий вес.

Rapoo N100

Комплектация

Коробка из плотного картона.

Rapoo N100

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Внешние поверхности преимущественно матовые.

Rapoo N100

Мышка подойдет правшам и левшам. На ней нет дополнительных боковых кнопок. У корпуса невысокий профиль.

Rapoo N100

На спинке логотип бренда. Основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели, нажимаемые с хорошо слышимым щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с резиновой противоскользящей накладкой.

Rapoo N100

На основании Rapoo N100 четыре ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. окошко сенсора. Интерфейсный кабель длиной 1.8 метра.

Rapoo N100

Тесты

Мышка не требует установки драйвера и ее можно эксплуатировать с разными операционными системами. Установлен оптический сенсор с чувствительностью 1000 DPI, она фиксированная. Сенсор работал точно, не срывало и не дрожал. Разрешения вполне достаточно для выполнения типовой работы за монитором.

Rapoo N100

Мышка лучше подходит под маленькую или среднюю ладонь. Легкий вес и удобная форма.

Итоги

Rapoo N100 – проводная мышка в симметричном корпусе на каждый день с невысоким ценником.
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