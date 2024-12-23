Недорогая проводная мышка на каждый день. Обзор Rapoo N100

Сегодня у нас недорогой вариант проводной мышки - Rapoo N100 для работы дома или в офисе. Фиксированное разрешение сенсора, симметричный корпус и легкий вес.

Комплектация

Коробка из плотного картона.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Внешние поверхности преимущественно матовые.

Мышка подойдет правшам и левшам. На ней нет дополнительных боковых кнопок. У корпуса невысокий профиль.

На спинке логотип бренда. Основные клавиши отделены от спинки. Установлены переключатели, нажимаемые с хорошо слышимым щелчком. Между клавишами колесико прокрутки с резиновой противоскользящей накладкой.

На основании Rapoo N100 четыре ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. окошко сенсора. Интерфейсный кабель длиной 1.8 метра.

Тесты

Мышка не требует установки драйвера и ее можно эксплуатировать с разными операционными системами. Установлен оптический сенсор с чувствительностью 1000 DPI, она фиксированная. Сенсор работал точно, не срывало и не дрожал. Разрешения вполне достаточно для выполнения типовой работы за монитором.

Итоги

Мышка лучше подходит под маленькую или среднюю ладонь. Легкий вес и удобная форма.Rapoo N100 – проводная мышка в симметричном корпусе на каждый день с невысоким ценником.