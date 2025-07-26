Обзор Rapoo V10S, V10C, V10L. Мягкие коврики для мышки

В зависимости от типа сенсора эксплуатировать мышку можно как прямо на рабочем столе, так и только с ковриком. Хотя наилучший комфорт и точность можно получить именно в связке мышки и коврика. Сегодня у нас сразу три коврика Rapoo V10S, V10C, V10L, отличия между которыми заключается в размерах рабочего покрытия.

Обзор Rapoo V10S, V10C, V10L

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Приведены данные по техническим характеристикам. В комплект входят только сами коврики, скрученные внутри коробки.

комплектация Rapoo V10S, V10C, V10L

Внешний вид и особенности

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S идут с размером рабочего покрытия 34 на 29 сантиметра и толщиной в 5 мм.

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S

Отличаются цветом нанесенного логотипа, белый и синий соответственно. Данный типоразмер коврика рассчитан на размещение справа от клавиатуры.

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S

Периметр прошит нитками, предотвращающими на расслоение. Сбоку язычок.

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S

Внутренняя сторона прорезиненная, не смещается по поверхности рабочего стола.

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S

Рабочая поверхность выполнена из ткани высокой плотностью плетения. Скольжение по нему контролируемо по всем направлениям. При эксплуатации на ковриках увеличивается ресурс ножек скольжения.

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S

Rapoo V10L больше по площади, размер 80 на 30 сантиметров. Толщина у рабочего покрытия меньше, составляет 3 мм.

Коврик Rapoo V10L

Такой типоразмер рассчитан на размещение на рабочем столе, установив клавиатуру и мышку. На рабочей стороне по центру нанесен стилизованный логотип бренда с силуэтами разного вида игровой периферии.

Коврик Rapoo V10L

Все эти коврики после распаковки быстро принимают ровную форму. Качество исполнения ковриков понравилось.

Коврик Rapoo V10L

Итоги

Rapoo V10S, V10C, V10L – доступные коврики для мышки с хорошим качеством исполнения. Прошитые края, плотное плетение рабочей поверхности с контролируемым скольжением, аккуратный рисунок. Типоразмер можно подобрать под сценарий эксплуатации и личные предпочтения.
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