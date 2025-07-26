Обзор Rapoo V10S, V10C, V10L. Мягкие коврики для мышки

В зависимости от типа сенсора эксплуатировать мышку можно как прямо на рабочем столе, так и только с ковриком. Хотя наилучший комфорт и точность можно получить именно в связке мышки и коврика. Сегодня у нас сразу три коврика Rapoo V10S, V10C, V10L, отличия между которыми заключается в размерах рабочего покрытия.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Приведены данные по техническим характеристикам. В комплект входят только сами коврики, скрученные внутри коробки.

Внешний вид и особенности

Коврики Rapoo V10C и Rapoo V10S идут с размером рабочего покрытия 34 на 29 сантиметра и толщиной в 5 мм.

Отличаются цветом нанесенного логотипа, белый и синий соответственно. Данный типоразмер коврика рассчитан на размещение справа от клавиатуры.

Периметр прошит нитками, предотвращающими на расслоение. Сбоку язычок.

Внутренняя сторона прорезиненная, не смещается по поверхности рабочего стола.

Рабочая поверхность выполнена из ткани высокой плотностью плетения. Скольжение по нему контролируемо по всем направлениям. При эксплуатации на ковриках увеличивается ресурс ножек скольжения.

Rapoo V10L больше по площади, размер 80 на 30 сантиметров. Толщина у рабочего покрытия меньше, составляет 3 мм.

Такой типоразмер рассчитан на размещение на рабочем столе, установив клавиатуру и мышку. На рабочей стороне по центру нанесен стилизованный логотип бренда с силуэтами разного вида игровой периферии.

Все эти коврики после распаковки быстро принимают ровную форму. Качество исполнения ковриков понравилось.

Итоги

Rapoo V10S, V10C, V10L – доступные коврики для мышки с хорошим качеством исполнения. Прошитые края, плотное плетение рабочей поверхности с контролируемым скольжением, аккуратный рисунок. Типоразмер можно подобрать под сценарий эксплуатации и личные предпочтения.