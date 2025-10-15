Обзор Rapoo V520. Игровая клавиатура с оптическими переключателями

Механическая клавиатура Rapoo V520 оснащена оптическими переключателями в 50 миллионов кликов, выполнена в корпусе с защитой от влаги и обладает многоцветной подсветкой с регулируемой яркостью. Хорошее техническое оснащение в надежно исполненном корпусе, все это дополнено умеренной стоимостью.

Комплектация

Внешний вид

Коробка из плотного картона с традиционным для производителя оформлением. Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя.Выполнена клавиатура в стиле «скелетон». Основа корпуса из пластика с матовым покрытием и верхняя пластина из цельного листа стали. Прочно и долговечно. Вес 829 граммов.

На основании две откидные ножки, регулирующие угол наклона рабочей плоскости. По центру нанесена наклейка с технической информацией. Нанесены противоскользящие накладки. Есть пара отверстий, используемые для отвода случайно пролитой жидкости.

На боковой стороне акцентные вставки, создающие фоновое освещение при размещении на рабочем столе. Также за счет размещения корпуса переключателей выше и прозрачного корпуса переключателей подсвечивается и пространство между клавишами.

На колпачках, выполненных двойным литьем из ABS-пластика, латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно. Управление ограничено изменением уровня яркости, комбинациями зажатых клавиш.

В верхнем правом углу Rapoo V520 три светодиодных индикаторf режимов работы. Часть клавиш выполняет дополнительное действие при зажатой кнопке FN. ENTER однорядный, SHIFT полноразмерные. ПРОБЕЛ с дополнительными стабилизаторами по краям.

Тесты

Длина кабеля 1.8 метра. Кабель с ферритовой защиты, использует универсальный интерфейс USB.

В клавиатуре используются оптические переключатели Rapoo Silver с ресурсом в 50 миллионов нажатий. Усилие 50G. Нажатия по клавишам хорошо слышны, есть тактильная отдача. Само срабатывание проходит моментально и точно, подходит для игр, требующих быстрой реакции. Распознает одновременно нажатие нескольких клавиш.

За время тестирования также использовали для обычной работы и быстрого набора текст. Тут традиционная раскладка, не требующая времени на привыкание.

Итоги

Rapoo V520 – игровая клавиатура с оптическими переключателями с высоким ресурсом службы, выполненная в надежно исполненном корпусе с защитой от влаги. Подсветка с регулируемой яркостью, цельная металлическая пластина в конструкции. Не устроить может быть уровень шума, характерный для механических клавиатур.