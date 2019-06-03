Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка

Героем сегодняшнего обзора станет представленная не так давно, Razer Basilisk Essential. Манипулятор оснащен оптическим сенсором с чувствительностью до 6400 DPI. Пользователю доступны семь настраиваемых кнопок. Производителем заявлен ресурс как минимум в 20 миллионов нажатий.

Razer Basilisk Essential обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектацияl

Поставляется мышка в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и общими данными по особенностям конструкции. Комплект включает панель третьей кнопки, наклейку с логотипом и техническую документацию.

Внешний видl

Внешний вид позаимствован от оригинальной Razer Basilisk, протестированной нами ранее. Эргономичный корпус из черного пластика.

Внешнее покрытие матовое, обеспечивающее хорошее сцепление и приятные тактильные ощущения. Общий вес манипулятора составляет 95 граммов.

Панели основных кнопок в Razer Basilisk Essential отделены от корпуса. Тут используются переключатели Razer Mouse Switches с ресурсом в 20 миллионов нажатий. Сила нажатия средняя.

Между основными кнопками зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Оно без боковин с подсветкой. Вращается с четкими тактильными отсечками.

На левой боковине углубление под большой палец с текстурным рисунком из резины. Сверху пара дополнительных кнопок «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

Как и в старшей версии, тут есть съемная третья кнопка в виде металлической педали. Держится кнопка на магните, место установки изначально защищено заглушкой. Она отлично подходит под действия, требующие длительного нажатия.

Правая сторона выпуклая с прорезиненной зоной и мелкоточечным текстурным рисунком.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Его эффекты и цвет может синхронизироваться с остальной периферией производителя, а также целым рядом комплектующих и железа.

Кабель подключения в защитной тканевой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от излома.

На основании три тефлоновые ножки. Наклейка с техническими данными, а также окошко сенсора.

Софт

Razer Basilisk Essential поддерживает управление программным центром Synapse 3. При первом подключении проводится актуализация версии прошивки.

В главном окне настройки мышки предлагается выставить действие для каждой из кнопок. Поддерживается функция Hypershift, которая позволяет задействовать альтернативное действие в паре с зажатием заданной клавиши.

Выбираются уровни чувствительности сенсора. Частота опроса и переход в базовую настройку Windows. Пользователь сможет изменить количество уровней чувствительности.

Отдельно представлена вкладка управления подсветкой CHROMA. Выставляется уровень яркости, режимы энергосбережения и эффекты. Здесь же активируется синхронизация работы с остальными компонентами.

Проводится калибровка работы сенсора в зависимости от используемого коврика. Не забыли про высоту отрыва в диапазоне от 2 до 3 мм.

Тестыl

В Razer Basilisk Essential используется оптический сенсор PixArt PAW3328 с регулируемой чувствительностью до 6400 DPI. Ускорение 30G. Срывов курсора за время длительного тестирования выявлено не было. На высоких уровнях чувствительности есть сглаживание траектории и акселерация. В целом мышка продемонстрировала достаточную точность и быстроту реакции.

Итоги по Razer Basilisk Essential

Мы эксплуатировали ее в паре с ковриками с мягким и твердым покрытием. Скольжение контролируемо. В руке лежит удобно. Корпус легкий, кнопки расположены в пределах быстрой доступности. Клавиши отзывчивые, шум во время нажатий умеренный.Razer Basilisk Essential стала заметно дешевле старшей версии, сохранив эргономичный корпус, съемную боковую кнопку, выверенное программное обеспечение и подсветку Chroma. Упрощения коснулись оптического сенсора и настройки регулировки жесткости прокрутки.