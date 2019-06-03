Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка

2019-06-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Basilisk Essential; [55]
Героем сегодняшнего обзора станет представленная не так давно, Razer Basilisk Essential. Манипулятор оснащен оптическим сенсором с чувствительностью до 6400 DPI. Пользователю доступны семь настраиваемых кнопок. Производителем заявлен ресурс как минимум в 20 миллионов нажатий.

Razer Basilisk Essential

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Razer Basilisk Essential обзор

Комплектацияl

Поставляется мышка в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и общими данными по особенностям конструкции. Комплект включает панель третьей кнопки, наклейку с логотипом и техническую документацию.

Razer Basilisk Essential

Внешний видl

Внешний вид позаимствован от оригинальной Razer Basilisk, протестированной нами ранее. Эргономичный корпус из черного пластика.

Razer Basilisk Essential

Внешнее покрытие матовое, обеспечивающее хорошее сцепление и приятные тактильные ощущения. Общий вес манипулятора составляет 95 граммов.

Razer Basilisk Essential

Панели основных кнопок в Razer Basilisk Essential отделены от корпуса. Тут используются переключатели Razer Mouse Switches с ресурсом в 20 миллионов нажатий. Сила нажатия средняя.

Razer Basilisk Essential

Между основными кнопками зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Оно без боковин с подсветкой. Вращается с четкими тактильными отсечками.

Razer Basilisk Essential

На левой боковине углубление под большой палец с текстурным рисунком из резины. Сверху пара дополнительных кнопок «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

Razer Basilisk Essential

Как и в старшей версии, тут есть съемная третья кнопка в виде металлической педали. Держится кнопка на магните, место установки изначально защищено заглушкой. Она отлично подходит под действия, требующие длительного нажатия.

Razer Basilisk Essential

Правая сторона выпуклая с прорезиненной зоной и мелкоточечным текстурным рисунком.

Razer Basilisk Essential

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Его эффекты и цвет может синхронизироваться с остальной периферией производителя, а также целым рядом комплектующих и железа.

Razer Basilisk Essential

Кабель подключения в защитной тканевой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от излома.

Razer Basilisk Essential

На основании три тефлоновые ножки. Наклейка с техническими данными, а также окошко сенсора.

Razer Basilisk Essential

Софт

Razer Basilisk Essential поддерживает управление программным центром Synapse 3. При первом подключении проводится актуализация версии прошивки.

Razer Basilisk Essential

В главном окне настройки мышки предлагается выставить действие для каждой из кнопок. Поддерживается функция Hypershift, которая позволяет задействовать альтернативное действие в паре с зажатием заданной клавиши.

Razer Basilisk Essential

Выбираются уровни чувствительности сенсора. Частота опроса и переход в базовую настройку Windows. Пользователь сможет изменить количество уровней чувствительности.

Razer Basilisk Essential

Отдельно представлена вкладка управления подсветкой CHROMA. Выставляется уровень яркости, режимы энергосбережения и эффекты. Здесь же активируется синхронизация работы с остальными компонентами.

Razer Basilisk Essential

Проводится калибровка работы сенсора в зависимости от используемого коврика. Не забыли про высоту отрыва в диапазоне от 2 до 3 мм.

Razer Basilisk Essential

Тестыl

В Razer Basilisk Essential используется оптический сенсор PixArt PAW3328 с регулируемой чувствительностью до 6400 DPI. Ускорение 30G. Срывов курсора за время длительного тестирования выявлено не было. На высоких уровнях чувствительности есть сглаживание траектории и акселерация. В целом мышка продемонстрировала достаточную точность и быстроту реакции.

Razer Basilisk Essential

Мы эксплуатировали ее в паре с ковриками с мягким и твердым покрытием. Скольжение контролируемо. В руке лежит удобно. Корпус легкий, кнопки расположены в пределах быстрой доступности. Клавиши отзывчивые, шум во время нажатий умеренный.

Итоги по Razer Basilisk Essential

Razer Basilisk Essential стала заметно дешевле старшей версии, сохранив эргономичный корпус, съемную боковую кнопку, выверенное программное обеспечение и подсветку Chroma. Упрощения коснулись оптического сенсора и настройки регулировки жесткости прокрутки.

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