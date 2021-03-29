Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки

Не так давно мы знакомились с примером синхронизации подсветки в рамках экосистемы Razer Chroma SDK, объединяющей решения ключевых производителей в одном окне. Тестируемый сегодня Razer Chroma Addressable RGB Controller закрывает вопрос управления ARGB-подсветки периферийных устройств, выполняя функцию связующего звена. Два таких контроллера задействовано в нашем проекте по сборке кастомной системы водяного охлаждения.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Его рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.

Razer Chroma Addressable RGB Controller обзор

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона. Последнее время Razer делает акцент на экологичность. Внутри покупатель обнаружит питающий и интерфейсные кабели, наклейки с двухсторонним скотчем, руководство пользователя.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Внешний вид

По габаритам корпус контроллера сопоставим с твердотельным диском. Выполнен из черного софт-тач пластика.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Сходство добавляет также наличие винтовых креплений на основании, позволяющих зафиксировать контроллер на салазках под жесткие диски. С учетом текущих трендов со смещением акцента на М.2 диски, они часто остаются в корпусах неиспользуемыми.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Располагает он шестью ARGB-разъемами. Распределены они группами по три. Свободное расстояние между ними, позволяет задействовать все из них одновременно.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Сами коннекторы утоплены в корпус. За счет этого подключенные штекеры фиксируются надежнее.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Для работы Razer Chroma Addressable RGB Controller потребуется подключение интерфейсного и питающего кабеля.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Это MOLEX на линии блока питания. И USB 2.0 на материнской плате. Вместо последнего можно задействовать любой microUSB шнур.

Софт

Управление контроллером проводится через центр Synapse 3. В списке девайсов выводится отдельной плиткой.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

В окне управления отображается шесть портов с выбором для каждого типа подключенного устройства. Это могут быть светодиодные ленты или вентиляторы.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Для каждого из них можно задать количество светодиодов. Добавляются изгибы. Все это позволяет задать эффект для каждого светодиода в отдельности.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

В разделе подсветки задается уровень яркости для каждого из портов или общая синхронизация для всех. Один из эффектов подсветки.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Подробный редактор эффектов с тонкой настройкой каждого элемента и компонента в системе.

Тесты

Возможности предлагаемые Razer Chroma Addressable RGB Controller заметно превосходят доступные на сегодняшний день системы управления подсветки от производителей материнских плат. Касается это детализации подсветки и в целом проработки инструментов ее управления.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Для шести устройств с ARGB можно подключить суммарно до 240 светодиодов и не более 80 светодиодов на одно гнездо. Это адресные светодиоды, часто используемые в вентиляторах, аксессуарах, светодиодных лентах.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Мы использовали его для управления компонентами системы жидкостного охлаждения, парой лент, вентиляторами, а также питающими кабелями на материнскую плату и видеокарту.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

На момент выхода теста столкнулись с тем что программное обеспечение не отображало второй контроллер отдельными настройками, он брал пресет от первого контроллера. Информацию по этой проблеме передали разработчикам.

Razer Chroma Addressable RGB Controller

Итоги по Razer Chroma Addressable RGB Controller

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Chroma Addressable RGB Controller выступает связующим звеном при управлении подсветкой, между внешними устройствами ARGB, вентиляторами и периферией. Весомым преимуществом экосистемы Chroma SDK являются не только детальные настройки, но и связка разных типов устройств.
Razer Chroma Addressable RGB Controller получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Chroma Addressable RGB Controller
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