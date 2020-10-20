Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров

Линейка мышек Razer DeathAdder за время своего существования разошлась по миру огромными тиражами, предложив не только точную работу сенсора, но и выверенную эргономику. Не так давно была представлена модификация, ориентированная на пользователей с ладонью небольшого размера, это Razer DeathAdder V2 Mini. Опытом ее эксплуатации мы сегодня поделимся с вами.

Razer DeathAdder V2 Mini обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 60 евро.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает наклейки с логотипом, руководство пользователя, комплект Mouse Grip Tapes и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в фирменных цветах.

Внешний вид

За основу взята оригинальная Razer DeathAdder V2, побывавшая у нас в редакции ранее и названная одной из лучших среди моделей, представленных в 2020 году.

Ее главным отличием стали уменьшенные габариты. Для сравнения, длина 114 мм против 127 мм. Ширина 61.7 мм против 65.4 мм (не наоборот?). Уменьшилась высота.

На качестве исполнения это негативно не сказалось, оно соответствует флагманскому уровню. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Эргономичная форма, рассчитанная только на правшей. Углубление слева и выступ справа.

Под большой палец у Razer DeathAdder V2 Mini выведены две дополнительные клавиши. Выступ вдоль верхней грани, упрощает слепое управление.

Основные клавиши с углублением по центру. Они переходят в спинку без видимых границ. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 70 миллионов кликов.

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Позади нее кнопка переключения чувствительности.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Это подсветка Razer Chroma, синхронизируемая с остальными компонентами.

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода из корпуса усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.

Одна массивная и две компактные ножки скольжения. В центре окошко сенсора. По его периметру валик, предотвращающий попадание пыли внутрь.

Софт

В комплекте пользователь получает комплект из двух прорезиненных накладок на клавиши и боковые грани. Все они с мелкими выступами, улучшающими сцепление.Есть поддержка фирменного центра управления Razer Synapse 3. Дополнительные модули и хранение резервных настроек в облаке.

При выборе мышки можно выставить действие до 7 клавиш. Предлагается библиотека готовых настроек и список собственных макросов.

Количество уровней чувствительности регулируется от 2 до 5. Минимальный 200, максимальный 8500, выставляются шагом в 100 DPI. Частота опроса сенсора.

Яркость подсветки. Автоматическое ее отключение через заданный интервал времени. Эффекты.

Саму подсветку можно связать со сторонними компонентами, включая решения других производителей.

Проведение калибровки с выбором ковриков из модельной линейки.

Тесты

Тест Razer DeathAdder V2 Mini мы проводили на коврике Razer Gigantus V2 Medium, его мы детальнее рассмотрим в ближайшие выходные. Установленный тут сенсор продемонстрировал высокую точность. Это оптический сенсор с высокой точностью. В сетевых шутерах он позволял быстро и точно контролировать поведение оружия, достигая высоких результатов в играх.

Вес 62 грамма. Форма эргономичная. Оптимально для небольших ладоней. Все основные типы хвата поддерживаются. Кнопки нажимаются с четким щелчком. Расположены удобно.

Колесико прокрутки вращается с небольшим сопротивлением. Внутренние отсечки хорошо определяются. Есть все необходимые возможности по настройке.

Итоги по Razer DeathAdder V2 Mini

Razer DeathAdder V2 Mini станет идеальным выбором при поиске проводной мышки под ладонь небольших размеров. Эргономичная форма, точный сенсор, поддержка Synapse 3, подсвечиваемый логотип на спинке, наличие в комплекте резиновых накладок Mouse Grip Tapes, кабель в нейлоновой оплетке, легкий вес.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".