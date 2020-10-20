Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров

Линейка мышек Razer DeathAdder за время своего существования разошлась по миру огромными тиражами, предложив не только точную работу сенсора, но и выверенную эргономику. Не так давно была представлена модификация, ориентированная на пользователей с ладонью небольшого размера, это Razer DeathAdder V2 Mini. Опытом ее эксплуатации мы сегодня поделимся с вами.

Razer DeathAdder V2 Mini

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 60 евро.

Razer DeathAdder V2 Mini обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает наклейки с логотипом, руководство пользователя, комплект Mouse Grip Tapes и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в фирменных цветах.

Razer DeathAdder V2 Mini

Внешний вид

За основу взята оригинальная Razer DeathAdder V2, побывавшая у нас в редакции ранее и названная одной из лучших среди моделей, представленных в 2020 году.

Razer DeathAdder V2 Mini

Ее главным отличием стали уменьшенные габариты. Для сравнения, длина 114 мм против 127 мм. Ширина 61.7 мм против 65.4 мм (не наоборот?). Уменьшилась высота.

Razer DeathAdder V2 Mini

На качестве исполнения это негативно не сказалось, оно соответствует флагманскому уровню. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Razer DeathAdder V2 Mini

Эргономичная форма, рассчитанная только на правшей. Углубление слева и выступ справа.

Razer DeathAdder V2 Mini

Под большой палец у Razer DeathAdder V2 Mini выведены две дополнительные клавиши. Выступ вдоль верхней грани, упрощает слепое управление.

Razer DeathAdder V2 Mini

Основные клавиши с углублением по центру. Они переходят в спинку без видимых границ. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 70 миллионов кликов.

Razer DeathAdder V2 Mini

Колесико прокрутки с резиновой накладкой. Позади нее кнопка переключения чувствительности.

Razer DeathAdder V2 Mini

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Это подсветка Razer Chroma, синхронизируемая с остальными компонентами.

Razer DeathAdder V2 Mini

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода из корпуса усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.

Razer DeathAdder V2 Mini

Одна массивная и две компактные ножки скольжения. В центре окошко сенсора. По его периметру валик, предотвращающий попадание пыли внутрь.

Razer DeathAdder V2 Mini

В комплекте пользователь получает комплект из двух прорезиненных накладок на клавиши и боковые грани. Все они с мелкими выступами, улучшающими сцепление.

Софт

Есть поддержка фирменного центра управления Razer Synapse 3. Дополнительные модули и хранение резервных настроек в облаке.

Razer DeathAdder V2 Mini

При выборе мышки можно выставить действие до 7 клавиш. Предлагается библиотека готовых настроек и список собственных макросов.

Razer DeathAdder V2 Mini

Razer DeathAdder V2 Mini

Количество уровней чувствительности регулируется от 2 до 5. Минимальный 200, максимальный 8500, выставляются шагом в 100 DPI. Частота опроса сенсора.

Razer DeathAdder V2 Mini

Яркость подсветки. Автоматическое ее отключение через заданный интервал времени. Эффекты.

Razer DeathAdder V2 Mini

Саму подсветку можно связать со сторонними компонентами, включая решения других производителей.

Razer DeathAdder V2 Mini

Проведение калибровки с выбором ковриков из модельной линейки.

Razer DeathAdder V2 Mini

Тесты

Razer DeathAdder V2 Mini

Тест Razer DeathAdder V2 Mini мы проводили на коврике Razer Gigantus V2 Medium, его мы детальнее рассмотрим в ближайшие выходные. Установленный тут сенсор продемонстрировал высокую точность. Это оптический сенсор с высокой точностью. В сетевых шутерах он позволял быстро и точно контролировать поведение оружия, достигая высоких результатов в играх.

Razer DeathAdder V2 Mini

Вес 62 грамма. Форма эргономичная. Оптимально для небольших ладоней. Все основные типы хвата поддерживаются. Кнопки нажимаются с четким щелчком. Расположены удобно.

Razer DeathAdder V2 Mini

Колесико прокрутки вращается с небольшим сопротивлением. Внутренние отсечки хорошо определяются. Есть все необходимые возможности по настройке.

Razer DeathAdder V2 Mini

Итоги по Razer DeathAdder V2 Mini

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer DeathAdder V2 Mini станет идеальным выбором при поиске проводной мышки под ладонь небольших размеров. Эргономичная форма, точный сенсор, поддержка Synapse 3, подсвечиваемый логотип на спинке, наличие в комплекте резиновых накладок Mouse Grip Tapes, кабель в нейлоновой оплетке, легкий вес.
Razer DeathAdder V2 Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer DeathAdder V2 Mini
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