Обзор Razer Deathadder V3 Pro (RZ01-04630100-R3G1). Да здравствует король в сегменте игровых мышек

В конце лета компания Razer обновила серию игровых мышек Deathadder выпустив V3 Pro в черном и белых вариантах исполнения. За время своего существования в рамках этой серии выпущено 15 млн мышек, и она является самой популярной в модельном ряду производителя. Из особенностей Razer Deathadder V3 Pro выделяются проводной и беспроводной режимы работы, оптический сенсор Focus Pro 30K, технологии Smart Tracking, Motion Sync и Asymmetric Cut-off.

Razer Deathadder V3 Pro

Комплектация

Коробка из картона, оформленная в традиционных цветах. Приведены изображение манипулятора и данные по техническим характеристикам.

Комплектация Razer Deathadder V3 Pro

Комплект включает набор текстурных наклеек на корпус, адаптер подключения, переходник для подключения адаптера, кабель USB-C, наклейки с фирменной символикой.

Комплектация Razer Deathadder V3 Pro

Razer Deathadder V3 Pro обзор

Внешний вид

Внешний вид и формы хорошо узнаваемы, есть полная преемственность с ранее вышедшими моделями в серии. Рассчитана она на правшей.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Поверхности с шероховатым покрытием, это пластик. Производитель не стал самостоятельно наносить противоскользящие накладки, предложив пользователю принять решение о необходимости их использования. В комплекте идет набор не только для боковых граней, но и двух основных кнопок. Они здесь черного цвета, позволяя скрыть возможные загрязнения.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Главные кнопки отдельные, есть небольшой свободный ход у них, но без люфта. В Razer Deathadder V3 Pro используются собственные оптические переключатели 3-поколения с ресурсом службы в 90 миллионов кликов. Активация их не требует заметных усилий. Между клавишами колёсико прокрутки. Вращается с тактильными отсечками.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Спинка выступающая. На нее нанесен логотип бренда. Зон с подсветкой у мышки нет.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Левая грань заужена. Тут традиционные две механические кнопки, программируемые и по умолчанию выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. По центру передней грани разъем USB-C, используемый для проведения зарядки, немного утопленный относительно передней плоскости.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

На основании три ножки скольжения, две компактные и одна вдоль всей ширины. Также накладка есть по периметру окошка сенсора, предотвращая попадание механических загрязнений на сенсор. Есть скрытая механическая кнопка используемая для управление питанием и переключения чувствительностью сенсора.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Комплектный кабель, переходник и сам адаптер выполнены в цвет мышки. Кабель в нейлоновой оплетке длиной 1.8 метра, можно использовать как для зарядки мышки, так и сокращения дистанции до адаптера.

Внешний вид Razer Deathadder V3 Pro

Софт

Для управления задействуется центр Synapse 3, предустанавливаемый автоматически после подключения адаптера или мышки кабелем. Подключённые устройства выводятся в виде плиток, для мышки помимо изображения выводится информация по уровню ее заряда аккумулятора.

Софт Razer Deathadder V3 Pro

В окне управления мышки ведется управление действием дополнительных клавиш. Помимо основных клавиш, управляются две на боковых гранях. Предустановленный набор и макросы.

Софт Razer Deathadder V3 Pro

Выбираются до пяти уровней чувствительности. Их можно сократить до двух, например, под управление стрельбой в сетевых шутерах, меняется чувствительность сенсора.

Софт Razer Deathadder V3 Pro

Проводится калибровка под коврик с выбором расстояния отслеживания.

Софт Razer Deathadder V3 Pro

Тесты

Тестирование Razer Deathadder V3 Pro велось на тканевом коврике Razer Pro Glide XXL. Приемник размещали на расстоянии 20 сантиметров в прямой видимости для мышки. Такое расположение позволяет максимально сократить задержки и получить ту скорость, которое дает проводное подключение. Опционально можно купить датчик HyperPolling Wireless Dongle с частотой опроса до 4000 Гц.

Тесты Razer Deathadder V3 Pro

При этом за счет отсутствия постоянного подключения повышается срок службы и исключается риск повреждения кабеля, также перемещать ее по коврику удобнее. Встроенного аккумулятора у нее хватает на неделю, зарядку можно совместить с работой.

Тесты Razer Deathadder V3 Pro

Форма корпуса удобная, в руке лежит как влитая. Мышка легкая, несмотря на аккумулятор внутри, весит она всего 63 грамма. Работать с ней удобно, усталости при длительных «катках» замечено не было. Кнопки на своем месте, щелчок хорошо слышим.

Тесты Razer Deathadder V3 Pro

За отслеживание перемещений отвечает сенсор Razer Focus Pro 30K с максимальной разрешающей способностью 30000 DPI. Также мышка позволяет переключать чувствительность и без софтовых настроек с помощью кнопки на основании, что актуально при игре в компьютерных клубах или на киберспортивных состязаниях. Поддерживает определение высоты отрыва, позволяя сохранить точность управления и при переставке мышки на коврике.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Deathadder V3 Pro – отличная сбалансированная игровая мышка, позволяющая получать точное управление в играх различных жанрах, включая и киберспортивные дисциплины. Большой запас по автономности, проводной режим работы, быстрое беспроводное соединение, софт для настройки, аксессуары в цвет корпуса, самостоятельно наносимые противоскользящие накладки, высокий ресурс службы переключателей, эргономичная форма. К условным минусам можно отнести отсутствие подсветки, но так ли она нужна?
Razer Deathadder V3 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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