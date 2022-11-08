Обзор Razer Deathadder V3 Pro (RZ01-04630100-R3G1). Да здравствует король в сегменте игровых мышек

Комплект включает набор текстурных наклеек на корпус, адаптер подключения, переходник для подключения адаптера, кабель USB-C, наклейки с фирменной символикой.
Поверхности с шероховатым покрытием, это пластик. Производитель не стал самостоятельно наносить противоскользящие накладки, предложив пользователю принять решение о необходимости их использования. В комплекте идет набор не только для боковых граней, но и двух основных кнопок. Они здесь черного цвета, позволяя скрыть возможные загрязнения.
Главные кнопки отдельные, есть небольшой свободный ход у них, но без люфта. В Razer Deathadder V3 Pro используются собственные оптические переключатели 3-поколения с ресурсом службы в 90 миллионов кликов. Активация их не требует заметных усилий. Между клавишами колёсико прокрутки. Вращается с тактильными отсечками.
Спинка выступающая. На нее нанесен логотип бренда. Зон с подсветкой у мышки нет.
Левая грань заужена. Тут традиционные две механические кнопки, программируемые и по умолчанию выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. По центру передней грани разъем USB-C, используемый для проведения зарядки, немного утопленный относительно передней плоскости.
На основании три ножки скольжения, две компактные и одна вдоль всей ширины. Также накладка есть по периметру окошка сенсора, предотвращая попадание механических загрязнений на сенсор. Есть скрытая механическая кнопка используемая для управление питанием и переключения чувствительностью сенсора.
Комплектный кабель, переходник и сам адаптер выполнены в цвет мышки. Кабель в нейлоновой оплетке длиной 1.8 метра, можно использовать как для зарядки мышки, так и сокращения дистанции до адаптера.
В окне управления мышки ведется управление действием дополнительных клавиш. Помимо основных клавиш, управляются две на боковых гранях. Предустановленный набор и макросы.
Выбираются до пяти уровней чувствительности. Их можно сократить до двух, например, под управление стрельбой в сетевых шутерах, меняется чувствительность сенсора.
Проводится калибровка под коврик с выбором расстояния отслеживания.
При этом за счет отсутствия постоянного подключения повышается срок службы и исключается риск повреждения кабеля, также перемещать ее по коврику удобнее. Встроенного аккумулятора у нее хватает на неделю, зарядку можно совместить с работой.
Форма корпуса удобная, в руке лежит как влитая. Мышка легкая, несмотря на аккумулятор внутри, весит она всего 63 грамма. Работать с ней удобно, усталости при длительных «катках» замечено не было. Кнопки на своем месте, щелчок хорошо слышим.
За отслеживание перемещений отвечает сенсор Razer Focus Pro 30K с максимальной разрешающей способностью 30000 DPI. Также мышка позволяет переключать чувствительность и без софтовых настроек с помощью кнопки на основании, что актуально при игре в компьютерных клубах или на киберспортивных состязаниях. Поддерживает определение высоты отрыва, позволяя сохранить точность управления и при переставке мышки на коврике.