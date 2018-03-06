Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей

2018-03-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Electra V2 USB; [327]
В конце прошлого года компания Razer анонсировала обновление серии наушников Electra выходом сразу двух новых моделей. Особенностью этой серии является легковесная алюминиевая рамка с мягкими амбушюрами из экокожи. Версия с 3.5-мм разъемом обеспечивает широкую совместимость с носимыми устройствами и консолями. Старшая модель Razer Electra V2 USB, тестируемая нами сегодня, предлагает пользователям поддержку звучания формата 7.1 и возможность настройки при помощи программного обеспечения.

Razer Electra V2 USB

На официальном сайте RAZERSTORE.ru эти наушники доступны за 7490 рублей с доставкой по России. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Razer Electra V2 USB обзор

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить еще до распаковки особенности конструкции. Частично коробка закрыта декоративной накладкой со схематичным изображением и подробными данными по техническим характеристикам.

Razer Electra V2 USB

Комплект включает съемный микрофон, наклейку с логотипом, набор технической документации.

Razer Electra V2 USB

Внешний вид

Razer Electra V2 USB сохранили узнаваемый выдержанный стиль серии, отличный от других моделей этого производителя. Но и без заметный изменений в лучшую сторону тоже не обошлось.

Razer Electra V2 USB

Самое заметное коснулось оголовья. Вместо пластиковой дуги обтянутой мягкой вставкой, теперь наушники могут похвастаться двухсоставной конструкцией. Как результат повысились надежность, долговечность и удобство носки.

Razer Electra V2 USB

Внешний контур выполнен из алюминиевой дуги, окрашенной в черный цвет. Все места, испытывающие нагрузку, идут металлическими.

Razer Electra V2 USB

Внутренний контур из кожзама, ткани и наполнителя с памятью формы зафиксирован на проволочном подвесе. Пользователь избавлен от необходимости подбора оптимальной длины оголовья, они фиксируются под любой объем головы самостоятельно.

Razer Electra V2 USB

Сохранили трапециевидные чашки вытянутой формы. Но теперь вместо маркого глянца, идет матовая текстура. О проблеме с загрязнением следами пальцев можно забыть.

Razer Electra V2 USB

Отличием Razer Electra V2 USB от Razer Electra V2 стала еще и зона с подсвечиваемым логотипом на обеих чашках. Цветом можно управлять при помощи программного обеспечения.

Razer Electra V2 USB

Чашки фиксируются при помощи шарниров. Внутренняя часть с мягкими амбушюрами оптимально прижимается к ушной раковине без излишнего давления.

Razer Electra V2 USB

Внутренний периметр подвижного блока чашки окрашен в фирменный ярко-зеленый цвет. Нанесена маркировка по правой и левой стороне. Решетка динамиков защищена тканью. Глубина амбушюр оставляет около одного сантиметра.

Razer Electra V2 USB

На боковой грани левой чашки расположен аудиоразъем для подключения внешнего микрофона, изначально он закрыт резиновой заглушкой. Её можно будет использовать и в дальнейшем в тех сценариях, когда отсутствует необходимость в микрофоне.

Razer Electra V2 USB

С этой же чашки выходит кабель с резиновой оплеткой длиной два метра. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегибов. Съемный микрофон выполнен в виде гибкой ножки, позволяющей придать нужную форму.

Софт

Razer Electra V2 USB поддерживает управление при помощи центра управления Synapse 2.0, напомним, параллельно ведется тестирование Synapse 3.0. В главном окне предлагается провести калибровку виртуального объемного звучания.

Razer Electra V2 USB

Во второй вкладке задается уровень громкости и усиления басов. Выставляются нормализация звука, четкость речи, эффект присутствия.

Razer Electra V2 USB

Во вкладке микрофона можно задать чувствительность и громкость. Здесь же доступна опция удаления внешнего шума в помещении.

Razer Electra V2 USB

Razer Electra V2 USB

Микшер с разными уровнями громкости под активные приложения.

Razer Electra V2 USB

Эквалайзер с готовыми пресетами и ручными настройками.

Razer Electra V2 USB

Настройки подсветкой ограничены опциями включения и автоматического выключения в режиме сна. Последний режим будет актуален при использовании наушников в паре с ноутбуком.

Razer Electra V2 USB

Тесты

Мы проводили тестирование Razer Electra V2 USB в паре с настольным компьютером. Для начала эксплуатации предварительной установки программного обеспечения не потребовалось. Пригодится софт в дальнейшем для индивидуальной настройки. Конструкция наушников легкая, на голову не давят. Длительные игровые сессии не вызывали дискомфорта и усталости. Амбушюры приятны тактильно, не раздражают. При резких движениях головой наушники не смещаются.

Razer Electra V2 USB

Звуковая сцена сбалансирования. Выраженные басы, средние и высокие частоты без явных изъянов. Наушники подойдут не только под игры с динамичными сценами, но и прослушивание разножанровых музыкальных композиций. Виртуальный объемный звук позволяет позиционировать расположение врагов в шутерах, а также погрузиться с головой в происходящее на экране монитора.

Razer Electra V2 USB

Встроенный микрофон передает звук чистым без искажений. Эта модель может рассматриваться для проведения трансляций и записи подкастов. Из недостатков отметим отсутствие механического выключателя микрофона.

Итоги по Razer Electra V2 USB

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Electra V2 USB – одни из лучших игровых наушников в сегменте до 10000 рублей из доступных в российских магазинах на момент начала весны 2018 года. По сравнению с первым поколением они стали лучше по всем параметрам, включая эргономику, надежность конструкции и звучания. К плюсам отнесем поддержку виртуального объемного звука, металлическое оголовье, съемный микрофон, звукоизоляцию, строгий дизайн, двухлетнюю гарантию, поддержку ПО, подсветку. Не устроить может отсутствие регулятора громкости и кнопки выключения микрофона.
Razer Electra V2 USB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублейОбзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей
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