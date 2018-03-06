Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей

В конце прошлого года компания Razer анонсировала обновление серии наушников Electra выходом сразу двух новых моделей. Особенностью этой серии является легковесная алюминиевая рамка с мягкими амбушюрами из экокожи. Версия с 3.5-мм разъемом обеспечивает широкую совместимость с носимыми устройствами и консолями. Старшая модель Razer Electra V2 USB, тестируемая нами сегодня, предлагает пользователям поддержку звучания формата 7.1 и возможность настройки при помощи программного обеспечения.

Razer Electra V2 USB обзор

На официальном сайте RAZERSTORE.ru эти наушники доступны за 7490 рублей с доставкой по России. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить еще до распаковки особенности конструкции. Частично коробка закрыта декоративной накладкой со схематичным изображением и подробными данными по техническим характеристикам.

Комплект включает съемный микрофон, наклейку с логотипом, набор технической документации.

Внешний вид

Razer Electra V2 USB сохранили узнаваемый выдержанный стиль серии, отличный от других моделей этого производителя. Но и без заметный изменений в лучшую сторону тоже не обошлось.

Самое заметное коснулось оголовья. Вместо пластиковой дуги обтянутой мягкой вставкой, теперь наушники могут похвастаться двухсоставной конструкцией. Как результат повысились надежность, долговечность и удобство носки.

Внешний контур выполнен из алюминиевой дуги, окрашенной в черный цвет. Все места, испытывающие нагрузку, идут металлическими.

Внутренний контур из кожзама, ткани и наполнителя с памятью формы зафиксирован на проволочном подвесе. Пользователь избавлен от необходимости подбора оптимальной длины оголовья, они фиксируются под любой объем головы самостоятельно.

Сохранили трапециевидные чашки вытянутой формы. Но теперь вместо маркого глянца, идет матовая текстура. О проблеме с загрязнением следами пальцев можно забыть.

Отличием Razer Electra V2 USB от Razer Electra V2 стала еще и зона с подсвечиваемым логотипом на обеих чашках. Цветом можно управлять при помощи программного обеспечения.

Чашки фиксируются при помощи шарниров. Внутренняя часть с мягкими амбушюрами оптимально прижимается к ушной раковине без излишнего давления.

Внутренний периметр подвижного блока чашки окрашен в фирменный ярко-зеленый цвет. Нанесена маркировка по правой и левой стороне. Решетка динамиков защищена тканью. Глубина амбушюр оставляет около одного сантиметра.

На боковой грани левой чашки расположен аудиоразъем для подключения внешнего микрофона, изначально он закрыт резиновой заглушкой. Её можно будет использовать и в дальнейшем в тех сценариях, когда отсутствует необходимость в микрофоне.

Софт

С этой же чашки выходит кабель с резиновой оплеткой длиной два метра. Место выхода кабеля дополнительно усилено и защищено от перегибов. Съемный микрофон выполнен в виде гибкой ножки, позволяющей придать нужную форму.Razer Electra V2 USB поддерживает управление при помощи центра управления Synapse 2.0, напомним, параллельно ведется тестирование Synapse 3.0. В главном окне предлагается провести калибровку виртуального объемного звучания.

Во второй вкладке задается уровень громкости и усиления басов. Выставляются нормализация звука, четкость речи, эффект присутствия.

Во вкладке микрофона можно задать чувствительность и громкость. Здесь же доступна опция удаления внешнего шума в помещении.

Микшер с разными уровнями громкости под активные приложения.

Эквалайзер с готовыми пресетами и ручными настройками.

Настройки подсветкой ограничены опциями включения и автоматического выключения в режиме сна. Последний режим будет актуален при использовании наушников в паре с ноутбуком.

Тесты

Мы проводили тестирование Razer Electra V2 USB в паре с настольным компьютером. Для начала эксплуатации предварительной установки программного обеспечения не потребовалось. Пригодится софт в дальнейшем для индивидуальной настройки. Конструкция наушников легкая, на голову не давят. Длительные игровые сессии не вызывали дискомфорта и усталости. Амбушюры приятны тактильно, не раздражают. При резких движениях головой наушники не смещаются.

Звуковая сцена сбалансирования. Выраженные басы, средние и высокие частоты без явных изъянов. Наушники подойдут не только под игры с динамичными сценами, но и прослушивание разножанровых музыкальных композиций. Виртуальный объемный звук позволяет позиционировать расположение врагов в шутерах, а также погрузиться с головой в происходящее на экране монитора.

Встроенный микрофон передает звук чистым без искажений. Эта модель может рассматриваться для проведения трансляций и записи подкастов. Из недостатков отметим отсутствие механического выключателя микрофона.

Итоги по Razer Electra V2 USB

Razer Electra V2 USB – одни из лучших игровых наушников в сегменте до 10000 рублей из доступных в российских магазинах на момент начала весны 2018 года. По сравнению с первым поколением они стали лучше по всем параметрам, включая эргономику, надежность конструкции и звучания. К плюсам отнесем поддержку виртуального объемного звука, металлическое оголовье, съемный микрофон, звукоизоляцию, строгий дизайн, двухлетнюю гарантию, поддержку ПО, подсветку. Не устроить может отсутствие регулятора громкости и кнопки выключения микрофона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".