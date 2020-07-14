Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка

С серией игровых мышек Viper от Razer мы знакомились на примере проводного и беспроводных вариантов. Объединяли их эргономичный корпус, точный сенсор и легкий вес. Не так давно производитель обновил это семейство выпуском Razer Viper Mini. Она получила сенсор с максимальной чувствительностью 8500 DPI, подсветку Chroma и переключатели Razer Optical Mouse Switches.

Razer Viper Mini

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 4990 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Razer Viper Mini обзор

Комплектация

Упакована в компактную коробку с традиционным оформлением. На лицевой стороне приведены основные особенности мышки. Комплект включает руководство пользователя и наклейку с логотипом.

Razer Viper Mini

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Как и в ранее рассмотренных моделях здесь визуально отделяются отдельные панели, соединенные между собой глянцевыми вставками.

Razer Viper Mini

Основная площадь с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Приятно тактильно и обеспечивается хорошее сцепление.

Razer Viper Mini

В основных клавишах используются переключатели Razer Optical Mouse Switches. Это оптические переключатели с быстрым срабатыванием (0.2 мс). Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.

Razer Viper Mini

Колесико прокрутки, прорезиненное с рядом текстурным рисунком. Прокрутка с внятными тактильными отсечками.

Razer Viper Mini

Позади него кнопка переключения уровня чувствительности сенсора. Нажимается с небольшим усилием.

Razer Viper Mini

Плюс две дополнительные кнопки у Razer Viper Mini на левой грани. Справа эта пара отсутствует. Боковые части с углублением. Отказались от прорезиненной накладки.

Razer Viper Mini

Несколько зон со светодиодной подсветкой. Это логотип на спинке и вставка на основании, подсвечивающая окружающее пространство позади манипулятора.

Razer Viper Mini

Цвет и эффекты можно будет настроить с помощью программного обеспечения. Она синхронизируема как с устройствами этого производителя, так и целым рядом сторонних брендов.

Razer Viper Mini

На основании две массивные тефлоновые ножки, обеспечивающие контролируемое скольжение по всем осям. В центре окошко сенсора. Его периметр с уплотнителем, предотвращающим попадание пыли внутрь.

Razer Viper Mini

Подключается при помощи кабеля Razer Speedflex. Мягкий с нейлоновой оплеткой и фигурным коннектором. Длина 1.8 метра.

Razer Viper Mini

Софт

Поддерживается центр Synapse 3, объединяющий всю актуальную периферию этого производителя. Предлагается добавление дополнительных модулей, расширяющих возможности настройки. Главное окно представляет собой набор плиток с периферией.

Razer Viper Mini

Предлагается настроить действие клавиш. Количество действий можно расширить с помощью Hypershift. Готовая библиотека действий и макросы.

Razer Viper Mini

До пяти уровней чувствительности с быстрым переключением между ними. Меняется шагом в 100DPI. Частота опроса сенсора.

Razer Viper Mini

Управление подсветкой. Быстрые эффекты и расширенные эффекты.

Razer Viper Mini

Калибровка под используемый коврик. Выбирается высота отрыва.

Razer Viper Mini

Детальный редактор макросов. Он здесь записывает не только нажатия клавиш, но и движения мышки.

Razer Viper Mini

Тесты

Razer Viper Mini

Тестирование Razer Viper Mini мы проводили на ковриках с мягким и твердым типом покрытия. Сенсор продемонстрировал высокую точность на уровне до 3000-3500 DPI. Это PixArt PMW3359 с максимальным уровнем в 8500 DPI. С высокой чувствительностью наблюдалась акселерация.

Razer Viper Mini

Мышка предлагает хорошие возможности по настройке. На дополнительные клавиши можно будет установить часто используемые комбинации или действия в играх. Как пример, перезарядка оружия или бросок гранаты. Есть встроенная память, под хранение одного профиля.

Razer Viper Mini

Весит корпус 61 грамм. Поддерживаются все основные типы хвата. В ладони лежит «как влитая». Дискомфорта и переутомления в суставах при длительной эксплуатации замечено не было. Уровень шума во время нажатия на клавиши умеренный. Колесико прокрутки не люфтит.

Итоги по Razer Viper Mini

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Viper Mini – легкая игровая мышка, получившая симметричный корпус с эргономичной конструкцией, предлагающая поддержку детальных настроек, гибкий кабель, подсветку. Рекомендовать можно для любителей шутеров. Придраться можно к упрощениям, затронувшими сенсор, в старшей версии он точнее.
Razer Viper Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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