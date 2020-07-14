Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка

С серией игровых мышек Viper от Razer мы знакомились на примере проводного и беспроводных вариантов. Объединяли их эргономичный корпус, точный сенсор и легкий вес. Не так давно производитель обновил это семейство выпуском Razer Viper Mini. Она получила сенсор с максимальной чувствительностью 8500 DPI, подсветку Chroma и переключатели Razer Optical Mouse Switches.

Razer Viper Mini обзор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 4990 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с традиционным оформлением. На лицевой стороне приведены основные особенности мышки. Комплект включает руководство пользователя и наклейку с логотипом.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Как и в ранее рассмотренных моделях здесь визуально отделяются отдельные панели, соединенные между собой глянцевыми вставками.

Основная площадь с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Приятно тактильно и обеспечивается хорошее сцепление.

В основных клавишах используются переключатели Razer Optical Mouse Switches. Это оптические переключатели с быстрым срабатыванием (0.2 мс). Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.

Колесико прокрутки, прорезиненное с рядом текстурным рисунком. Прокрутка с внятными тактильными отсечками.

Позади него кнопка переключения уровня чувствительности сенсора. Нажимается с небольшим усилием.

Плюс две дополнительные кнопки у Razer Viper Mini на левой грани. Справа эта пара отсутствует. Боковые части с углублением. Отказались от прорезиненной накладки.

Несколько зон со светодиодной подсветкой. Это логотип на спинке и вставка на основании, подсвечивающая окружающее пространство позади манипулятора.

Цвет и эффекты можно будет настроить с помощью программного обеспечения. Она синхронизируема как с устройствами этого производителя, так и целым рядом сторонних брендов.

На основании две массивные тефлоновые ножки, обеспечивающие контролируемое скольжение по всем осям. В центре окошко сенсора. Его периметр с уплотнителем, предотвращающим попадание пыли внутрь.

Подключается при помощи кабеля Razer Speedflex. Мягкий с нейлоновой оплеткой и фигурным коннектором. Длина 1.8 метра.

Софт

Поддерживается центр Synapse 3, объединяющий всю актуальную периферию этого производителя. Предлагается добавление дополнительных модулей, расширяющих возможности настройки. Главное окно представляет собой набор плиток с периферией.

Предлагается настроить действие клавиш. Количество действий можно расширить с помощью Hypershift. Готовая библиотека действий и макросы.

До пяти уровней чувствительности с быстрым переключением между ними. Меняется шагом в 100DPI. Частота опроса сенсора.

Управление подсветкой. Быстрые эффекты и расширенные эффекты.

Калибровка под используемый коврик. Выбирается высота отрыва.

Детальный редактор макросов. Он здесь записывает не только нажатия клавиш, но и движения мышки.

Тесты

Тестирование Razer Viper Mini мы проводили на ковриках с мягким и твердым типом покрытия. Сенсор продемонстрировал высокую точность на уровне до 3000-3500 DPI. Это PixArt PMW3359 с максимальным уровнем в 8500 DPI. С высокой чувствительностью наблюдалась акселерация.

Мышка предлагает хорошие возможности по настройке. На дополнительные клавиши можно будет установить часто используемые комбинации или действия в играх. Как пример, перезарядка оружия или бросок гранаты. Есть встроенная память, под хранение одного профиля.

Итоги по Razer Viper Mini

Весит корпус 61 грамм. Поддерживаются все основные типы хвата. В ладони лежит «как влитая». Дискомфорта и переутомления в суставах при длительной эксплуатации замечено не было. Уровень шума во время нажатия на клавиши умеренный. Колесико прокрутки не люфтит.Razer Viper Mini – легкая игровая мышка, получившая симметричный корпус с эргономичной конструкцией, предлагающая поддержку детальных настроек, гибкий кабель, подсветку. Рекомендовать можно для любителей шутеров. Придраться можно к упрощениям, затронувшими сенсор, в старшей версии он точнее.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".