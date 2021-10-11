Обзор RedRoad V17. Тихий и мощный беспроводной пылесос

В официальном магазине на Aliexpress доступен за 28000 рублей.
Основная насадка с двумя валиками. Передний с мягким покрытием. По окраске используется характерный для Dyson стиль, это касается и валика, и цвета пластика.
Дополнена вторым валиком с резиновыми бортиками и накладкой из кистей с искусственным ворсом.
Такое исполнение, по задумке, предотвращает наматывание волос и ниток, а также обеспечивает эффективный сбор сухих загрязнений.
Насадку можно разобрать для очистки и обслуживания. Общее качестве исполнения у нее высокое.
На фронтальной стороне у этой насадки расположена группа светодиодов, используемых для подсветки зоны по пути перемещения.
Есть компактная насадка с одним валиком. Ее владелец RedRoad V17 сможет использовать для уборки мягкой мебели и салона автомобиля.
Ее помимо габаритов отличает жесткий способ соединения патрубка. Ставить можно напрямую на моторный блок или на трубу.
Есть три вида щелевых насадок. Из необычного, у удлиненной есть подсветка. С ней удобнее убирать труднодоступные участки.
Две другие насадки в формате 2-в-1. У них есть выдвижной блок с искусственным ворсом.
Поворотное механическое колено, с которым можно изменить угол соединения, упростив уборку вдоль мебели и шкафов.
А также гибкий короткий шланг. Последний используется со щелевыми насадками без необходимости подачи питания.
RedRoad V17 комплектуется настенным кронштейном. В которым помимо пылесоса можно хранить все насадки.
В нем же отсек для дополнительного аккумулятора.
Из необычного, есть съемные верхние панели. Так можно будет кастомизировать свой пылесос, заменив красную накладку на решение с другим цветом.
Блок с группой фильтров выполнен из прозрачного пластика. Он же совмещен с отсеком для сбора сухих загрязнений.
Верхняя половина с хромированной подложкой. В этой части у RedRoad V17 несколько фильтров, включая HEPA. Согласно официальным изображением, используется похожая на решение Dyson конструкция циклона.
Сам пылесос получил бесщеточный двигатель с номинальной частотой 155AW. Это номинальная мощность до 450 Вт и мощность всасывания до 26500 Па. Вращается мотор с частотой до 120.000 оборотов в минуту.
На тыльной стороне корпуса, направленной на пользователя, выведен цветной символьно-цифровой дисплей. Он используется для контроля текущего режима работы и прогнозируемого времени автономной работы, а также заряда батареи в виде наглядных цифр. Есть режим блокировки.
Управляется с помощью курка, расположенного в основании ручки. Нажимать удобно, можно фиксировать работу, не зажимая постоянно при уборке.
Аккумулятор у пылесоса съемный. Его в официальном магазине можно приобрести отдельно. Комплектный с емкостью 2500 мАч.
Объем контейнера для сухих загрязнений составляет 600 мл. Этого достаточно для генеральной уборки и нескольких циклов поддержания чистоты. Очистка проходит без контакта с руками, открытием крышки в основании контейнера. Контролировать можно за счет прозрачного пластика.
Данный пылесос может эксплуатироваться в помещении с детьми и аллергиками. Улавливает даже мельчайшие частицы. Постороннего запаха взвешенной в воздухе пыли при проведении уборки нет. Блоки фильтрации обслуживаемые и заменяемые.
Помимо очистки разного типа полового покрытия, можно убирать мебель и использовать его в автомобиле. Гибкий подбор по типам насадок и способу их соединения.
На среднем уровне мощности работает до часа. Увеличение мощности всасывания сокращает время автономной работы. Заряжать в последующем или напрямую с помощью комплектного адаптера или припарковав в кронштейне.