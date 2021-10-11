Обзор RedRoad V17. Тихий и мощный беспроводной пылесос

Анонсированный летом беспроводной ручной пылесос RedRoad V17 уже стал доступен. Из особенностей отмечаются система шумоподавления Mandala 5.0, как итог получаем одно из самых тихих решений в этом сегменте устройств. Используется многоуровневая фильтрация, установлен высокотехнологичный двигатель с продвинутой схемой управления.

RedRoad V17

В официальном магазине на Aliexpress доступен за 28000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с пластиковой ручкой для переноски. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, поворотное колено, гибкий шланг, крепление на стену, адаптер питания с евровилкой, аккумулятор, щелевую насадку, два вида пылевых насадок, мебельную насадку с валиком, основную турбированную насадку, руководство пользователя и гарантийный талон.

RedRoad V17

Лучшая цена RedRoad V17

Насадки

Как можно заметить пылесос комплектуется хорошим стартовым набором насадок. Это две турбированные и две механические.

RedRoad V17

Основная насадка с двумя валиками. Передний с мягким покрытием. По окраске используется характерный для Dyson стиль, это касается и валика, и цвета пластика.

RedRoad V17

Дополнена вторым валиком с резиновыми бортиками и накладкой из кистей с искусственным ворсом.

RedRoad V17

Такое исполнение, по задумке, предотвращает наматывание волос и ниток, а также обеспечивает эффективный сбор сухих загрязнений.

RedRoad V17

Насадку можно разобрать для очистки и обслуживания. Общее качестве исполнения у нее высокое.

RedRoad V17

На фронтальной стороне у этой насадки расположена группа светодиодов, используемых для подсветки зоны по пути перемещения.

RedRoad V17

Есть компактная насадка с одним валиком. Ее владелец RedRoad V17 сможет использовать для уборки мягкой мебели и салона автомобиля.

RedRoad V17

Ее помимо габаритов отличает жесткий способ соединения патрубка. Ставить можно напрямую на моторный блок или на трубу.

RedRoad V17

Есть три вида щелевых насадок. Из необычного, у удлиненной есть подсветка. С ней удобнее убирать труднодоступные участки.

RedRoad V17

Две другие насадки в формате 2-в-1. У них есть выдвижной блок с искусственным ворсом.

RedRoad V17

Аксессуары

Помимо насадок продумали вопрос способов соединения с корпусом. Это традиционная удлинительная труба из металла.

RedRoad V17

Поворотное механическое колено, с которым можно изменить угол соединения, упростив уборку вдоль мебели и шкафов.

RedRoad V17

А также гибкий короткий шланг. Последний используется со щелевыми насадками без необходимости подачи питания.

RedRoad V17

RedRoad V17 комплектуется настенным кронштейном. В которым помимо пылесоса можно хранить все насадки.

RedRoad V17

В нем же отсек для дополнительного аккумулятора.

Внешний вид

Выполнен в традиционном для беспроводных пылесосов исполнении. Это ручка пистолетного типа и цилиндрический блок с циклонным фильтром.

RedRoad V17

Из необычного, есть съемные верхние панели. Так можно будет кастомизировать свой пылесос, заменив красную накладку на решение с другим цветом.

RedRoad V17

Блок с группой фильтров выполнен из прозрачного пластика. Он же совмещен с отсеком для сбора сухих загрязнений.

RedRoad V17

Верхняя половина с хромированной подложкой. В этой части у RedRoad V17 несколько фильтров, включая HEPA. Согласно официальным изображением, используется похожая на решение Dyson конструкция циклона.

RedRoad V17

Сам пылесос получил бесщеточный двигатель с номинальной частотой 155AW. Это номинальная мощность до 450 Вт и мощность всасывания до 26500 Па. Вращается мотор с частотой до 120.000 оборотов в минуту.

RedRoad V17

На тыльной стороне корпуса, направленной на пользователя, выведен цветной символьно-цифровой дисплей. Он используется для контроля текущего режима работы и прогнозируемого времени автономной работы, а также заряда батареи в виде наглядных цифр. Есть режим блокировки.

RedRoad V17

Управляется с помощью курка, расположенного в основании ручки. Нажимать удобно, можно фиксировать работу, не зажимая постоянно при уборке.

RedRoad V17

Аккумулятор у пылесоса съемный. Его в официальном магазине можно приобрести отдельно. Комплектный с емкостью 2500 мАч.

Тесты

Пылесос эксплуатировался активно в течение нескольких недель. В качестве основного инструмента для поддержания чистоты в 3-комнатной квартире. По удобству эксплуатации за это время проблем выявлено не было. Удобный хват и традиционное управление.

RedRoad V17

Объем контейнера для сухих загрязнений составляет 600 мл. Этого достаточно для генеральной уборки и нескольких циклов поддержания чистоты. Очистка проходит без контакта с руками, открытием крышки в основании контейнера. Контролировать можно за счет прозрачного пластика.

RedRoad V17

Данный пылесос может эксплуатироваться в помещении с детьми и аллергиками. Улавливает даже мельчайшие частицы. Постороннего запаха взвешенной в воздухе пыли при проведении уборки нет. Блоки фильтрации обслуживаемые и заменяемые.

RedRoad V17

Помимо очистки разного типа полового покрытия, можно убирать мебель и использовать его в автомобиле. Гибкий подбор по типам насадок и способу их соединения.

RedRoad V17

На среднем уровне мощности работает до часа. Увеличение мощности всасывания сокращает время автономной работы. Заряжать в последующем или напрямую с помощью комплектного адаптера или припарковав в кронштейне.

RedRoad V17

Итоги

RedRoad V17 – беспроводной пылесос с хорошим набором насадок и аксессуаров, оснащенный двигателем с высокой мощностью и использующий многоуровневую эффективную фильтрацию. По уровню исполнения, мощности и времени автономной работы не уступает топовым решениям, среди представленных на российском рынке.
Официальный сайт RedRoad V17
Комментарии и отзывы RedRoad V17
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