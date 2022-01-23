Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошваброй…

Ключевой площадкой для него выступает Aliexpress и с 28 января по 8 февраля ожидается заметное снижение стоимости на него с 500 до 200 долларов.
Сам пылесос состоит из нескольких элементов, это основной блок, насадка и телескопическая ручка. Два из этих элемента изначально соединены, и они не разборные, снимается только ручка.
В оформлении пылесоса преобладают белый и черный. Выглядит современно и технологично.
В сборе он действительно легкий. Плюс изначально предполагаемое перемещение по полу с помощью ручки, не создает проблем с перемещением по комнате.
Форма ручки создана с учетом удобства хвата. В ее основании две механические кнопки управления. Соответствующие нажатиям действия нанесены в виде пиктограмм.
Есть еще одна отдельная кнопка, она отвечает за включение функции самоочистки. Общее управление пылесосом проходит интуитивно.
В основной части корпуса Redkey W12 два контейнера. Один из них используется для залива чистой воды. На ней есть риска по максимальному объему. Второй для сбора загрязнений.
Насадка разборная. У нее есть крышка из полуматового пластика и поворотного валика с накладкой из микрофибры. Суммарно владелец получает три такие насадки.
Для упрощения перемещения по полу в тыльной части насадки два ролика. Плюс она соединяется с помощью гибкого шарнира, меняющего угол наклона и направление движения.
Эта модель не предполагает смену насадок. В комплекте только одна и она является частью корпуса.
Но нажатием на кнопку идет подача чистой воды в основание насадки. Она смачивает валик и удаляя грязь попадает в нижний контейнер. Так идет как влажная очистка полового покрытия от загрязнений. Сам валик во время вращения очищается от грязи, направляя грязную воду в контейнер. В отличие от большинства электрошвабр тут нет необходимости вручную снимать салфетку из микрофибры очищать ее и устанавливать, как и не требуется выжимать.
Установив на напольную площадку, можно включить функцию самоочистки. Во время парковки включается вращение валика с подачей на него чистой воды. После завершения уборки останется снять нижний контейнер и вылить из него накопившуюся грязь с водой.
Предполагается уборка только полового покрытия. Убирать можно паркет, ламинат, ковровые покрытия с небольшой высотой ворса, плитку. Удаляет эффективно как простые загрязнения и пыль, а также въевшуюся грязь.
Встроенного заряда аккумулятора с запасом хватало для уборки трехкомнатной квартиры. Восстановление заряда проходит с помощью комплектного блока питания с евровилкой. Это около 45 минут.