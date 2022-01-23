Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошваброй

Изучаемый сегодня аккумуляторный пылесос Redkey W12 может использоваться как для сухой, так и влажной уборки. Из особенностей отмечаются функция самоочистки, компактная и легкая конструкция, низкий уровень шума и длительное время автономной работы. Как уверяет производитель, эта модель изменяет привычные правила очистки полов, а также заметно их облегчает.

Redkey W12

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Комплектация

Его комплект включает напольную площадку, два валика, ручку, щетку для очистки, блок питания с евровилкой, мерный стакан, блок питания, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства.

Redkey W12

Внешний вид

Изначально предусмотрели и решили вопрос удобства парковки. На полу ставится напольная площадка, в которой помимо вертикальной установки пылесоса, можно хранить все комплектные аксессуары и расходники.

Redkey W12

Сам пылесос состоит из нескольких элементов, это основной блок, насадка и телескопическая ручка. Два из этих элемента изначально соединены, и они не разборные, снимается только ручка.

Redkey W12

В оформлении пылесоса преобладают белый и черный. Выглядит современно и технологично.

Redkey W12

В сборе он действительно легкий. Плюс изначально предполагаемое перемещение по полу с помощью ручки, не создает проблем с перемещением по комнате.

Redkey W12

Форма ручки создана с учетом удобства хвата. В ее основании две механические кнопки управления. Соответствующие нажатиям действия нанесены в виде пиктограмм.

Redkey W12

Есть еще одна отдельная кнопка, она отвечает за включение функции самоочистки. Общее управление пылесосом проходит интуитивно.

Redkey W12

В основной части корпуса Redkey W12 два контейнера. Один из них используется для залива чистой воды. На ней есть риска по максимальному объему. Второй для сбора загрязнений.

Redkey W12

Насадка разборная. У нее есть крышка из полуматового пластика и поворотного валика с накладкой из микрофибры. Суммарно владелец получает три такие насадки.

Redkey W12

Для упрощения перемещения по полу в тыльной части насадки два ролика. Плюс она соединяется с помощью гибкого шарнира, меняющего угол наклона и направление движения.

Redkey W12

Эта модель не предполагает смену насадок. В комплекте только одна и она является частью корпуса.

Тесты

После установки ручки и залива чистой воды в контейнер можно приступать к уборке. В обычном режиме это классический беспроводной пылесос, перемещаясь по полу он ведет сбор сухих загрязнений в контейнер.

Redkey W12

Но нажатием на кнопку идет подача чистой воды в основание насадки. Она смачивает валик и удаляя грязь попадает в нижний контейнер. Так идет как влажная очистка полового покрытия от загрязнений. Сам валик во время вращения очищается от грязи, направляя грязную воду в контейнер. В отличие от большинства электрошвабр тут нет необходимости вручную снимать салфетку из микрофибры очищать ее и устанавливать, как и не требуется выжимать.

Redkey W12

Установив на напольную площадку, можно включить функцию самоочистки. Во время парковки включается вращение валика с подачей на него чистой воды. После завершения уборки останется снять нижний контейнер и вылить из него накопившуюся грязь с водой.

Redkey W12

Предполагается уборка только полового покрытия. Убирать можно паркет, ламинат, ковровые покрытия с небольшой высотой ворса, плитку. Удаляет эффективно как простые загрязнения и пыль, а также въевшуюся грязь.

Redkey W12

Встроенного заряда аккумулятора с запасом хватало для уборки трехкомнатной квартиры. Восстановление заряда проходит с помощью комплектного блока питания с евровилкой. Это около 45 минут.

Итоги

Redkey W12 – беспроводной пылесос для эффективной уборки разных типов полового покрытия. Длительное время автономной работы, удаление въевшейся грязи, низкий уровень шума, функция самоочистки, простота использования, сменные валики в комплекте, надежная конструкция, парковочная площадка в комплекте.
Официальная страница Redkey W12.
Комментарии и отзывы Redkey W12
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