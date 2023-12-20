Беспроводной моющий пылесос с системой очистки и сушки. Обзор Redkey W13

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Redkey W13 универсален. Помимо высокой силы всасывания для проведения сухой уборки, он позволяет проводить влажную уборку. При этом для этой модели предусмотрена технология автоматической очистки при размещении пылесоса на док-станции, очищая щетку и высушивая ее, предотвращая появление неприятных запахов и размножение бактерий.

Redkey W13

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На лицевой стороне приведено изображение пылесоса и данные по его преимуществам. С обратной подробные данные по характеристикам.

Redkey W13

Комплект включает напольную станцию, два валика, дополнительный фильтр, ершик для чистки, мерный стакан, руководство пользователя.

Внешний вид

Изначально в полуразобранном виде, пользователю необходимо будет самостоятельно установить ручку. Важно при работе чтобы всегда был установлен бак для чистой воды.

Redkey W13

Органы управления выведены на ручке, это пара механических кнопок. Поддерживает три работы: автоматический, максимальный и только сухая уборка.

Redkey W13

Контроль выбранного режима идет с помощью символьно-цифрового дисплея, размещенного на крышке основного блока. На нем же выводится информация по текущему заряду аккумулятора.

Redkey W13

Под зоной экрана находится выпускная вентиляционная решетка, которая при работе подсвечивается симпатичной фоновой подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от состояния.

Redkey W13

На лицевой стороне съемный контейнер для грязной воды и сухих загрязнений с риской по максимальному уровню. Объем его составляет 900 мл. Установлена многоступенчатая система фильтрации с HEPA.

Redkey W13

Резервуар объемом 700 мл ставится на насадку, выступая его общей частью. Залив воды проходит через заглушку на крышке, используя мерный стакан. Не рекомендуется запускать работу без воды в резервуаре, даже если планируется проведение только сухой уборки.

Redkey W13

В комплекте идет два валика с войлоком, оба с направляющим кронштейном. Для свободного перемещения по полу есть дополнительная пара колес.

Redkey W13

У Redkey W13 съемный аккумулятор, что упрощает обслуживание в дальнейшем, а также позволяет увеличить время на уборку, добавив дополнительное.

Redkey W13

Важной составляющей является напольная станция. Это площадка, по краям от которой ставится блок под хранение двух валиков, с другой мерный стакан и ершик для чистки.

Redkey W13

Станция совмещена с блоком питания, при установке проводится процесс зарядки встроенного аккумулятора.

Redkey W13

На верхней грани у подставки ниша, рассчитанная на вертикальное размещение пылесоса с насадкой. А бортики, в свою очередь, предотвратят разбрызгивание воды во время проведения сеанса чистки щетки и ее последующей сушки.

Тесты

Оснащен Redkey W13 двигателем с силой всасывания 17 500 Па, номинальная мощность 200 Вт. Как отмечали выше, несмотря на наличие сухого режима, перед уборкой необходимо залить воду в емкость. При этом как показала практика, оптимально использовать автоматический режим, в котором в зависимости от покрытия идет комбинация сухого и влажного. Сухой режим рекомендуется для ковров, с целью избежать их излишнего увлажнения.

Redkey W13

Основной режим для него влажный. С ним на половое покрытие равномерно подается жидкость, которая всасывается во время вращения валика. Это продвинутый вариант мытья полов со сбором сухих загрязнений. Вода же размягчает и упрощает уборку въевшейся грязи. Это же можно использовать для сбора пролитой на пол жидкости. Все вместе с водой собирается в емкости объемом 900 мл.

Redkey W13

Качество уборки с ним хорошее. За счет способа крепления внутри валика, при проводе вдоль стен остается только очень небольшой участок, который валик не сможет пройти. Из минусов, характерных для пылесосов с такой конструкцией, имеются трудности при уборке под мебелью, кроватью и радиатором, пройдет не везде.

Redkey W13

После уборки ставим пылесос на напольную станцию. Запускаем процесс мойки валика и его сушки. Это увеличивает интервалы которые требуются для ручной очистки валика. При этом за счет сушки исключается запах сырости и плесени. После этого извлекаем контейнер и выливаем из него собранные загрязнения.

Redkey W13

Заряда аккумулятора в автоматическом режиме работы хватало для уборки 3-комнатной квартире. При выборе только сухой уборки время работы увеличивается в 1.5-2 раза. Цикл зарядки при размещении на напольной станции занимает 4-4.5 часа.

Redkey W13

Итоги

Redkey W13 – моющий пылесос с самоочисткой и сушкой, поддерживающий три режима работы и отличающийся высокой мощностью всасывания. Подходит под уборку полового покрытия разного типа, включая паркет. Удобное размещение на напольной станции с отсеками под аксессуары, хорошие показатели автономной работы, умеренный шум во время работы. Из минусов отметим плохой доступ вдоль мебели и под кроватями.
Беспроводной моющий пылесос с системой очистки и сушки. Обзо…
Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Redkey W13 универсален. Помимо высокой силы всасывания для проведе…
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