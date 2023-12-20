Беспроводной моющий пылесос с системой очистки и сушки. Обзор Redkey W13

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Redkey W13 универсален. Помимо высокой силы всасывания для проведения сухой уборки, он позволяет проводить влажную уборку. При этом для этой модели предусмотрена технология автоматической очистки при размещении пылесоса на док-станции, очищая щетку и высушивая ее, предотвращая появление неприятных запахов и размножение бактерий.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На лицевой стороне приведено изображение пылесоса и данные по его преимуществам. С обратной подробные данные по характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает напольную станцию, два валика, дополнительный фильтр, ершик для чистки, мерный стакан, руководство пользователя.Изначально в полуразобранном виде, пользователю необходимо будет самостоятельно установить ручку. Важно при работе чтобы всегда был установлен бак для чистой воды.

Органы управления выведены на ручке, это пара механических кнопок. Поддерживает три работы: автоматический, максимальный и только сухая уборка.

Контроль выбранного режима идет с помощью символьно-цифрового дисплея, размещенного на крышке основного блока. На нем же выводится информация по текущему заряду аккумулятора.

Под зоной экрана находится выпускная вентиляционная решетка, которая при работе подсвечивается симпатичной фоновой подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от состояния.

На лицевой стороне съемный контейнер для грязной воды и сухих загрязнений с риской по максимальному уровню. Объем его составляет 900 мл. Установлена многоступенчатая система фильтрации с HEPA.

Резервуар объемом 700 мл ставится на насадку, выступая его общей частью. Залив воды проходит через заглушку на крышке, используя мерный стакан. Не рекомендуется запускать работу без воды в резервуаре, даже если планируется проведение только сухой уборки.

В комплекте идет два валика с войлоком, оба с направляющим кронштейном. Для свободного перемещения по полу есть дополнительная пара колес.

У Redkey W13 съемный аккумулятор, что упрощает обслуживание в дальнейшем, а также позволяет увеличить время на уборку, добавив дополнительное.

Важной составляющей является напольная станция. Это площадка, по краям от которой ставится блок под хранение двух валиков, с другой мерный стакан и ершик для чистки.

Станция совмещена с блоком питания, при установке проводится процесс зарядки встроенного аккумулятора.

Тесты

На верхней грани у подставки ниша, рассчитанная на вертикальное размещение пылесоса с насадкой. А бортики, в свою очередь, предотвратят разбрызгивание воды во время проведения сеанса чистки щетки и ее последующей сушки.Оснащен Redkey W13 двигателем с силой всасывания 17 500 Па, номинальная мощность 200 Вт. Как отмечали выше, несмотря на наличие сухого режима, перед уборкой необходимо залить воду в емкость. При этом как показала практика, оптимально использовать автоматический режим, в котором в зависимости от покрытия идет комбинация сухого и влажного. Сухой режим рекомендуется для ковров, с целью избежать их излишнего увлажнения.

Основной режим для него влажный. С ним на половое покрытие равномерно подается жидкость, которая всасывается во время вращения валика. Это продвинутый вариант мытья полов со сбором сухих загрязнений. Вода же размягчает и упрощает уборку въевшейся грязи. Это же можно использовать для сбора пролитой на пол жидкости. Все вместе с водой собирается в емкости объемом 900 мл.

Качество уборки с ним хорошее. За счет способа крепления внутри валика, при проводе вдоль стен остается только очень небольшой участок, который валик не сможет пройти. Из минусов, характерных для пылесосов с такой конструкцией, имеются трудности при уборке под мебелью, кроватью и радиатором, пройдет не везде.

После уборки ставим пылесос на напольную станцию. Запускаем процесс мойки валика и его сушки. Это увеличивает интервалы которые требуются для ручной очистки валика. При этом за счет сушки исключается запах сырости и плесени. После этого извлекаем контейнер и выливаем из него собранные загрязнения.

Заряда аккумулятора в автоматическом режиме работы хватало для уборки 3-комнатной квартире. При выборе только сухой уборки время работы увеличивается в 1.5-2 раза. Цикл зарядки при размещении на напольной станции занимает 4-4.5 часа.

Итоги

Redkey W13 – моющий пылесос с самоочисткой и сушкой, поддерживающий три режима работы и отличающийся высокой мощностью всасывания. Подходит под уборку полового покрытия разного типа, включая паркет. Удобное размещение на напольной станции с отсеками под аксессуары, хорошие показатели автономной работы, умеренный шум во время работы. Из минусов отметим плохой доступ вдоль мебели и под кроватями.