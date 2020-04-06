Обзор Resident Evil 3 Remake. Бодрый экшен на улицах Раккун-сити

Запланированный выход Resident Evil 3 Remake совпал с карантинными мероприятиями во многих странах. Популярная серия, актуальный сюжет и большое количество свободного времени у игроков. Как и в случае с Resident Evil 2 Remake на нее возлагаются большие надежды и ожидания. Насколько они оправдались предлагаем решить вместе с вами в ходе этого обзора.

Между этими двумя ремейками прошло около года. Объединяет игры общий движок RE Engine. Доступна она на PC, Xbox и Playstation. Мы прошли сюжетную линию на консоли в режиме Normal. В отличие от второй части, это не классический Survival Horor, а скорее Action.

Сюжетная линия развивается параллельно между двумя играми. Часть локаций пересекается между собой. Разобраться в сюжете будет несложно, даже тем, кто впервые знакомится с этой вселенной. Начинается все с побега главной героини от Немезиса, неуязвимый босс, признанный одним из самых опасных. Это продукт ученых европейского отдела Umbrella.

Далее нас ожидают улицы города Раккун-сити. Вместо коридоров полицейского участка, теперь улицы, вместо комнат целые магазины. Игроку дается возможность изучить локации в поисках ресурсов, а их всегда не хватает даже на «нормальном» уровне сложности. Загадки, сейфы все это решается без особых сложностей.

А вот с рядовыми зомби порой сложностей возникает больше, чем даже с боссами. Каждый из них выдерживает более пяти попаданий в голову из пистолета, что с учетом количества их на локациях потребует хорошо запаса патронов. Как итог уже через короткое время приходит понимание, что, если возможность избежать зачистки, её лучше избежать.

Как неудивительно, это нисколько не расстраивает на фоне постоянно меняющихся локаций и динамичного сюжета. Улицы города, здания, канализация, подстанция питания и конечно же лаборатории, куда без них в Resident Evil.

Главный противник в игре – Немезис. Он стал умнее, быстрее, плюс получил навыки владения оружием. Во многих локациях он постоянно следует за героиней, но его движения во многих случаях просто режиссированы и подчиняются скриптам, разгадать которые не так уж и сложно. Устали от погони, зашли в комнату, и он будет терпеливо дожидаться вашего выхода.

Те, кто проходил оригинальную Resident Evil 3 могут заметить небольшие расхождения сюжета. Но в целом общее повествование осталось схожим в уважение к канону. Плюсом свежая графика, оптимизации и как итог восприятие любимой вселенной стало лучше. Рассказывать полностью сюжет мы не будем, чтобы не лишать вас удовольствие от прохождения игры. Нам она понравилась.