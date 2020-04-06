Обзор Resident Evil 3 Remake. Бодрый экшен на улицах Раккун-сити

2020-04-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Resident Evil 3 Remake; [73]
Запланированный выход Resident Evil 3 Remake совпал с карантинными мероприятиями во многих странах. Популярная серия, актуальный сюжет и большое количество свободного времени у игроков. Как и в случае с Resident Evil 2 Remake на нее возлагаются большие надежды и ожидания. Насколько они оправдались предлагаем решить вместе с вами в ходе этого обзора.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Между этими двумя ремейками прошло около года. Объединяет игры общий движок RE Engine. Доступна она на PC, Xbox и Playstation. Мы прошли сюжетную линию на консоли в режиме Normal. В отличие от второй части, это не классический Survival Horor, а скорее Action.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Сюжетная линия развивается параллельно между двумя играми. Часть локаций пересекается между собой. Разобраться в сюжете будет несложно, даже тем, кто впервые знакомится с этой вселенной. Начинается все с побега главной героини от Немезиса, неуязвимый босс, признанный одним из самых опасных. Это продукт ученых европейского отдела Umbrella.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Далее нас ожидают улицы города Раккун-сити. Вместо коридоров полицейского участка, теперь улицы, вместо комнат целые магазины. Игроку дается возможность изучить локации в поисках ресурсов, а их всегда не хватает даже на «нормальном» уровне сложности. Загадки, сейфы все это решается без особых сложностей.

Обзор Resident Evil 3 Remake

А вот с рядовыми зомби порой сложностей возникает больше, чем даже с боссами. Каждый из них выдерживает более пяти попаданий в голову из пистолета, что с учетом количества их на локациях потребует хорошо запаса патронов. Как итог уже через короткое время приходит понимание, что, если возможность избежать зачистки, её лучше избежать.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Как неудивительно, это нисколько не расстраивает на фоне постоянно меняющихся локаций и динамичного сюжета. Улицы города, здания, канализация, подстанция питания и конечно же лаборатории, куда без них в Resident Evil.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Главный противник в игре – Немезис. Он стал умнее, быстрее, плюс получил навыки владения оружием. Во многих локациях он постоянно следует за героиней, но его движения во многих случаях просто режиссированы и подчиняются скриптам, разгадать которые не так уж и сложно. Устали от погони, зашли в комнату, и он будет терпеливо дожидаться вашего выхода.

Обзор Resident Evil 3 Remake

Те, кто проходил оригинальную Resident Evil 3 могут заметить небольшие расхождения сюжета. Но в целом общее повествование осталось схожим в уважение к канону. Плюсом свежая графика, оптимизации и как итог восприятие любимой вселенной стало лучше. Рассказывать полностью сюжет мы не будем, чтобы не лишать вас удовольствие от прохождения игры. Нам она понравилась.

Комментарии и отзывы Resident Evil 3 Remake
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